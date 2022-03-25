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Забезпечити ЄС та Україну енергоресурсами - завдання нової ініціативи США та Європи
США та ЄС засвідчили солідарність з Україною перед лицем російської агресії і оголосили про нову спільну ініціативу покликану "вирішити надзвичайну ситуацію в сфері енергобезпеки - забезпечити енергопоставки до ЄС та України".
"Ми єднаємось, щоб зменшити залежність Європи від російської енергетики. Ми не будемо субсидувати брутальний напад Путіна на Україну", - заявив президент США Джо Байден, представляючи ініціативу. Він додав, що Путін використовує отримані від продажу енергоресурсів гроші, для "своєї машини війни".
"Енергобезпека та стійкість ЄС та України - надзвичайно важливі для миру, свободи та демократії в Європі", - йдеться в спільній заяві ЄС та США від 25 березня.
Ініціатива підтвержує намір позбутись енергозалежності Європи від Росії до 2027 року. Серед заходів - збільшення поставок зрідженого газу зі США до Європи, координація європейських країн у підготовці до наступного зимового сезону. Зокрема йдеться про розвиток терміналів для зрідженого газу як у США, так і в Європі, наповнення європейських газосховищ щонайменше на 90% до 1 листопада кожного року, розвиток чистої енергетики.
Для підготовки до наступного опалювального сезону США та ЄС працюватимуть щоб додатково залучити 15 млрд кубометрів зрідженого газу до ЄС в 2022 році. Також створюється енергоплатформа ЄС, яка узагальнить попит європейців на енергоресурси з квітня до жовтня 2022 року.
Над втіленням ініціативи працюватиме спільна робоча група Білого дому та служби президента ЄС.
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"Світ вкрай невірно оцінив здатність українського народу воювати", - Філіп Брідлав
"Світ вкрай невірно оцінив здатність українського народу воювати і неправильно оцінив їхню волю до боротьби. Так само помилився і пан Путін в обох випадках", - про це заявив генерал США (у відст.) Філіп Брідлав, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, під час засідання Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) 23 березня. На засіданні конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та інші експерти обговорили питання "стримування РФ та протидії російському імперіалізму в Україні та за її межами".
Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей?Генерал (у відст) Філіп Брідлав, екс-командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, в 2013—2016 роках
Так, за словами Брідлава, одним із оборонних приорітетів, зокрема для захисту Маріуполя, має бути надданя Україні крилатих ракет берегової оборони: "Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей? Я наполягаю на крилатих ракетах берегової оборони, бо Україна вже просила їх раніше, і їм відмовили. А тепер ми бачимо як російський флот обстрілює Маріуполь з води і готується до можливої висадки морського десанту біля Одеси. Російський флот загрожує армії новими асиметричними можливостями, а Україна й досі залишається без крилатих ракет берегової оборони".
Надати Україні усе необхідне, закликав Білий Дім також і Річард Блументаль, сенатор-демократ від штату Коннектикут: "У мене є бедж на якому написано "Я українець". Так само, як сказав президент Кеннеді, десятиліття тому, коли відвідав Берлін: "Я берлінець". Тепер, ми всі українці. А це означає більше військової підтримки: літаків, протиповітряних установок, ракет Stinger та Javelin та інших видів озброєння, яке захистить їх від панівного терору в небі. Якщо українці матимуть чесну боротьбу на землі - вони переможуть. Вони витіснять росіян з України".
Погоджується, із своїм демократичним колегою і республіканський сенатор від штату Міссісіпі, Роджер Вікер:"Я ціную те, що адміністрація вже зробила, але варто зауважити, що адміністрація Байдена могла би зробити набагато більше".
Серед необхідної допомоги, яку досі не надали Брідлав виділяє літаки-винищувачі "МІГ". "Українські ВПС досить непогано оперують тими МіГ-ами, які у них вже є. Тому, я думаю, вони добре впораються з будь-якими МіГ-ами, які їм вдасться отримати. Я також погоджуюсь, що важливо, надати ракети середньої та високої дальності для України. Саме поєднання ракет "земля-повітря" і МіГ-ів дійсно робить різницю", - наголошує він.
А от стосовно ізраїльских установок "Залізний купол", щодо яких президент Зеленський звертався до Кнесету, Брідлав вважає, що у війні проти РФ вони будуть малоефективними, - "Ця установка розрахована на збиття менших ракет. Для мінометів та подібніх речей вона дійсно має чудову здатність. Але я б спочатку зосередився на постачанні установок С-300 та можливо, С-400, які нададуть українцям більше можливостей на середній і великій висоті".
Однак, навіть у випадку поразки Володимира Путіна, демократичному світу навряд чи варто розраховувати на зміну режиму в Росії. Таку думку під час засідання Гельсінської комісії США висловив Д-р Майкл Кіммідж, колишній співробітник офісу із планування політики Держдепартаменту США.
"Навіть якщо Путін не втратить владу у розпал своєї війни чи після неї, або навіть якщо Путін таки втратить владу, його, швидше за все, замінить інший жорсткий лідер. А військові та служба безпеки, ймовірно, збережуть свій сьогоднішній контроль. Відтак, санкції повинні бути направлені на політику стримування не заради зміни режиму, а щоб допомогти Вашингтону впоратися з режимом, який існує і, ймовірно, залишиться в Кремлі", - вважає Кіммідж.
Гельсінська комісія США, є незалежною урядовою агенцією США, створеною Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення виконання Гельсінкського Заключного акту та роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі і (ОБСЄ).
Байден у Варшаві для запевнення Польщі і допомоги Україні
Президент США Джо Байден після низки самітів, що відбулися у четвер у Брюсселі, прибув 25 березня до Польщі, щоб продемонструвати американську підтримку країні, яка прийняла найбільше українських біженців і стала важливою ланкою у міжнародній допомозі Україні в умовах російської війни.
На запитання журналістів до Байдена, чи змінить його позицію те, що він на власні побачить у Польщі, американський лідер напередодні відповів, що це лише посилить його “налаштованість, аби Сполучені Штати відігравали важливу роль в гуманітарній допомозі, яка потрібна і в Україні, і за межами України”.
На США, як на одному з лідерів міжнародної спільноти, лежить обов’язок...Джо Байден
“Я за останні 15 років відвідав багато місць вражених війною. Я був у таборах біженців і це спустошливо”, - підреслив президент, додавши, що “на США, як на одному з лідерів міжнародної спільноти, лежить обов’язок - бути залученими і зробити усе можливе, щоб полегшити страждання і біль невинних жінок, дітей та, зрештою, і чоловіків в Україні й тих, які перейшли кордон”.
Польща прийняла понад 2 мільйони українських біженців з понад 3,5 мільйонів, які втекли через кордон від спустошливих наслідків кривавого російського вторгнення в Україні.
Окрім гуманітарної допомоги Польща також сприяє транспортуванню західної військової допомоги Україні і прийняла на своїй території додаткові підрозділи армії США у межах рішень НАТО про посилення східного флангу альянсу.
Польський президент Анджей Дуда сказав, що візит Байдена підкреслює важливість стратегічного альянсу Польщі і США.
“Ці відносини не залежать від жодних політичних стосунків. Ми демократичні країни. Уряди змінюються, а стратегічні інтереси залишаються”, - сказав Дуда, визнавши певні ідейні розбіжності між деякими політиками у Варшаві та Вашингтоні.
Зеленський до ЄС: "Я вас прошу: не спізніться"
Президент України Володимир Зеленський скористався нагодами відеоозвернень до учасників самітів НАТО і ЄС у Брюсселі 24 березня, щоб закликати до рішучішої міжнародної допомоги Україні, а також докоряв європейцям за повільність у протидії агресивності Росії.
Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?Володимир Зеленський
Керівникам країн НАТО Зеленський нагадав, що вони мають на озброєнні тисячі літаків і танків, і що передача Україні лише 1% тих озброєнь задовольнила б потреби України, яка вимушена захищатися від російської армії.
Країнам ЄС український президент подякував за підтримку і за запровадження проти Росії санкцій, але висловив думку, що дії європейців на випередження могли б запобігти російській війні.
“Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки. Але це було трошечки пізно. Бо якби було превентивно – Росія не пішла б війною. Ніхто точно не знає, принаймні був шанс”, - припустив Зеленський.
Володимир Зеленський дозволив собі натякнути на те, що у Києві розглядають як надмірну стриманість деяких європейських держав у підтримці України.
Окремо він згадав угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, країна якого на відміну від більшості європейських партнерів виголошувала застереження щодо деяких аспектів підтримки України - зокрема Будепешт заявляв, що не транспортуватиме через угорську територію міжнародну військову допомогу для України.
“Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?” - сказав Зеленський
Він заявив європейським лідерам що “Україна має бути в ЄС уже найближчим часом” і закликав їх: “Я вас прошу: не спізніться. Будь ласка”.
Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Відео
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