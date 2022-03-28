Байден пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті США

Пропозиції до бюджету США на 2023 рік, подані президентом США Джо Байденом, передбачають збільшення допомоги Україні та зміцнення НАТО.

"Бюджет підтримує Україну, міцне партнерство з союзниками по НАТО та іншими європейськими партнерами, тим, що підвищує cпроможності НАТО та партнерів в регіоні перед лицем російської агресії", - повідомили в Білому домі.

Зокрема, документ передбачає допомогу обсягом 682 мільйони доларів для України, що є збільшенням на 219 мільйонів доларів, порівняно з 2021 роком, пояснили в Білому домі. Фінансування буде спрямоване на протидію зловмисному впливу Росії а також забезпечення потреб в сфері безпеки, енергетики, кібербезпеки, подолання дезінформації, макроекономічної стабілізації та зміцнення суспільства, йдеться в документі.

Як повідомляє Державний департамент США, запит відомства стосовно бюджету включає 1,6 млрд дол фінансування на підтримку України проти російської агресії а також на допомогу іншим країнам Європи та Центральної Азії, де "регіональна безпекова ситуація є загрозливою", йдеться в повідомленні Держдепу.

Загалом, проект бюджету США передбачає 5,8 трлн дол витрат і включає такі пріоритетні програми Байдена, як програма масштабних інвестицій в інфраструктуру "Відбудуємо краще", збільшення рівності, стимулювання економіки, зменшення дефіциту бюджету через податкові зміни, зокрема введення нових податків для мільярдерів, тощо.

Питання національної безпеки є одним із найбільших бюджетних пріоритетів, заявив президент США.

"Я закликаю до масштабних інвестицій до нашої національної безпеки за всю історію, бо кошти необхідні, щоб забезпечити, що наше військо залишається найкраще підготовленим, тренованим, найкраще обладнаним у світі. Також я закликаю до продовження інвестицій у відповідь на агресію Путіна проти України, та підтримку України з боку США в економічній, гуманітарній та безпековій сферах", - йдеться в заяві Байдена.

Законопроект буде обговорюватись в Конгресі.