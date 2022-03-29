FT: Дані мільйонів користувачів смартфонів можуть потрапляти на сервери в Росії 

Інформація про мільйони користувачів додатків смартфонів може потрапляти на російські сервери, повідомляє Financial Times. Розроблене Yandex програмне забезпечення дозволяє розробникам створювати додатки для операційних систем Apple та Android. Це забезпечення збирає інформацію про користувачів і може надсилати його на сервери в РФ. FT повідомляє про це спираючись на дані, дослідження Заха Едвардса з неурядової організації Me2B Alliance, перевіреного експертами для Financial Times.

За визнанням компанії, це програмне забезпечення надсилає інформацію про ІР адреси, мережі та пристрої на сервери в Росії та Фінляндії. Видання вказує, якщо така інформація збирається, місцеві закони в Росії можуть вимагати передавати її урядові.

Голова Комітету Сенату з фінансів Рон Вайден раніше закликав Google та Apple зробити кроки, щоб захистити смартфони від програмного забезпечення Yandex.

Financial Times вказує - з початку російської агресії більше 2000 нових додатків було додано з AppMetrica SDK. Деякі з них, як видається, націлені на збір інформації про українських користувачів. Видання, наводить приклад додатку Call Ukraine, для надсилання повідомлень. Додаток має доступ до контактів користувача. Електронна пошта розробника є проксі і має адресу help.service@internet.ru.

Yandex, який часто називають російським Google, є великою компанією, акції якої торгуються на фондовій біржі в Нью-Йорку. Торги цими акціями було призупинено після запровадження Заходом потужних санкцій проти Росії, через агресію в Україні.

Раніше цього місяця Європа запровадила санкції проти одного з керівників компанії Yandex Тіграна Худавердяна за маніпулювання результатами пошуку на платформі з метою приховати від росіян інформацію про війну в Україні. Худавердян звільнився з компанії.