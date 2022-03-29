Нові обмеження США будуть спрямовані на зрив каналів поставок до Росії

"На додачу до запровадження санкцій проти компаній в галузях, які дозволяють зловмисну діяльність Кремля, ми також плануємо вжити заходів, щоб зірвати їхні критично важливі канали постачання", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у вівторок, виступаючи на події в Chatham House в Лондоні.

Посадовець відзначив у своєму дописі у Twitter: "Вплив наших колективних дій в Росії свідчить про стійку міць нашої міжнародної економічної архітектури та міжнародної співпраці, необхідної, щоб це втримати".

Адеємо підкреслив - нові санкції розробляються США разом з 30-ма іншими країнами.

Йдеться про санкції не лише проти російських компаній, які "допомагають у виробництві військового обладнання", але, вказує посадовець, можливим є і замороження активів інших постачальників.

Плановані експортні обмеження покликані зашкодити здатності Кремля "керувати військовою машиною", зазначив посадовець і підкреслив, що Росія не виробляє певних товарів, необхідних їй для війська та економіки.

Адеємо цього тижня перебуває з візитом в Європі. Він обговорив питання санкційної політики з Міністратвом фінансів Великої Британії. "Ми продовжуємо наше міцне партнерство із протистояння російській агресії", - заявив він за результатами зустрічі. Після візиту до Великої Британії, Адеємо планує відвідати Брюссель і обговорити питання санкцій проти Росії з посадовцями ЄС.