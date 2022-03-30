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В Білому домі прокоментували пересування сил РФ поблизу Києва
Директорка з питань комунікацій Кейт Бедінфілд прокоментувала заяви Росії, які прозвучали на перемовинах з Україною в Туреччині і стосувались зменшення військової операції в районі Києва. Під час брифінгу для преси у вівторок Бедінфілд закликала чітко сприймати реальність того, що відбувається і "не дозволити російським заявам себе обдурити".
"На нашу думку, будь-яке пересування сил навколо Києва є передислокацією, а не відведенням", - заявила посадовиця. Вона додала, що світові варто готуватись до "масштабного нападу на інші регіони в Україні. Варто очікувати, що всі побачать продовження нападів в Україні".
Стосовно можливої нової зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Путіним, то така можливість залежатиме від того, про що Путін готовий буде говорити, заявила Бедінфілд.
Вона вказала, що перед тим, як президент США розгляне можливість таких перемовин "має відбутись істотна деескалація з боку Росії і чітка демонстрація відданості дипломатії".
Британське Міністерство оборони в свою чергу назвало заяви Росії про зосередження на діях в Луганську та Донецьку "мовчазним визнанням, що їм важко утримати більш ніж одну вісь для наступу". У відомстві також вказали, що "російські підзрозділи, які несуть важки втрати, змушені повернутись до Білорусі та Росії для реорганізації та отримання забезпечення".
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Як зміцнити санкції проти Росії, обговорюють експерти у США
Санкційний режим введений міжнародною спільнотою проти Росії після нового вторгнення до України в Білому домі називають безпрецедентним за швидкістю запровадження санкцій та рівнем координації між країнами. Більше 30 країн разом зі США приєднались до санкцій проти Росії, заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, який цього тижня перебуває з візитом у Великій Британії та ЄС.
Адеємо оголосив про нові плановані обмеження проти Росії, які, зокрема торкнуться каналів постачання Росії. Він також наголосив на посиленні зусиль із подолання ухиляння від санкцій. "Ми прийдемо і знайдемо вас", - застеріг Адеємо тих, хто хоче допомогти Росії обійти міжнародні санкції.
"Ми хочемо чітко зазначити криптобіржам, фінансовим установам та особам, кожному, хто може допомагати Росії отримувати зиск, бо ухилятись від наших санкцій - для вас настане відповідальність", - вказав Адеємо в коментарі CNBC у вівторок.
В Білому домі відзначають - санкції вже мали вплив на Росію. Зокрема курс рубля значно впав, економіка Росії, за прогнозами, скоротиться щонайменше на 15% в 2022 році. Білий дім наводить дані Міжнародного інституту фінансів США, які свідчать, що падіння російського ВВП повернуло країну на 15 років назад, а інфляція перевищить 15%. Також більше 400 великих корпорацій вже покинуло Росію.
А от низка експертів вказують на сфери, де можна посилити санкції і збільшити міжнародну координацію. Санкції все ще не є всеоохопними, говорить експерт вашингтонського аналітичного центру CNAS Едді Фішмен. Він оцінює теперішній режим санкцій проти Росії на 7-8 балів з 10-ти і вказує, що такі країни як Іран чи Північна Корея перебувають у більшій економічній ізоляції, через більшу всеохопність санкцій.
Так, наприклад, зазначає експерт, не всі російські банки відключено від системи платіжних повідомлень SWIFT. З найбільшої п'ятірки банків лише один (ВТБ) відключено від SWIFT, вказує він.
"Життєво важливо для Заходу посилити санкції, щоб потопити російску економіку", твітує експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. Він пропонує посилити фінансові санкції, запровадити санкції проти експорту нафти та газу, перевезень, страхування а також ввести санкції проти родини Путіна.
The Wall Street Journal пише про обмежений вплив припинення роботи міжнародних платіжних карток Visa та MasterCard, через роботу в Росії системи "Мір", яку Кремль розвивав вісім років, і яка перебрала на себе обслуговування великої кількості трансакцій. Найбільш болючим ударом для росіян від дприпинення роботи міжнародних платіжних систем стала неспроможність розплачуватись за кордоном, повідомляє видання.
Оглядачі також вказують на те, що санкції зробили з російської нафти "токсичний товар". Про це Голосу Америки розповів дослідник американського центру СЕРА Бенжамін Шмітт. Він вказує, російська нафта поки може заходити собі покупців, хоч і з великою знижкою.
Дані за березень вказують, що сподівання на те, що компанії-перевізники самі перестануть надсилати нафтові танкери до Росії не справдились, пише економіcт Міжнародного інституту фінансів Робін Брукс у Twitter. "Рух танкерів відповідає минулим рокам", - додає він.
Для того, щоб збільшити попит на російську валюту, російський президент Путін оголсив, що країни мають сплачувати та енергоресурси в рублях. Однак, країни G7 а також Польща та інші відкинули цю пропозицію, заявивши, що контракти передбачають виплати в доларах чи євро.
В статті використано матеріали CNBC, WSJ.
Російські сили виокремлюють громадян США - Держдеп оновив попередження про подорожі до України, Росії
Державний департамент США повідомив американців про ризики залякування та затримання громадян США російськими силами. Відповідні положення включено до попереджень Держдепу про подорожі до України та Росії.
Постійно надходять повідомлення, що "російські військові виокремлюють та затримують громадян США в Україні та під час евакуації наземним шляхом через окуповані Росією території, або до Росії та Білорусі". Таке доповнення до попередження про подорожі до України видав Державний департамент США 29 березня. Рівень небезпеки подорожей до України залишився на рівні "4", що означає "не їдьте". В Держдепі закликають громадян США, які перебувають в Україні, виїхати, "якщо це безпечно зробити, використовуючи будь-який наявний приватний чи комерційний наземний транспорт" і наголошуть на ризиках через російське військове вторгнення а також COVID-19.
Держдеп США також залишив на рівні "4" попередження про подорожі до Росії. "Не подорожуйте до Росії через непровоковане та невиправдане вторгнення російських військових сил до України, можливість залякувань громадян США російськими посадовцями безпеки, виокремлення громадян США в Росії російськими посадовцями безпеки, включаючи затримання, довільне застосування місцевих законів; обмежені перельоти з та до Росії, обмежену спроможність Посольства допомогти громадянам США в Росії, COVID-19 та пов'язані обмеження на в'їзд а також тероризм".
Німецький уряд попереджає про загрозу зупинки постачання газу з Росії
Німецький уряд оприлюднив «раннє попередження» про можливість проблем у газопостачанні країни через загрозу перебоїв або зупинки надходження газу з Росії.
Оголошення міністра економіки і віце-канцлера Німеччини Роберта Габека з’явилося 30 березня на тлі вимог Москви, щоб західні країни, які запровадили санкції щодо Росії і допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, платили за російський газ російською валютою - рублями.
Нам треба підвищити запобіжні заходи, щоб бути готовими до ескалації з боку Росії.Роберт Габек, віце-канцлер Німеччини
Країни Європейського Союзу купують в Росії приблизно 40% імпортованого газу, і якби уряди були змушені купувати рублі для оплати постачань, то це ймовірно зміцнило б російську валюту, яка значно ослабла внаслідок оголошення західних санкцій.
Росія заявила, що західні санкції і зокрема замороження $300 мільярдів резервів російського центрального банку прирівнюється до проголошення економічної війни.
Європейські уряди заявили, що не погоджуються з російськими вимогами і вказують, що підписані раніше газові контракти передбачають оплату переважно європейською валютою - євро.
Європейці також стверджують, що після початку повномасштабної російської війни проти України вони працюють над планами зменшенням залежності від постачань російського газу й нафти.
Роберт Габек тепер окремо закликав підприємства та побутових споживачів у Німеччині намагатися зменшити енергоспоживання.
За словами міністра зараз німецькі газосховища заповнені на приблизно 25% і становище наразі не вимагає надзвичайних кроків.
«Тим не менше нам треба підвищити запобіжні заходи, щоб бути готовими до ескалації з боку Росії. Оголосивши раннє попередження, ми створили кризову групу», - повідомив урядовець.
Кризова група, до якої входять представники уряду та компаній - операторів газових мереж будуть спостерігати за ситуацією і визначати, чи потрібні подальші кроки.
У Москві тим часом заявили, що розмірковують над можливістю вимагати від інших країн оплату російськими рублями також за інші енергоносії та сировину.
Голова нижньої палати російського парламенту Думи В’ячеслав Володін припустив, що ціна в рублях може бути виставлена також за мінеральні добрива, зерно, олію, нафту, метали, деревину тощо.
Зараз міжнародних ринках торги більшістю нафтопродуктів та інших експортних товарів відбуваються з допомогою американських доларів.
- Голос Америки
Як українські біженці намагаються потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою. Відео
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