В Білому домі прокоментували пересування сил РФ поблизу Києва

Санкційний режим введений міжнародною спільнотою проти Росії після нового вторгнення до України в Білому домі називають безпрецедентним за швидкістю запровадження санкцій та рівнем координації між країнами. Більше 30 країн разом зі США приєднались до санкцій проти Росії, заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, який цього тижня перебуває з візитом у Великій Британії та ЄС.

Адеємо оголосив про нові плановані обмеження проти Росії, які, зокрема торкнуться каналів постачання Росії. Він також наголосив на посиленні зусиль із подолання ухиляння від санкцій. "Ми прийдемо і знайдемо вас", - застеріг Адеємо тих, хто хоче допомогти Росії обійти міжнародні санкції.

"Ми хочемо чітко зазначити криптобіржам, фінансовим установам та особам, кожному, хто може допомагати Росії отримувати зиск, бо ухилятись від наших санкцій - для вас настане відповідальність", - вказав Адеємо в коментарі CNBC у вівторок.

В Білому домі відзначають - санкції вже мали вплив на Росію. Зокрема курс рубля значно впав, економіка Росії, за прогнозами, скоротиться щонайменше на 15% в 2022 році. Білий дім наводить дані Міжнародного інституту фінансів США, які свідчать, що падіння російського ВВП повернуло країну на 15 років назад, а інфляція перевищить 15%. Також більше 400 великих корпорацій вже покинуло Росію.

А от низка експертів вказують на сфери, де можна посилити санкції і збільшити міжнародну координацію. Санкції все ще не є всеоохопними, говорить експерт вашингтонського аналітичного центру CNAS Едді Фішмен. Він оцінює теперішній режим санкцій проти Росії на 7-8 балів з 10-ти і вказує, що такі країни як Іран чи Північна Корея перебувають у більшій економічній ізоляції, через більшу всеохопність санкцій.

Так, наприклад, зазначає експерт, не всі російські банки відключено від системи платіжних повідомлень SWIFT. З найбільшої п'ятірки банків лише один (ВТБ) відключено від SWIFT, вказує він.

"Життєво важливо для Заходу посилити санкції, щоб потопити російску економіку", твітує експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. Він пропонує посилити фінансові санкції, запровадити санкції проти експорту нафти та газу, перевезень, страхування а також ввести санкції проти родини Путіна.

The Wall Street Journal пише про обмежений вплив припинення роботи міжнародних платіжних карток Visa та MasterCard, через роботу в Росії системи "Мір", яку Кремль розвивав вісім років, і яка перебрала на себе обслуговування великої кількості трансакцій. Найбільш болючим ударом для росіян від дприпинення роботи міжнародних платіжних систем стала неспроможність розплачуватись за кордоном, повідомляє видання.

Оглядачі також вказують на те, що санкції зробили з російської нафти "токсичний товар". Про це Голосу Америки розповів дослідник американського центру СЕРА Бенжамін Шмітт. Він вказує, російська нафта поки може заходити собі покупців, хоч і з великою знижкою.

Дані за березень вказують, що сподівання на те, що компанії-перевізники самі перестануть надсилати нафтові танкери до Росії не справдились, пише економіcт Міжнародного інституту фінансів Робін Брукс у Twitter. "Рух танкерів відповідає минулим рокам", - додає він.

Для того, щоб збільшити попит на російську валюту, російський президент Путін оголсив, що країни мають сплачувати та енергоресурси в рублях. Однак, країни G7 а також Польща та інші відкинули цю пропозицію, заявивши, що контракти передбачають виплати в доларах чи євро.

В статті використано матеріали CNBC, WSJ.