В Пентагоні відзначили "сміливі і історичні" плани Німеччини з розбудови війська

"Сміливим і історичним" назвав очільник Пентагону Ллойд Остін рішення Німеччини значно зміцнити військові сили країни. Заява прозвучала у середу під час першого офіційного візиту міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт до США.

Раніше в своїй промові перед німецьким парламентом, після нового військового вторгнення Росії до України, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про масштабні інвестиції у військо, яке, за оцінками оглядачів, може стати найпотужнішим в Європі.

"Німеччина виявила надзвичайне лідерство в критичний момент, - заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з Ламбрехт. - Рішення вашого канцлера посилити німецькі збройні сили є сміливим та історичним і ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з вами заради втілення цього".

Остін також привітав рішення Німеччини надати Україні безпекову допомогу. "Війна, яку обрав Путін, спричиняє значні втрати для цивільних і змусила мільйони невинних українців полишити свою країну. Росія не лише нападає на Україну, вона нападає на основоположні принципи ключові для трансатлантичної безпеки і ми з гордістю стоїмо поряд із союзниками та партнерами і підтримуємо суверенітет України і приносимо наслідки для Росії за її агресїю".

Ламбрехт підтвердила єдність Європи та НАТО перед лицем російської агресії. Вона вказала, що рішення канцлера Шольца зміцнити збройні сили країни дозволяє Німеччині "бути надійним партнером в НАТО".

Ламбрехт перебуває з візитом у Вашингтоні, а потім відвідає сесію ООН в Нью-Йорку. "Російська агресивна війна має глобальне значення, - йдеться в повідомленні Посольства Німеччини в США, виданому напередодні візиту, - тому кординація між парнерами є ще більш важливою".