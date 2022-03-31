Актуально
США можуть вивільнити значні обсяги нафти з резервів, щоб збалансувати ціни - ЗМІ
Президент США Джо Байден планує оголосити про вивільнення значних обсягів нафти з резервів США, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.
В листопаді адміністрація США вже вивільнила 60 мільйонів барелів, що називають найбільшим використанням резервів США за історію.
Тепер може йтися про 180 мільйонів барелів, повідомляє Bloomberg.
Адміністрація Джо Байдена часто наражається на критику в США через порівняно високу інфляцію і, зокрема, зростання цін на бензин. Згідно з опитуваннями, більшість американців негативно оцінють роботи Байдена в економічній сфері. 7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і 65% опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері. На це вказує опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
У своєму зверненні до американців раніше цього місяця Байден поклав провину за зростання цін на бензин на агресію, розв'язану російським президентом Путіним і заявив про намір вжити заходів, "щоб знизити ціни на бензин для американських родин".
Світові ціни на нафту знизились, після повідомлень про плани уряду США вивільнити резерви нафти. Ціна на фьючерси нафти марки "брент" знизилась на 5% до 107,69 а барель, а фьючерси на нафту WTI знизились в ціні на 5,4% до 101,96 дол, пише NBC.
Попри заклики країн G7 до країн ОПЕК, збільшити постачання нафти на світові ринки, в четвер ОПЕК+ заявив про обмежені плани із збільшення видобутку нафти. Альянс погодив попередні плани збільшити видобуток на 432 000 барелів на день, починаючи з 1 травня.
У заяві від 24 березня країни G7 засвідчили своє прагнення зменшити залежність від російських енергоресурсів. "Ми віддані активній підтримці країн, які готові поступово завершити свою залежність від імпорту російьских газу, нафти та вугілля. Ми закликаємо країни, які видобувають нафту та газ діяти відповідально і збільшити поставки на міжнародні ринки і вказуємо, що ОПЕК має відіграти ключову роль".
В статті використано матеріали CNBC, Reuters, AP.
Всі новини дня
Як медична громадська організація INgenius, із десятків лікарів, надає онлайн-консультації в Україні. Відео
Британія запровадила санкції проти RT, російських медіаменеджерів та очільника блокади Маріуполя
Влада Великої Британії запровадила санкції проти засновника державної російської телемережі RT, медіахолдингу «Росія сьогодні» та кількох російських медіаменеджерів. Про це британський уряд повідомив 31 березня.
Санкційний перелік розширено на 14 позицій. До нього, крім структур РТ, потрапили:
- генеральний директор холдингу «Газпром-медіа» Олександр Жаров генеральний директор RT Олексій Ніколов
- керівник агентства «Супутник» Антон Анісімов
- генеральний директор Фонду стратегічної культури Володимир Максименко, а також директор, кадровик та менеджери соцмереж того ж фонду
- головна редакторка журналу «Камертон» Світлана Замлєлова
- заступник генерального директора каналу «Росія», телеведучий Сергій Брільов (він має британське громадянство)
«Війна Путіна проти України базується на потоці брехні. Британія вже виступала провідником світу у викритті кремлівської дезінформації, і цей останній пакет санкцій б’є по безсоромних пропагандистах, які просувають Путінські фейкові новини та наративи», – йдеться в коментарі міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс.
Крім того, до списку підсанкційних потрапив генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев. Саме він, за даними української розвідки, керує блокадою Маріуполя, де внаслідок російських обстрілів триває гуманітарна катастрофа. Британський уряд наводить прізвисько Мізінцева – «м’ясник Маріуполя».
В усіх осіб, які вказані в переліку, будуть заморожені британські активи, якщо вони в них є, їм буде заборонений в’їзд до країни. Лондон наразі не уточнює, як це працюватиме щодо Брільова з урахуванням його британського паспорта.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС. Також ЄС запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, в тому числі Скабєєвої.
Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового вторгнення Москви до України.
Пентагон: США надсилають Україні "дрони-камікадзе" а також працюють над поставкою С-300
Новий пакет оборонної допомоги США Україні включає так звані "дрони-камікадзе" Switchblades. Про це повідомила Заступниця очільника Пентагону Селест Волландер під час свідчень в Комітеті Палати представників із збройних сил США у середу.
"Ми чітко почули від українців те, що ці системи необхідні, - заявила Волландер. - Ми виділили 100 дронів Switchblades, які мають бути доставлені в нещодавньому пакеті".
"Ми почули українців і серйозно до цього ставимось", - додала посадовиця.
Такі "дрони-камікадзе" обладнані вибухівкою і здатні вражати цілі супротивника. Згідно з повідомленнями, українські Збройні сили захоплювали відповідні дрони, які використовує РФ, пише видання Interesting Engineering. Українські ж військові використовують дрони в основному для спостереження, але поставки Switchblades змінять цю ситуацію, зазначають у виданні. На відміну від російських "дронів-камікадзе", Switchblades обладнаний сенсором і дозволяє більш точно визначати цілі супротивника, йдеться в публікації.
Відповідаючи на питання конгресменів про те, яке обладнання потрібне Україні, щоб відкинути російські війська зі своєї території, генерал Тед Волтерс, командувач Європейського командування США, назвав протиброньову, протитанкову зброю, ракети "земля-повітря".
"Ракети земля-повітря дуже важливі, вони були ефективні в цій кампанї і підозрюю, що вони залишаться ефективними", - додав він.
Під час слухань Волландер також прокоментувала питання поставки Україні систем протиповітряної оборони С-300. Коментар прозвучав у відповідь на питання конгресмена Майка Роджерса щодо того, чому так багато часу займає те, щоб забезпечити потреби Словаччини, яка зголосилась надати системи протиповітряної оборони С-300 за умови, якщо її потреби в обороні буде забезпечено.
"Ми працюємо із Словаччиною, щоб визначити вимоги і потреби для цієї країни", - заявила Волландер.
"Водночас ми працюємо з країнами, які мають старі радянські системи, а також запчастини та різні компоненти цієї системи і готові надіслати це до України. Ми працюємо не лише над вирішенням цієї пропозиції, але і над тим, щоб надати українцям те, чого вони потребують прямо зараз", - додала вона.
Російська війна в Україні стала провідним питанням виборів в Угорщині
Опитування виборців Угорщини перед парламентськими виборами у неділю 3 квітня показують, що правляча партія Фідес має можливість перемогти на тлі виборчої кампанії, в якій російська війна проти України стала однією з головних тем.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 12 років, засуджує війну, проте він не наважується критикувати президента Росії Путіна і називає своїм досягненням угоди з Москвою про забезпечення Угорщини російським газом.
Віктор Орбан пішов до Путіна, Китаю і Туреччини, і він не є представником європейських цінностей.Петер Маркі-Зай
Уряд Орбана бере участь у санкціях ЄС проти Росії і наголошує, що приймає біженців з України, але в Будапешті заявили, що не пропускатимуть через угорську територію міжнародну військову допомогу для українців.
Український президент Володимир Зеленський під час звернення 24 березня до лідерів країн ЄС виокремив угорського керівника, запитавши: «Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?»
Зеленський нагадав про меморіал жертвам розстрілів євреїв у Будапешті в часи Другої Світової війни і заявив, що «у Маріуполі - там такі самі люди. Дорослі і діти. І дідусі і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає».
«А ти вагаєшся, запроваджувати санкції чи ні? Вагаєшся, пропускати зброю чи ні? Вагаєшся, торгувати з Росією чи ні? Немає часу вагатися. Час уже вирішувати», - сказав український президент.
Після того угорський міністр закордонних справ і соратник Орбана Петера Сіярто звинуватив Україну у втручанні у вибори в Угорщині.
Лише Фідес може створити мир. Лише ми можемо гарантувати безпеку Угорщини.Віктор Орбан
Лідер виборчого об’єднання угорських опозиційних партій Петер Маркі-Зай звинувачує Орбана в недемократичності, корумпованості і зраді європейських інтересів.
«Віктор Орбан пішов до Путіна, Китаю і Туреччини, і він не є представником європейських цінностей. Це треба змінити. Не лише тому, що ми хочемо бути вірними членами ЄС і НАТО, а тому що 80% угорців проголосували б за те, щоб залишатися у Євросоюзі, тому що для нас європейська інтеграція, демократія і ринкова економіка - це важливі цінності», - заявив Петер Маркі-Зай виборцям.
Віктор Орбан натомість безпідставно звинувачує своїх політичних суперників у тому, що вони, мовляв, хочуть втягнути Угорщину у війну.
«Лише Фідес може створити мир. Лише ми можемо гарантувати безпеку Угорщини. І лише ми можемо захистити угорські родини», - проголосив угорський прем’єр-міністр на зустрічі з виборцями.
Опозиційний лідер на ті твердження відповів, що мир і безпеку Угорщині «може гарантувати лише НАТО».
Опитування компанії Zavecz Research, на яке посилається агентство Reuters, виявило в другій половині березня 39% підтримки для Фідес і 36% для опозиційного об’єднання.
Угорський новинний вебсайт Hvg.hu 30 березня оприлюднив результати опитування, які передбачають 40% підтримки для Фідес і 32% для об’єднання шести опозиційних партій на чолі з Петером Маркі-Заєм.
Але ще приблизно 20% виборців, згідно з тим опитуванням ще не визначилися.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum