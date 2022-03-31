Нові санкції США обмежують доступ Росії до високих технологій

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 21 організації і 13 осіб. Ці заходи спрямовані на обмеження діяльності високотехнологічних компаній, які "використовуються військовою машиною Кремля" а також на запобігання ухилянню від санкцій.

"Росія не лише продовжує порушувати суверенітет України непровокованою агресією, але також посилює напади на цивільних в населених пунктах, - заявила міністр фінансів США Дженет Єллен. - Ми продовжимо діяти проти військової машини Путіна санкціями з кожного напрямку, поки ця безглузда обрана ним війна, не закінчиться".

Одна з компаній включених до переліку експортує більше 50% російської мікроелектроніки і є найбільшим виробником чіпів в Росії, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

10 осіб і 17 організацій в новому переліку беруть участь в мережі ухиляння від санкцій, з метою придбання західних технологій, заявили в Державному департаменті США.

Мережу, спрямовану на ухиляння від санкцій, очолює російська установа OOO Serniya Engineering, яка діє за вказівкою російської розвідки, йдеться в повідомленні урядового відомства США.