Британія та Німеччина обіцяють нові санкції проти РФ та більше допомоги Україні на тлі "звірств" російської армії на Київщині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країни Заходу можуть погодити нові санкції проти Росії найближчими днями через "звірства", скоєні російськими військовиками на Київщині, повідомляє Reuters.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін та його прибічникі "відчують наслідки" своїх дій і додав: "Ми продовжимо надавати Україні зброю, щоб держава могла захищатись від російського вторгнення".

УВАГА! Подальші фото можуть шокувати

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Буча, 3 квітня 2022. REUTERS/Mikhail Palinchak

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав убивства цивільного населення в Бучі та Ірпені "мерзенними" і сказав, що це слугує свідченням воєнних злочинів в Україні.

"Я зроблю все у моїх силах, щоб заморити (starve - ред.) путінську воєнну машину", - сказав Джонсон і додав: "Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, так само як гуманітарну допомогу для тих, хто потребує її".

В інтерв'ю американському телеканалу CBS президент України Володимир Зеленський назвав дії російської армії на Київщині геноцидом. "Це геноцид, це винищення цілої нації та народу. Ми - громадяни України, і ми не хочемо підкорятись політиці Російської Федерації. Це причина того, що нас знищують і вбивають", - сказав Зеленський у програмі Face the Nation.

УВАГА! Подальші фото можуть шокувати

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Буча, 3 квітня 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

У Кремлі звинувачення у воєнних злочинах проти цивільного населення і фото й відео із тімами загиблих мирних жителів Бучі та Ірпеня назвали "очевидною провокацією" і "спланованою медіакампанією", пише "Настоящее время".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Вашингтон документує воєнні злочини армії РФ в Україні "надаючи інформацію відповідним інституціям та організаціям". А правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала випадки згвалтування, вбивств і насильства проти мирних жителів.

УВАГА! Подальші фото можуть шокувати

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Буча, 2 квітня 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

Як пише "Радіо Свобода", у перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.

На шокуючих кадрах, зроблених агентствами Reuters, AFP та іншими медіа, видно тіла загиблих цивільних, якими всіяні вулиці Бучі – раніше густонаселеного міста-сателіта української столиці.

УВАГА! Подальші фото можуть шокувати

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Буча, 2 квітня 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", "Настоящее время"