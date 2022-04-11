"Все змінилось 24 лютого". Експерти коментують можливість вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Російська агресія проти України спонукала позаблокові Швецію та Фінляндію розглянути можливість вступу до НАТО. Це питання обговорювалось під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу минулого тижня, повідомляють Time та CNN з посиланням на високопосадовців Держдепу США. Видання Time повідомило, з посиланням на джерела в американському уряді, що Швеція та Фінляндія можуть подати заявки на вступ до НАТО вже влітку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що, на його переконання, НАТО вітатиме запити про членство від цих двох країн.

В Кремлі ж вказали, що можливий вступ Швеції та Фінляндії в НАТО не сприятиме безпеці регіону. Альянс - " радше інструмент, заточений на конфронтацію", вказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

В Фінляндії цього тижня розпочинаться обговорення можливості членства цієї країни в НАТО. Вже цього тижня фінський уряд подасть в парламент звіт щодо безпеки країни. Після дискусії законодавців наступний звіт може містити рекомендацію вступу країни до НАТО, повідомляє видання Economist і відзначає, що рішення очікується до саміту НАТО в Мадриді влітку.

Процес в Швеції відбувається повільніше, ніж у Фінляндії, відзначає директорка з питань Північної Європи аналітичного центру "Атлантична Рада" Анна Вайслендер.

Фіни подадуть заявку на членство в НАТО вже впродовж місяця, пише Вайслендер у соцмедіа. Фіни вже провели консультації і отримали підтримку союзників. "Більшість союзників вважають, що якщо Фінляндія подасть заявку, Швеція це зробить також. Якщо ні, Швеція більше не буде настільки пріоритетним безпековим партнером для НАТО, США та Великої Британії як раніше", - додає аналітик.

Війна Росії в Україні суттєво змінила позицію Швеції та Фінляндії, де раніше підтримка позаблокового статусу була вищою. "Все змінилось 24 лютого", - говорить в інтерв'ю NPR колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Вступ цих країн до НАТО зміцнить безпеку Європи, вважає аналітик, адже це "долучить дві значні військові сили, які раніше були нейтральними, до Альянсу".

"Великим поштовхом для безпеки регіону" назвав можливе запрошення до НАТО Фінляндії та Швеції колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. "Ви нам потрібні!" - вказав він у дописі в Twitter.

В статті використано матеріали Time, The Economist, NPR, CNN.

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