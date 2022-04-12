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Чи можуть США переконати Індію засудити дії Москви проти України?
"Сполучені Штати продовжить збільшувати підтримку уряду та народу України і ми закликаємо інші країни робити так само, а також закликаємо всі країни засудити все більш брутальні дії Москви". Таку заяву озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ та оборони Індії а також очільником Пентагону США.
Індія, яка на відміну від багатьох інших країн, ще не засудила російську агресію проти України, все ж на засіданні ООН виступила з осудом насильства проти цивільних і закликала до розслідування злочинів і негайного припинення насильства. Індія також надає гуманітарну допомогу Україні.
"Ми вже надали гуманітарну допомогу Україні, деяким її сусідам, - зауважив міністр закордонних справ Індії Субрахман'ям Джайшанкар на прес-конференції, - навіть під час нашої розмови, поставка ліків надходить, або дуже швидко надійде до Києва".
На зустрічах в понеділок у Вашингтоні посадовці обох країн значну увагу приділили впливу війни Росії в Україні на світові поставки продуктів харчування та енергоресурсів.
"Українські фермери змушені тікати або воювати і російські військові навмисно руйнують пашні та обладнання і не дозволяють Україні експортувати пшеницю через порти Чорного моря", - зауважив Блінкен під час прес-конференції.
Індію трубує вплив подій на ринки енергоресрусів, ціни на сировинні товари та мережі поставок, відзначили посадовці країни.
"Навіть країни, що перебувають далеко [від конфлікту] турбуються про енергобезпеку, продовольчу безпеку, ціни на сировинні товари та зриви в логістиці", - вказав міністр закордонних справ Індії.
Коментуючи стан відносин США та Індії, Блінкен зауважив, що Індія розвивала свої стосунки з РФ, коли "США не могли бути партнером" Індії. "Тепер часи змінились", - додав він.
Зустрічі міністрів передувала онлайн розмова президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в понеділок. На зустрічі Байден зауважив, що збільшення поставок нафти з Росії "не на користь" Індії, заявляла речниця Білого дому Джен Псакі. Коментуючи поставки нафти з Росії, Джайшанкар закликав більше уваги звернути на Європу, "Підозрюю, що за цифрами, наші загальні закупівлі за місяць будуть меншими, ніж Європа закуповує за півдня", - додав індійський посадовець.
США докладають зусиль, щоб об'єднати міжнародну спільноту проти дій Москви в Україні. Напередодні Псакі заявила, що той факт, що країни, що представляють більше половини світового ВВП об'єднані в таку коаліцію "не можна назвати провалом".
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Британія, США, Австралія перевіряють повідомлення про застосування Росією хімзброї в Маріуполі
США, Британія та Австралія заявили, що намагаються отримати більше інформації для перевірки повідомлень про можливе застосування Росією хімічної зброї у війні в Україні.
Підставою для міжнародних заяв стало повідомлення українських військових з обложеного Маріуполя, що на їхні позиції з російського безпілотного літального апарату 11 квітня скинули невідому «отруйну речовину», від якої люди задихалися і втрачали орієнтацію.
Ми знаємо про повідомлення в соціальних медіях, де стверджується, що російські війська застосували в Маріуполі в Україні потенційні хімічні боєприпаси. Зараз ми не можемо це підтвердити...Джон Кірбі
Український президент Володимир Зеленський у поширеному в ніч з 11 на 12 квітня зверненні сказав, що заклики застосувати хімічну зброю проти українських військових нещодавно лунали від представників контрольованої Росією влади в Донецьку.
«Розглядаємо це максимально серйозно», - сказав Зеленський і закликав ЄС зробити наступну хвилю санкцій проти Росії такими, «щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало».
«Ми знаємо про повідомлення в соціальних медіях, де стверджується, що російські війська застосували в Маріуполі в Україні потенційні хімічні боєприпаси», - сказав речник міністерства оборони США Джон Кірбі.
Американський представник підкреслив: «Зараз ми не можемо це підтвердити і уважно спостерігаємо за ситуацією. Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають стурбованість і відображають побоювання, які у нас є стосовно потенційного застосування Росією в Україні різних речовин для контролю над протестами, зокрема слізного газу змішаного з хімікатами».
У Лондоні заявили, що у разі, якщо Москва вдасться до зброї масового знищення, то Захід готовий до застосування «усіх можливих» варіантів дій у відповідь.
«Є повідомлення, що російські війська могли застосувати хімічні речовини під час атаки на людей Маріуполя. Ми терміново працюємо з партнерами, щоб перевірити деталі», - заявила у Twitter вночі 11 квітня Ліз Трасс, британська міністерка закордонних справ.
Вона додала: «Будь-яке застосування такої зброї було б безжалісною ескалацією цього конфлікту, і ми притягнемо Путіна та його режим до відповідальності».
Очільниця австралійського міністерства закордонних справ Меріс Пейн заявила: «Австралія буде працювати з партнерами, щоб перевірити точність тих повідомлень».
Є речі які переходять межу і на застосування хімічної зброї буде відповідь, і на столі залишаються усі можливі варіанти.Джеймс Гіппі
Британський міністр збройних сил Джеймс Гіппі, коментуючи британському телеканалу Sky повідомлення з Маріуполя, наголосив, що «президент Путін повинен знати, що коли йдеться про можливу відповідь Заходу на застосування хімічної зброї то йдеться про «всі можливі варіанти».
«Важливо визнати, що є різні способи застосування тих речовин. Починаючи із застосування слізного газу, який використовують у ситуаціях із заворушеннями, аж до повністю нищівних вбивчих систем хімічної зброї. Тому я не думаю, що зараз варто розглядати ситуацію спрощено, бо там багато нюансів. Але я також вважаю, що надзвичайно важливо сказати вашим глядачам, які мають глибоке відчуття того, що припустиме, а що ні, що є речі, які переходять межу і на застосування хімічної зброї буде відповідь, і на столі залишаються усі можливі варіанти», - підкреслив міністр в телеінтерв’ю.
В іншому інтерв’ю для британської радіостанції LBC Radio Джеймс Гіппі повторив, що не відкидає навіть можливість відрядження британських чи НАТОвських військових підрозділів.
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