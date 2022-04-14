Актуально
Війна в Україні загрожує голодом одній п’ятій людства – Ґутерріш
Війна Росії проти України може довести до бідності та голоду одну п’яту населення Землі, заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш 14 квітня.
Про це він заявив у своєму твітері, поширивши матеріал щодо глобальних наслідків російської агресії.
«Війна в Україні може відкинути понад одну п’яту людства за межу бідності, злиднів та голоду у масштабах, небачених десятиліттями», – застеріг голова ООН.
Ґутерріш назвав мир «єдиним сталим рішенням», аби покласти край війні та її впливу на найбільш бідні та вразливі країни світу.
Генеральний секретар не згадав Росію в своєму дописі, на що звернули увагу кілька коментаторів. Зокрема, колишня речниця українського президента Юлія Мендель зауважила, що в контексті глобальної кризи, якою загрожує війна, згадується лише Україна.
«Але справжню причину – російське вторгнення – забувають зазначити. Україна – єдина назва в твіті. Але причина – це Росія», – написала вона.
Як повідомив 4 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, через повномасштабну війну Росії в Україні неможливо провести посівну на 3,5 млн гектарів земель.
Президент України Володимир Зеленський 22 березня застеріг, що Україна не зможе експортувати продовольство в звичайних обсягах, якщо російська агресія триватиме.
Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Зокрема, йдеться про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав. Генеральний секретар ООН застерігав 15 березня, що російська агресія проти України може спричинити голод в інших країнах.
Всі новини дня
"Короткозора політика" - міністр фінансів США застерегла країни, які продовжують ділову співпрацю з Росією
Міністр фінансів США Дженнет Єллен заявила, що міжнародна коаліція країн, які впроваджують санкції проти Росії, через військові дії в Україні, "не буде байдужою до дій, які шкодять введеним нами санкціям".
Заява прозвучала під час виступу Єллен у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична Рада" у середу.
"Ми побачили, що швидкі та потужні санкції мають надзвичайну силу, - наголосила міністр. - Сполучені Штати, разом з більш ніж тридцятьома країнами, що представляють більше половини світової економіки, застосували безпрецедентні фінансові санкції та експортні обмеження проти Росії".
Єллен відзначила, що багато країн "роблять об'єднані кроки проти російських дій і багато компаній швидко і добровільно зупинили ділові відносини з Росією, але деякі країни та компанії цього не зробили".
Вона звернулась до країн, що вагаються, і назвала "короткозорими" сподівання, що збереження відносин з Росією принесе зиск.
Єллен окремо закликала Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну і зауважила, що ставлення світу до Китаю може залежати від його позиції щодо війни.
Цього тижня питання приєднання до санкцій обговорювали посадовці США та Індії. Індія, яка на відміну від багатьох інших країн, ще не засудила російську агресію проти України, все ж на засіданні ООН виступила з осудом насильства проти цивільних і закликала до розслідування злочинів і негайного припинення насильства. Індія також надає гуманітарну допомогу Україні.
Єллен наголосила на впливі війни на світові ціни на продовольство і зауважила, що наступного тижня під час засідання Світового банку та МВФ у Вашингтоні, ключовим питанням стане подолання голоду в світі.
- Голос Америки
Українці Огайо організували акцію протесту біля фабрики Nestle - компанії, що досі веде бізнес у Росії. Відео
- Голос Америки
Як українцям допомагають перетнути кордон Мексики зі США. Відео
Президент США Джо Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні на додаткових $800 млн. Відео
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum