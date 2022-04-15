Європейський Союз готує заборону на імпорт нафти з Росії. Про це повідомляє NYT з посиланням на інформацію посадовців ЄС. Видання зауважує, що нове ембарго буде вводитись поступово, подібно до поступового запровадження заборони на торгівлю вугіллям, яка має вступити в силу в серпні. Обговорення нафтового ембарго, повідомляє видання, розпочнуться після 24 квітня, коли відбудуться президентські вибори у Франції.

Питання нафтового ембарго цього тижня обговорив з мінісрами закордонних справ Ірландії та Франції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це головний український дипломат повідомив у Twitter. Він висловив вдячність Франції за підтримку європейського нафтового ембарго проти Росії і висловив переконання, що "такий крок має бути зроблений якомога швидше".

Російський президент Путін визнав, що санкції вже завдали шкоди російському паливно-енергетичному комплексу. Найбільш гострою проблемою для російської енергетики, яку, як заявив Путін на нараді в четвер, спричинили дії так званих "недружних країн" є, на його думку, "порушення логістики експортних поставок".

За оцінками Міжнародного енергетичної асоціації, через санкції та бойкоти закупівель російської нафти з боку компаній, Росія зменшить поставки приблизно на 1,5 млн барелів на день. В агенції відзначили, що рішення США та інших країн збільшити обсяги поставок нафти на світові ринки стала "добрим полегшенням".

Експорт нафти приносить значну частину бюджетних надходжень Росії. В рамках санкційної політики, США, Австралія, Велика Британія та Канада запровадили повне ебмарго на імпорт російської нафти. Європа, яка більше залежить від імпорту російських газу та нафти, має дбати, щоб обмежувальні заходи проти Росії не завдали значної шкоди європейській економіці.

Посол Німеччини у США Емілі Гейбер у низці твітів прокоментувала можливі обмеження. Вона зазначила, що війна Росії в Україні вже призвела до значних змін в політиці Німеччини. Серед таких змін вона назвала рішення "повністю з карколомною швидкістю відмовитись від енергоімпорту з РФ та від імпорту нафти з Росії до кінця року".