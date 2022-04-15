Затонулий крейсер, контроль над Донбасом і ядерна зброя - експерти США коментують хід війни

Минув 50-тий день війни Росії проти України. Американські експерти вказують на перші поразки Путіна, коментують наступні загрози та попереджають про вирішальне протистояння за вплив на Донбасі.

Усунення російського флагманського крейсера "Москва", який затонув в четвер, значно зменшує вогневу присутність Росії в Чорному морі, пише АР. Україна заявляє, що корабель потонув в результаті ракетного обстрілу, а Росія оголосила, що причиною став інцидент на борту. США не підтвердили причину вибуху, однак, як заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, подія стала значним ударом для Росії.

"Вони мають обирати між двома поясненнями, - сказав Салліван у висупі на засіданні Економічного клубу у Вашингтоні: або це була непрофесійність, або напад, і жодне з цих пояснень не є добрим для них".

Поразки спонукають Путіна розгорнути безжальну жорстоку війну, вважає ген-лейт США (у відст)Веслі Кларк, екс-командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. "Після перших поразок - замінити генералів, зачистити штат, отримати зовнішню допомогу і розгорнути безжалісну, жорстоку війну". Так, на думку Кларка, розмірковує Путін, який прагне наслідувати Сталіна. Кларк вважає, що теперішній час є найбільш небезпечним для України та НАТО і єдиний вихід - посилити поставки зброї для України. Кларк у своєму дописі у Twitter закликає якомога швидше надати Україні важке озброєння, включаючи танки, літаки, артилерію, ППО.

В четвер директор ЦРУ Вільям Бернс закилкав "не ставитись легковажно" до можливості того, що Росія застосуя ядерну зброю. "Через можливий відчай президента Путіна і російського керівництва, через теперішні військові невдачі, жоден з нас не має легковажно ставитись до можливості, що він застосує тактичну ядерну зброю, або малопотужну ядерну зброю", - заявив Бернс у своєму виступі в Технічному університеті в Джорджії.

Наближається вирішальна битва на Донбасі, пише в колонці для CNN Деніел Девіс, експерт Defense Priorities та колишній полк. Сухопутних сил США. Він вказує на загрозу переходу балансу впливу в регіоні до Росії, адже біля 70 000 російських військових розташовуються на позиціях, щоб атакувати Донбас з півночі, пише експерт. Девіс вказує, що вирішальним фактором в цьому протистоянні стане логістика, тобто те наскільки українські військові будуть забезпечені боєприпасами, їжею та водою. Достатньо забезпечені українські мобільні тактичні резерви матимуть змогу зупинити російський наступ і запобігти оточенню, вважає експерт.