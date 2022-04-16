США допомагають Україні розслідувати злочини РФ - NPR

США допомагають українській владі документувати свідчення військових злочинів, які, за звинуваченнями, російські сили скоїли в Україні. Зокрема, США фінансують роботу групи експертів, які мають досвід у переслідуванні воєнних злочинів, і тепер співпрацюють з українським урядом. Про це посол США з питань кримінального правосуддя в світі Бет Ван Шек, розповіла в інтерв'ю NPR, опублікованому в суботу.

"Надзвичайно важливо для історичної чесності і непорушності, щоб ці злочини було задокументовано, - заявила Шек, - щоб забезпечити збереження та достовірність свідчень з різних місць злочинів в Україні".

Клінт Вільямсон, колишній посол США з питань воєнних злочинів, який є одним з провідників експертної групи, заявив виданню, що хоча Україна має досвід документування військових злочинів, після незаконної анексії Криму Росією, теперішній масштаб завдання є значно більшим. Тепер, додав він, йдеться про "випадки відповідальності командування, аж до найвищого політичного та військового керівництва".

Минулого місяця США звинуватили російські сили в скоєнні воєнних злочинів в Україні. "На основі поточної інформації, уряд США вважає, що члени російських сил скоїли воєнні злочини в Україні", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 23 березня.

Розслідування проведене експертами в рамках Московського механізму ОБСЄ вказує на свідчення порушення прав людини а також норм міжнародного гуманітарного права з боку Росії, наводяться свідчення скоєння військових злочинів та злочинів проти людства.

«Навмисне спрямування нападів на лікарні та місця збору хворих і поранених є військовим злочином, якщо вони не є військовими цілями», – йдеться у звіті.



«Звіт Московського механізму документує каталог жорстокості, вчиненої російськими силами в Україні. Він включає докази прямого нападу на цивільне населення, напади на медичні установи, зґвалтування, страти, пограбування та примусової депортації цивільних осіб до Росії», – написав у своєму твіттері голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Коментуюч звіт, Карпентер відзначив, що "у звіті зафіксовано багато особливо кричущих нападів, як-от напад 9 березня на маріупольський пологовий будинок і дитячу лікарню, і встановлено що лікарня була зруйнована в резльтаті російського удару. Місія дійшла висновку, що цей удар був навмисним, нанесеним без дієвого попередження, і, таким чином, є “явним порушенням МГП” – міжнародного гуманітарного права – та “воєнним злочином” (стор. 47). Хоча російський уряд стверджував, що госпіталь використовувався у військових цілях, Місія категорично відкинула ці заяви".