Сенатори США радять Байдену, як прискорити надання безпекової допомоги Україні 

Від початку повномасштабного Російського вторгнення в Україну на вулицях американських міст можна побачити жовто-блакитні прапори. Висловити свою підтримку та будь-яким чином допомогти українцям намагається не лише місцева влада але й пересічні американці.

"Усе починається з прапора чи твору мистецтва. А потім ти бачиш, що все більше і більше людей щось роблять."

Художник Дон Ріпер, із міста Александрія, що в штаті Вірджинія, не мав українського прапору. Тому він вирішив намалювати його власноруч і вивісити на вітрину своєї творчої студії.

"Спочатку я наніс фарбу ножем, хотів, щоб зображення було грубим. Але це виглядало занадто механічно. Тоді я подумав: те що відбувається має фізичний вимір – руйнуються будинки, руйнуються життя, люди переселяються. І в цьому немає нічого чистого, - тут, потрібно забруднити руки", - розповідає художник Голосу Америки Дон.

За словами митця, російська війна шокує, але водночас бойовий дух українців надихає. Відтак, залишитись осторонь неможливо, каже він: "Усе починається з прапора чи твору мистецтва. А потім ти бачиш, що все більше і більше людей щось роблять. Минулої п'ятниці у нашому місті відбувся збір коштів за участі великої кількості ресторанів. Потім вони організували чудовий захід, на якому зібрали понад 35 000 доларів для благодійної організації «CORE», яка займається гуманітарною допомогою".

"Так, ми організували збір коштів - "ніч для України". Ми хотіли зібрати 10 000 доларів для фонду "CORE". Усі гроші йдуть безпосередньо українським переселенцям...Вже зібрано понад 35 000 доларів".

"CORE" (Community Organized Relief Effort) , також відома як "CORE Response" є неприбутковою організацією, яка була заснованою актором Шоном Пенном у відповідь на землетрус на Гаїті 2010-го року. Володар двох премій Оскар, актор та режисер знімав документальний фільм "Vice" про Україну, коли РФ почала повномасштабне вторгнення. Відтак, сьогодні його благодійна організація збирає допомогу українцям, які були вимушені покинути свої домівки через російську війну. Збір коштів для "CORE" до якого долучився художник Дон Ріпер, був також організований пересічними американцями, представниками місцевої громади міста Александрія.

"Так, ми організували збір коштів "Вечір для України". Ми хотіли зібрати 10 000 доларів для фонду "CORE". Усі гроші йдуть безпосередньо українським переселенцям…щоб долучитись потрібно було придбати квиток за 25 доларів. Людей також заохочували робити пожертви. А якщо хтось не зміг прийти особисто, то можна було пожертвувати онлайн. Вже зібрано понад 35 000 доларів", - ділиться із Голосом Америки Коллін Мелоні, представниця місцевої громади "ALX Community", яка ініціювала збір.

Мережа тематичних ресторанів "Home Run Restaurant Group", яку представляє Білл Блекберн, нараховує 6 закладів. Вони вирішили продавати розливне пиво по 10 доларів на підтримку України. Усі гроші йдуть у фонд "World Central Kitchen", відомого іспано-американського шеф-кухаря, Хосе Андреса . Останній оголосив про збір коштів для українців майже від початку повномасштабної російської війни.

"Нехай люди України на вулицях та у підвалах, де вони ховаються в зоні бойових дій, знають, що ми тут, у Сполучених Штатах, будемо підтримувати їх до кінця".

"Ми вирішили співпрацювати із "World Central Kitchen", з Хосе Андресом. У нас виникла ідея вибрати окреме розливне пиво у кожному з наших ресторанів і продавати його за 10 доларів. Усі 10 доларів від проданого пива підуть на "World Central Kitchen". Це стало нашим механізмом поширення інформації та збору коштів. Але ми не маємо прямого зв’язку з Україною. У нас немає навіть співробітників чиї сім’ї перебували би там", - розповідає Білл Блекберн, партнер в "Home Run Restaurant Group".

Загалом американці наголошують - серед пересічних громадян США існує велике бажання допомогти Україні, однак знайти перевірений фонд складно.

"Я хотів би, щоб був якийсь централізований список, який би усі знали. До прикладу, ці пожертви йдуть безпосередньо на цю справу, а не загубляться серед загального збору коштів. Я думаю, це було б дуже корисним, якби існував такий перелік", - розповідає Художник Дон Ріпер.

"Дуже важливо перевіряти, щоб переконатися, що гроші, які ви жертвуєте, підуть доброчесним організаціям", - додає Коллін Мелоні, представниця місцевої громади "ALX Community".

Є й такі американці, які висловлюють свою громадську позицію на вулицях міст. Джону О’Доннелу, 68-м років, він незрячий. Він не має ані українського походження, ані іншого зв'язку з Україною, однак, протягом кількох останніх днів приходить до російського посольства у Вашингтоні для одиночного пікету.

"Я вже неодноразово приходив до російського посольства, щоб повідомити уряду Росії, що всі порядні люди в усьому світі виступають проти незаконного та аморального вторгнення на територію суверенної держави Україна та проти вбивства її народу. Нехай люди України на вулицях та у підвалах, де вони ховаються в зоні бойових дій, знають, що ми тут, у Сполучених Штатах, будемо підтримувати їх до кінця", - розповідає Голосу Америки О'Доннелл.

Покидаючи місце свого протесту, пан О’Доннел вигукнув у сторону російського посольства: "Я ще повернусь!"

Нагадаємо, що раніше посолка США з питань кримінального правосуддя в світі Бет Ван Шек розповіла, що США допомагають українській владі документувати свідчення військових злочинів, які, за звинуваченнями, російські сили скоїли в Україні.

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