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"У нас не тільки чоловіки хоробрі, а й жінки теж" - історії українок на війні
Від початку російської агресії й до повномасштабного вторгнення 24 лютого в Україні нараховувалось близько 30 тисяч жінок – учасниць бойових дій. Хоча зараз точної інформації про кількість захисниць у лавах ЗСУ, добровольчих батальйонах і теробороні немає, за оцінками громадської організації «Жіночий ветеранський рух», після початку війни, зброю у руки взяли іще більше жінок. Серед них - молодша лейтенантка й підприємиця із Києва Євгенія Емеральд, яка із першого дня російської війни вступила до тероборони, а за кілька днів – приєдналась до спецпідрозділу української армії.
"В принципі, я хотіла піти на війну ще у 2014-му році, коли вона почалася в Україні. Але, на жаль, тоді у мене була маленька дитина, - каже Євгенія. - Тому як тільки почалася війна, у мене не було ніяких сумнівів. Я просто себе в іншій ролі навіть не уявляю".
Ярина Чорногуз - служить за контрактом у лавах Збройних сил Україні як бойовий медик уже два роки.
"Пішла в армію частково через те, що давно хотіла це зробити. Але я тоді не могла піти, тому що я народила дитину якраз у той день, коли це почалось 14 квітня 2014 року, - згадує Ярина. - У 20-му році в січні так вийшло, що близька мені людина, мій хлопець, який служив у восьмому батальйоні 10 бригади ЗСУ, загинув на позиції, і я вирішила все-таки піти на контракт у пам'ять про нього".
Жінки складають близько 15% особового складу української армії і 25% – враховуючи усіх працівників сектору безпеки й оборони, розповідає ветеранка Катерина Приймак, яка майже рік була доброволицею-парамедиком у "Госпітальєрах".
Разом із посестрами вона стала співзасновницею громадської організації «Жіночий ветеранський рух», яка уже 7 років займається захистом прав жінок у збройних силах і добровольчих батальйонах. Попри це, каже вона, військовослужбовиці й досі іноді не мають рівних прав із чоловіками.
Існує чимало законодавчих прогалин, зокрема, у питанні піклування про дітей українських військовослужбовиць. Саме через це колишній чоловік Ярини довгий час не міг виїхати за кордон, до їхньої доньки, відправленої за кордон, де дівчинка була без інших рідних.
"У суспільстві на жінку загалом набагато більше тиску, багато стереотипів, якщо жінка – і її чекає чоловік і дитина вдома зі служби, ви можете уявити що у суспільстві більш такому традиційному можуть говорити про таку жінку, - зауважує Катерина. - Хоча жінка має право собі обрати кар’єру будь-яку, або там все обидвоє можуть бути військові".
Жінки в армії також стикаються зі значною кількістю бар’єрів і під час служби, а щоб заслужити повагу бойових побратимів, їм часто потрібно працювати наполегливіше, ніж чоловікам.
"За два роки в ЗСУ і півроку в «Добробаті» я можу сказати, що я ніколи не страждала ані від сексуальних домагань від будь-кого з товаришів, ані від якоїсь відверто вираженої дискримінації, - каже Ярина і пояснює. - Щойно я себе зарекомендувала як солдата, а не жінка тобто я постійно акцентую, що я буду з усіма і розвантажувати, і ходити на виходи, і в полях жити, тижнями не миючись. І коли ти це робиш системно і показуєш, що тобі це подобається, що тобі це важливо, товариші тебе починають сприймати як рівну".
"Чесно зізнаюся, перші два тижні було дуже складно, - розповідає Євгенія. - Але на сьогодні я довела своєю роботою, своєю старанністю, - хлопці мене прийняли на сто відсотків. І ви знаєте, вони зараз для мене – сім'я. Коли ми переїхали до казарми, командир мені запропонував окрему кімнату. Але я сказала, що ні, я буду як всі, я буду з чоловіками. Так, я живу з чоловіками в казармі, на рівних умовах, щоб не виділятися. Для мене немає жодних труднощів у якихось побутових моментах".
За вісім років із початку російської агресії проти України жінок у лавах ЗСУ і добробатах значно побільшало, а «Жіночому ветеранському рухові» вдалось досягти значного прогресу в гендерній політиці у галузі безпеки та оборони.
"Жінки почали сприйматись вже як кадровий потенціал, люди стали сприйматися в армії як люди, з людськими правами. Це дуже великий крок, - зазначає Катерина. - Про сексуальне насильство в армії, про харасмент ніколи ніхто не говорив до цього – ця тема вже не є табуйованою, це піднімається, з цією темою працюють. Да, є багато бар'єрів на цьому шляху, які треба долати, але це все інституціалізувалось. 06:25 Дівчата тепер можуть іти в ліцей військовий навчатися, раніше цього не було. Почали з'являтися гінеколог в армії, тому що є така потреба, жіночі кабінети ветеранські, реабілітаційна програма для ветеранів, вже є гендерно чутливі послуги".
Також організація, розповідає Катерина, піднімає питання загиблих жінок на війні, адже "жінки докладають до перемоги не менше сил абсолютно, і їхні діти і їхній народ мають право пам’ятати, визнавати".
Проблеми гендерної нерівності в армії можна буде вирішити після перемоги України, переконана Катерина. Тим часом, за її словами, найбільш нагальні виклики – як для жінок, так і для чоловіків, на передовій – це потреби в озброєнні, засобах особистого захисту й тактичній медицини. Тож вона закликає західних партнерів і людей в усьому світі робити більше для допомоги Україні. А тим часом, Ярина і Євгенія кажуть, що зроблять усе заради перемоги – заради Батьківщини – і своїх доньок.
"Я дуже сподіваюсь, що ми переможемо, відновимо кордони, і моя дочка таки повернеться в Київ", - каже Ярина.
"Звичайно, я дуже хочу, щоб моя дочка повернулася у вільну Україну і жила тут. Я дуже люблю свою країну, вона прекрасна. Плюс ви бачите, у нас не тільки чоловіки хоробрі, а й жінки теж хоробрі, - каже Євгенія. - Це наша нація, наша українська нація, вона дуже сильна, тому ми будемо захищати землю до останнього. І зараз скажу про себе. Я дійсно до останнього подиху відстоюватиму цю землю незважаючи ні на що".
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Зеленський передав голові місії ЄС в Україні заповнений опитувальник щодо вступу до блоку
Президент України Володимир Зеленський передав голові представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Про це Офіс президента повідомив 18 квітня.
«Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС», – йдеться в повідомленні.
Президент вказав на те, що євроінтеграційний поступ України відбувається на тлі трагічних подій через російську агресію, але «народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу».
Він також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, голові зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю та Маасікасу за швидке надання опитувальника, назвавши його «важливим сигналом».
«Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії», – сказав голова держави.
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас назвав отримання анкети «ще одним кроком на шляху України до ЄС».
«Мав за честь отримати від Володимира Зеленського відповіді на опитувальник Європейської комісії, переданий Урсулою фон дер Ляйєн всього 10 днів тому. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних кроків та надзвичайної швидкості», – заявив голова місії.
Напередодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що опитувальник із вступу до Європейського союзу заповнено повністю.
Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила під час візиту очільників Євросоюзу до Києва.
Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка під час спільної пресконференції передала українському президенту опитувальник зі вступу України до Євросоюзу. Київ, 8 квітня 2022 року
Вказаний опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.
Швейцарія оголосила про приєднання до міжнародних санкцій проти Росії
Швейцарський президент Ігнаціо Кассіс під час зустрічі із японським прем'єром Фуміо Кашіда повідомив, що його держава єдина із міжнародною спільнотою у запровадженні суворих санкцій проти Кремля через його війну в Україні.
Водночас, Кассіс підкреслив, що хоча держава приєдналась до п'ятого раунду заходів обмежень ЄС проти Москви минулого тижня, Швейцарія продовжить дотримуватись нейтралітету.
"Військові поставки будуть несумісні із нейтральністю. Участь у військових союзах буде несумісною із нейтралітетом. Використання нашої території для пересування землею чи повітрям воєнних матеріалів буде несумісним із нейтралітетом. З іншого боку, засудження будь-яких дій, які сильно підривають наші цінності, які зазначені у конституції, - це сумісно із нейтральністю".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Швейцарія приєдналась до списку країн, включно із ЄС і США, у питанні запровадження економічних санкцій проти Кремля.
"Ми наполягаємо на міжнародному праві, бо знаємо, що для нас це питання виживання; тому в момент, коли ми стали свідками такого значного порушення міжнародного права, агресії, якої ми не бачили в Європі з часів Другої світової війни, швейцарський уряд вирішив піти далі в плані ухвалення санкцій", – сказав в інтерв'ю посол Швейцарії у США Жак Піттелу.
У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн", пише Коммерсант. Також Кремль оголосив про введення обмежень, зокрема, проти американських, британських і канадських високопосадовців і законодавців.
У статті використано матеріали AP, Коммерсант
Світовий банк працює над наданням Україні додаткових 1,5 мільярда доларів
Президент Світового банку Девід Малпасс повідомив, що цього тижня більше країн оголосять про додаткові внески до спеціального фонду, призначеного для допомоги відновлення української економіки.
Цього тижня під час весняних зборів МВФ і Світового банку, сказав Малпасс, відбудеться нова фаза проведення фінансування для України. За його словами, Світовий банк швидко виплатив Києву 600 мільйонів із першочергового мільядру доларів, а тепер працює над тим, аби зібрати додаткові 1,5 мільярди, які має затвердити керівництво фінустанови і донори, повідомляє Reuters.
Малпасс також повідомив, що у 2022 році через російську війну в Україні Світовий банк прогнозує зростання світової економіки у 3,2% - проти 4,1% у попередньому прогнозі. Зокрема, це пов'язано зі скороченням економіки у сусідніх до України та Росії країнах Європі та Центральній Азії, а також із подорожчанням енергоносіїв, продуктів харчування й перебоїв у системі постачання через війну.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Росія та Україна разом виробляють близько 30% світових запасів пшениці та експортують три чверті соняшникової олії. Половина зерна, яке ВПП закуповує для розповсюдження у всьому світі, надходило саме з України.
Також "Радіо Свобода" пише, що напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стійкості України й підготовку до повоєнної відбудови.
Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC, що щомісячний дефіцит бюджету України становить 5 мільярдів доларів. «Лише половина нашої економіки працює», – сказав він.
Цього тижня Шмигаль разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком перебуватиме із візитом у Вашингтоні, щоби взяти участь у зустрічах із офіційними особами МВФ та Світового банку в пошуку додаткових коштів для України.
Загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги від дружніх країн, міжнародних фондів та приватних осіб перебільшив $16 млрд, основні донори США – $5,5 млрд, ЄБРР – $2,2 млрд, МВФ – $1,4 млрд, ЄС – $1,3 млрд, - на початку квітня підрахувало видання Forbes.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", ABC, Forbes
"Немає слів, щоб описати відвагу і відмову від капітуляції". Експерти США про оборону Маріуполя
Російське командування непокоїть нездатність швидко підкорити Маріуполь а спільний український спротив уповільнив просування російських сил на інших ділянках. Такими оцінками щодо оборони Маріуполя поділилося Міністерство оборони Великої Британії.
Спроби захопити Маріупль стали дуже болючими для його мешканців, відзначили у британському відомстві і підкреслили, що напади на населені регіони Маріуполя відповідають стратегії, застосованій Москвою проти Чечні в 1999 та Сирії в 2016. Це також суперечить заявам Росії про те, що вона не буде проводити удари по мирному населенню, чи загрожувати йому, вказали в британському Міноборони.
Організовану оборону Маріуполя, ймовірно зведено до Азовсталі, пише американська дослідницька установа "Інститут вивчення війни". Дослідники вважають, що російські сили, ймовірно захопили порт Маріуполя 16 квітня, незважаючи на заперечення цього з боку українського керівництва.
Українці заявляють, що боротимуться до кінця. "Українські оборонці, як видається, мають намір стояти до кінця. Російські сили, ймовірно, завершать захоплення Маріуполя у наступні тижні, але остаточні напади продовжують завдавати їм значних збитків", - пишуть дослідники.
"Немає слів ... немає слів, щоб описати відвагу і відмову капітулювати", - відреагував на позицію українських оборонців Лоренс Браун з Національного воєнного коледжа США.
"Маріуполь ще тримається!" - твітує американський військовий експерт Джон Спенсер. Він переконаний, що навіть бомбування не змусить оборонців до капітуляції і росіяни змушені будуть іти вперед і понесуть значні втрати.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські сили оточені російськими силами в в Маріуполі і продовжуть боротьбу. В інтерв'ю CBS Кулеба відзначив, що російські сили вирішили фактично зрівняти місто з землею.
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