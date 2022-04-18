Під знаком України. У Вашингтоні розпочались збори МВФ та Світового банку 

18 квітня розпочались щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. В українському уряді озвучили амбітні сподівання стосовно міжнародної економічної підтримки. Президент України звернувся до країн Групи Семи та МВФ із проханням забезпечити допомогу Україні обсягом 50 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю "Єдиним новинам" оголосив радник президента Олег Устенко. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Нацбанку Кирило Шевченко, Міністр фінансів Сергій Марченко планують взяти участь в зборах.

Про те, чи вдасться делегації переконати учасників зборів в необхідності такої масштабної підтримки України, ми розпитали американських експертів.

Україна може розраховувати на десятки мільярдів доларів допомоги і рішення про це можуть бути оголошені вже цього тижня, вважає Річард Кларк, дослідник Центру глобалізації при Прінстонському університеті.

Йдеться, зокрема про перерозподіл так званих спеціальних прав запозичень (СДР). В вересні минулого року, МВФ провів рекордно великий розподіл СДР обсягом приблизно 650 мільярдів доларів. СДР також називають "грішми МВФ", адже їх можна обміняти на долари, або інші валюти країн-учасників Фонду.

Близько ста мільярдів доларів з трьохсот мільярдів, які отримала Велика сімка минулого вересня, ці країни пообіцяли надати країнам на шляху розвитку в процесі переходу та тим, хто переживає кризи...Я припускаю, що певна частина цих коштів може піти Україні, вказує Кларк

"Близько ста мільярдів доларів з трьохсот мільярдів, які отримала Велика сімка минулого вересня, ці країни пообіцяли надати країнам на шляху розвитку та тим, хто переживає кризи. Лише 60 відсотків цих грошей вже було обіцяно конкретним країнам. Залишається 40 мільярдів. Я припускаю, що певна частина цих коштів може піти Україні через спеціальний рахунок МВФ. Це покриє кілька місяців у плані потреби бюджету", - говорить Кларк.

Минулого тижня МВФ вже відкрив адміністративний рахунок, який може використовуватись для збору коштів для України. Канадський уряд розмістив на ньому мільярд канадських доларів.

МВФ має технічні спроможності акумулювати ці кошти, вказує заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів США Еліна Рібакова. Вона підкреслює - у даному випадку МВФ діятиме як банкір. Фонд "не зможе і не буде додавати умови в про цесі надання цих грошей"

Фонд"не ​зможе і не буде додавати умови в процесі надання цих грошей", говорить Еліна Рібакова

, як це зазвичай відбувається, коли йдеться про кредити МВФ.

Однак, Рібакова менш оптимістича щодо строків надання допомоги і вказує, що оголошення про нову допомогу може бути після завершення зборів. "Українській владі варто продовжувати працювати з міжнародною спільнотою, пояснювати розрахунки і те, що гроші потрібні вже зараз на додаток до відбудови потім", - додає вона.

Важливість цих зборів для України важко переоцінити, говорить професор Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городниченко. "Дуже важливо щоб Світовий банк і МВФ допомогли найближчими місяцями щоб ми могли фінансувати війну продовжити боротися. Це найголовніше, що може відбутися у найближчі тиждень – два", - вказує експерт.

За урядовими оцінками, щоб закрити дефіцит, український бюджет потребує 5-7 мільярдів доларів щомісяця. З такими цифрами погоджується Рібакова - її інститут оцінює потреби України від 4 до 10 мільярдів доларів на місяць. "І чим далі, тим прогалина більше", - додає вона. Якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, до країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, говорить експерт.

Крім перерозподілу СДР, український уряд також прагне отримати позику МВФ, заявили в уряді. Міжнародний Валютний Фонд також може збільшити для України ліміт позик, який становить 80% внесків країни до Фонду, говорить Річард Кларк.

"Вони дали Україні трохи більше мільярда доларів без умов через швидкий інструмент фінансування і це максимум, який може отримати Україна. Зараз на щорічних зборах МВФ може збільшити ліміт позичок, - говорить Кларк. - Вони це робили для деяких країн під час пандемії".

Кларк вважає, що "через офіційний і неофіційний вплив, які ЄС та США мають на ці установи, можна очікувати, що вони скасують ліміт і дадуть більше грошей Україні".

Війна Росії проти України також зачепила найбідніші країни світу , яким доводиться платити більше за харчові продукти та енергію. Ці країни теж очікують на рішення про допомогу цього тижня

"Для бідніших країн МВФ та Світовий банк мають наявні ресурси та інструменти. І буде більше тиску на експортерів. Вже є новини від Шрі Ланки та інших країн, де може бути дефолт. І вони прийдуть до МВФ за програмами а не просто грішми", - говорить Рібакова.

Кларк вказує на нещодавно створений Фонд стійкості МВФ для допомоги тим, хто страждає від кризи в Україні. Він очікує більше допомги країним Африки, "які залежить від зернових з України".

Городніченко ж вважає, що просто надавати гроші для того, щоб бідні країни могли собі дозволити закуповувати товари за вищою ціною, не вирішує основнох проблеми. "Це лікування симптомів, - говорить він. - Очевидно, що цю проблему можна розв'язати тільки тоді коли закінчиться війна в Україні Я би зосереджував всі зусилля на цьому".

Юрій Городніченко разом з низкою відомих західних економістів представив план відбудови країни

Юрій Городніченко разом з низкою відомих західних економістів представив план відбудови країни. Він переконаний - про відбудову варто думати вже зараз.

"Якщо провести аналогію тим як відбудовувалась Європа після Другої світової війни, то план Маршалла почався, коли вже пройшло багато років після закінчення війни в Європі було дуже багато страждань. Нам треба вчитися на своїх помилках і почати цю програму та як швидше"

Він не певен чи вдасться Україні отримати трильйон доларів на відбудову, як хоче уряд, але 500 мільярдів – цифра реалістична, з огляду на надзвичайну підтримку України в світі, вважає експерт.