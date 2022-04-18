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Росія "проводить кампанію з терору" в Україні - Держдеп
Речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Росія "проводить кампанію терору" в Україні.
"Росія не лише здійснила вторгнення, не лише розгорнула війну, вона проводить кампанію з терору, кампанію жорстокості, кампанію підлої агресії проти народу України. І тому, коли йдеться про те, що ми бачили в останні години - щодо ударів по Львову, чи ударів по околицях Києва, або того, що ми бачили в Маріуполі, Харкові або у Бучі, це все чіткі ознаки, - сказав Прайс. - Це яскраві свідчення кампанії жорстокості, кампанії з терору, яку росіяни ведуть проти народу України".
Відповідаючи на запитання про можливий візит високопосадовців США до України, Прайс підкреслив, що не має оголошень для преси з цього питання.
Водночас, Reuters пише, що неназваний висопосадовець Пентагону повідомив журналістам, що Росія продовжує стягувати до України сили, й зараз в Україні зараз діє 76 батальйонних тактичних груп РФ, що на 11 більше, ніж в останні дні.
При цьому, за словами представника міноборони США, за Маріуполь і досі точаться бої. "За нашою оцінкою, боротьба за Маріуполь і досі триває... місто залишається під загрозою авіаударів і бомбардування з повітря й артилерії". Раніше у Росії заявляли про повний контроль над містом.
Посадовець Пентагону також розповів, пишуть журналісти, що американські військові експерти найближчими днями розпочнуть тренувати поза межами України українських військовиків щодо використання гаубиць (M777 - 155 мм - ред.) Раніше США готували українські сили для використання дронів Switchblade.
Тим часом, нині у Євросоюзі засудили нові ракетні обстріли військ Росії по Україні й пообіцяли покарання за воєнні злочини.
"Великі міста, у тому числі Харків, продовжують зазнавати невибіркових нападів, що призводить до подальшого руйнування життя мирних жителів та руйнування інфраструктури. Напади на Львів та інші міста на заході України показують, що жодна частина країни не застрахована від безглуздого нападу Кремля", – заявив голова Зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.
Він додав: "ЄС активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду і заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права. За воєнні злочини не може бути безкарності".
Раніше у понеділок речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що російські війська готуються до наступу на сході України, пише "Українська правда".
"Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання в східній операційній зоні [...] аби встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим", - сказав Мотузяник.
Станом на 18 квітня, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини через повномасштабну російську агресію в Україні загинули понад 2 тисячі мирних жителів, серед них 169 дітей, понад 2800 людей були поранені, повідомляє "Радіо Свобода".
Водночас УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бої, відбувається з затримкою.
Росія називає війну «спецоперацію» і попри звинувачення світової спільноти у вчиненні російськими військовиками воєнних злочинів в Україні заперечує, що атакує мирних жителів.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", "Українська правда"
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Вдвічі більше українців зможуть отримати статус захисту від депортації зі США
Спеціальний статус, що дозволяє уникнути депортації зі США після закінчення дії неімміграційної американської візи, зможуть отримати удвічі більше українців, ніж прогнозувалось. Про це пише Bloomberg.
Йдеться про статус тимчасового захисту - Temporary Protected Status (TPS), що діятиме протягом 18 місяців. 19 квітня до Федерального реєстру буде внесено відповідні документи.
Відповідно до попередньої публікації, громадяни України, які перебували у США станом на 11 квітня, а це близько 60 тисяч людей, зможуть залишитися в країні навіть після завершення терміну дії їхньої візи чи дозволу на роботу.
Раніше йшлось про українців, які були у США станом на 1 березня. Відповідно, в такому випадку TPS могли б скористатись, за оцінками Міністерства внутрішньої безпеки, близько 30 тисяч людей.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що лише за перший тиждень квітня через мексикансько-американський кордон до США впустили "близько 3000 українців".
У статті використано матеріали Bloomberg
Під знаком України. У Вашингтоні розпочались збори МВФ та Світового банку
18 квітня розпочались щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. В українському уряді озвучили амбітні сподівання стосовно міжнародної економічної підтримки. Президент України звернувся до країн Групи Семи та МВФ із проханням забезпечити допомогу Україні обсягом 50 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю "Єдиним новинам" оголосив радник президента Олег Устенко. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Нацбанку Кирило Шевченко, Міністр фінансів Сергій Марченко планують взяти участь в зборах.
Про те, чи вдасться делегації переконати учасників зборів в необхідності такої масштабної підтримки України, ми розпитали американських експертів.
Україна може розраховувати на десятки мільярдів доларів допомоги і рішення про це можуть бути оголошені вже цього тижня, вважає Річард Кларк, дослідник Центру глобалізації при Прінстонському університеті.
Йдеться, зокрема про перерозподіл так званих спеціальних прав запозичень (СДР). В вересні минулого року, МВФ провів рекордно великий розподіл СДР обсягом приблизно 650 мільярдів доларів. СДР також називають "грішми МВФ", адже їх можна обміняти на долари, або інші валюти країн-учасників Фонду.
Близько ста мільярдів доларів з трьохсот мільярдів, які отримала Велика сімка минулого вересня, ці країни пообіцяли надати країнам на шляху розвитку в процесі переходу та тим, хто переживає кризи...Я припускаю, що певна частина цих коштів може піти Україні, вказує Кларк
"Близько ста мільярдів доларів з трьохсот мільярдів, які отримала Велика сімка минулого вересня, ці країни пообіцяли надати країнам на шляху розвитку та тим, хто переживає кризи. Лише 60 відсотків цих грошей вже було обіцяно конкретним країнам. Залишається 40 мільярдів. Я припускаю, що певна частина цих коштів може піти Україні через спеціальний рахунок МВФ. Це покриє кілька місяців у плані потреби бюджету", - говорить Кларк.
Минулого тижня МВФ вже відкрив адміністративний рахунок, який може використовуватись для збору коштів для України. Канадський уряд розмістив на ньому мільярд канадських доларів.
МВФ має технічні спроможності акумулювати ці кошти, вказує заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів США Еліна Рібакова. Вона підкреслює - у даному випадку МВФ діятиме як банкір. Фонд "не зможе і не буде додавати умови в про цесі надання цих грошей"
Фонд"не зможе і не буде додавати умови в процесі надання цих грошей", говорить Еліна Рібакова
, як це зазвичай відбувається, коли йдеться про кредити МВФ.
Однак, Рібакова менш оптимістича щодо строків надання допомоги і вказує, що оголошення про нову допомогу може бути після завершення зборів. "Українській владі варто продовжувати працювати з міжнародною спільнотою, пояснювати розрахунки і те, що гроші потрібні вже зараз на додаток до відбудови потім", - додає вона.
Важливість цих зборів для України важко переоцінити, говорить професор Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городниченко. "Дуже важливо щоб Світовий банк і МВФ допомогли найближчими місяцями щоб ми могли фінансувати війну продовжити боротися. Це найголовніше, що може відбутися у найближчі тиждень – два", - вказує експерт.
За урядовими оцінками, щоб закрити дефіцит, український бюджет потребує 5-7 мільярдів доларів щомісяця. З такими цифрами погоджується Рібакова - її інститут оцінює потреби України від 4 до 10 мільярдів доларів на місяць. "І чим далі, тим прогалина більше", - додає вона. Якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, до країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, говорить експерт.
Крім перерозподілу СДР, український уряд також прагне отримати позику МВФ, заявили в уряді. Міжнародний Валютний Фонд також може збільшити для України ліміт позик, який становить 80% внесків країни до Фонду, говорить Річард Кларк.
"Вони дали Україні трохи більше мільярда доларів без умов через швидкий інструмент фінансування і це максимум, який може отримати Україна. Зараз на щорічних зборах МВФ може збільшити ліміт позичок, - говорить Кларк. - Вони це робили для деяких країн під час пандемії".
Кларк вважає, що "через офіційний і неофіційний вплив, які ЄС та США мають на ці установи, можна очікувати, що вони скасують ліміт і дадуть більше грошей Україні".
Війна Росії проти України також зачепила найбідніші країни світу , яким доводиться платити більше за харчові продукти та енергію. Ці країни теж очікують на рішення про допомогу цього тижня
"Для бідніших країн МВФ та Світовий банк мають наявні ресурси та інструменти. І буде більше тиску на експортерів. Вже є новини від Шрі Ланки та інших країн, де може бути дефолт. І вони прийдуть до МВФ за програмами а не просто грішми", - говорить Рібакова.
Кларк вказує на нещодавно створений Фонд стійкості МВФ для допомоги тим, хто страждає від кризи в Україні. Він очікує більше допомги країним Африки, "які залежить від зернових з України".
Городніченко ж вважає, що просто надавати гроші для того, щоб бідні країни могли собі дозволити закуповувати товари за вищою ціною, не вирішує основнох проблеми. "Це лікування симптомів, - говорить він. - Очевидно, що цю проблему можна розв'язати тільки тоді коли закінчиться війна в Україні Я би зосереджував всі зусилля на цьому".
Юрій Городніченко разом з низкою відомих західних економістів представив план відбудови країни
Юрій Городніченко разом з низкою відомих західних економістів представив план відбудови країни. Він переконаний - про відбудову варто думати вже зараз.
"Якщо провести аналогію тим як відбудовувалась Європа після Другої світової війни, то план Маршалла почався, коли вже пройшло багато років після закінчення війни в Європі було дуже багато страждань. Нам треба вчитися на своїх помилках і почати цю програму та як швидше"
Він не певен чи вдасться Україні отримати трильйон доларів на відбудову, як хоче уряд, але 500 мільярдів – цифра реалістична, з огляду на надзвичайну підтримку України в світі, вважає експерт.
"У нас не тільки чоловіки хоробрі, а й жінки теж" - історії українок на війні
Від початку російської агресії й до повномасштабного вторгнення 24 лютого в Україні нараховувалось близько 30 тисяч жінок – учасниць бойових дій. Хоча зараз точної інформації про кількість захисниць у лавах ЗСУ, добровольчих батальйонах і теробороні немає, за оцінками громадської організації «Жіночий ветеранський рух», після початку війни, зброю у руки взяли іще більше жінок. Серед них - молодша лейтенантка й підприємиця із Києва Євгенія Емеральд, яка із першого дня російської війни вступила до тероборони, а за кілька днів – приєдналась до спецпідрозділу української армії.
"В принципі, я хотіла піти на війну ще у 2014-му році, коли вона почалася в Україні. Але, на жаль, тоді у мене була маленька дитина, - каже Євгенія. - Тому як тільки почалася війна, у мене не було ніяких сумнівів. Я просто себе в іншій ролі навіть не уявляю".
Ярина Чорногуз - служить за контрактом у лавах Збройних сил Україні як бойовий медик уже два роки.
"Пішла в армію частково через те, що давно хотіла це зробити. Але я тоді не могла піти, тому що я народила дитину якраз у той день, коли це почалось 14 квітня 2014 року, - згадує Ярина. - У 20-му році в січні так вийшло, що близька мені людина, мій хлопець, який служив у восьмому батальйоні 10 бригади ЗСУ, загинув на позиції, і я вирішила все-таки піти на контракт у пам'ять про нього".
Жінки складають близько 15% особового складу української армії і 25% – враховуючи усіх працівників сектору безпеки й оборони, розповідає ветеранка Катерина Приймак, яка майже рік була доброволицею-парамедиком у "Госпітальєрах".
Разом із посестрами вона стала співзасновницею громадської організації «Жіночий ветеранський рух», яка уже 7 років займається захистом прав жінок у збройних силах і добровольчих батальйонах. Попри це, каже вона, військовослужбовиці й досі іноді не мають рівних прав із чоловіками.
Існує чимало законодавчих прогалин, зокрема, у питанні піклування про дітей українських військовослужбовиць. Саме через це колишній чоловік Ярини довгий час не міг виїхати за кордон, до їхньої доньки, відправленої за кордон, де дівчинка була без інших рідних.
"У суспільстві на жінку загалом набагато більше тиску, багато стереотипів, якщо жінка – і її чекає чоловік і дитина вдома зі служби, ви можете уявити що у суспільстві більш такому традиційному можуть говорити про таку жінку, - зауважує Катерина. - Хоча жінка має право собі обрати кар’єру будь-яку, або там все обидвоє можуть бути військові".
Жінки в армії також стикаються зі значною кількістю бар’єрів і під час служби, а щоб заслужити повагу бойових побратимів, їм часто потрібно працювати наполегливіше, ніж чоловікам.
"За два роки в ЗСУ і півроку в «Добробаті» я можу сказати, що я ніколи не страждала ані від сексуальних домагань від будь-кого з товаришів, ані від якоїсь відверто вираженої дискримінації, - каже Ярина і пояснює. - Щойно я себе зарекомендувала як солдата, а не жінка тобто я постійно акцентую, що я буду з усіма і розвантажувати, і ходити на виходи, і в полях жити, тижнями не миючись. І коли ти це робиш системно і показуєш, що тобі це подобається, що тобі це важливо, товариші тебе починають сприймати як рівну".
"Чесно зізнаюся, перші два тижні було дуже складно, - розповідає Євгенія. - Але на сьогодні я довела своєю роботою, своєю старанністю, - хлопці мене прийняли на сто відсотків. І ви знаєте, вони зараз для мене – сім'я. Коли ми переїхали до казарми, командир мені запропонував окрему кімнату. Але я сказала, що ні, я буду як всі, я буду з чоловіками. Так, я живу з чоловіками в казармі, на рівних умовах, щоб не виділятися. Для мене немає жодних труднощів у якихось побутових моментах".
За вісім років із початку російської агресії проти України жінок у лавах ЗСУ і добробатах значно побільшало, а «Жіночому ветеранському рухові» вдалось досягти значного прогресу в гендерній політиці у галузі безпеки та оборони.
"Жінки почали сприйматись вже як кадровий потенціал, люди стали сприйматися в армії як люди, з людськими правами. Це дуже великий крок, - зазначає Катерина. - Про сексуальне насильство в армії, про харасмент ніколи ніхто не говорив до цього – ця тема вже не є табуйованою, це піднімається, з цією темою працюють. Так, є багато бар'єрів на цьому шляху, які треба долати, але це все інституціалізувалось. Дівчата тепер можуть іти в ліцей військовий навчатися, раніше цього не було. Почали з'являтися гінеколог в армії, тому що є така потреба, жіночі кабінети ветеранські, реабілітаційна програма для ветеранів, вже є гендерно чутливі послуги".
Також організація, розповідає Катерина, піднімає питання загиблих жінок на війні, адже "жінки докладають до перемоги не менше сил абсолютно, і їхні діти і їхній народ мають право пам’ятати, визнавати".
Проблеми гендерної нерівності в армії можна буде вирішити після перемоги України, переконана Катерина. Тим часом, за її словами, найбільш нагальні виклики – як для жінок, так і для чоловіків, на передовій – це потреби в озброєнні, засобах особистого захисту й тактичній медицини. Тож вона закликає західних партнерів і людей в усьому світі робити більше для допомоги Україні. А тим часом, Ярина і Євгенія кажуть, що зроблять усе заради перемоги – заради Батьківщини – і своїх доньок.
"Я дуже сподіваюсь, що ми переможемо, відновимо кордони, і моя дочка таки повернеться в Київ", - каже Ярина.
"Звичайно, я дуже хочу, щоб моя дочка повернулася у вільну Україну і жила тут. Я дуже люблю свою країну, вона прекрасна. Плюс ви бачите, у нас не тільки чоловіки хоробрі, а й жінки теж хоробрі, - каже Євгенія. - Це наша нація, наша українська нація, вона дуже сильна, тому ми будемо захищати землю до останнього. І зараз скажу про себе. Я дійсно до останнього подиху відстоюватиму цю землю незважаючи ні на що".
Зеленський передав голові місії ЄС в Україні заповнений опитувальник щодо вступу до блоку
Президент України Володимир Зеленський передав голові представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Про це Офіс президента повідомив 18 квітня.
«Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС», – йдеться в повідомленні.
Президент вказав на те, що євроінтеграційний поступ України відбувається на тлі трагічних подій через російську агресію, але «народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу».
Він також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, голові зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю та Маасікасу за швидке надання опитувальника, назвавши його «важливим сигналом».
«Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії», – сказав голова держави.
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас назвав отримання анкети «ще одним кроком на шляху України до ЄС».
«Мав за честь отримати від Володимира Зеленського відповіді на опитувальник Європейської комісії, переданий Урсулою фон дер Ляйєн всього 10 днів тому. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних кроків та надзвичайної швидкості», – заявив голова місії.
Напередодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що опитувальник із вступу до Європейського союзу заповнено повністю.
Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила під час візиту очільників Євросоюзу до Києва.
Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка під час спільної пресконференції передала українському президенту опитувальник зі вступу України до Євросоюзу. Київ, 8 квітня 2022 року
Вказаний опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.
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