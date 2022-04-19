Половину території Україні потрібно розміновувати - USAID

США повідомили, що президент Джо Байден у вівторок 19 квітня проведе відеонараду з союзниками для подальшого узгодження дій на тлі нової активізації російської війни проти України.

«Президент проведе з союзниками та партнерами нараду з допомогою захищеного відеозв’язку, щоб в межах нашої тісної координації обговорити продовження підтримки України і намагання накласти на Росію відповідальність », - сказано у заяві Білого дому, яку цитує агентство Reuters.

Я вважаю, що в наступні тижні ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти.

Французький телеканал BFMTV, посилаючись на джерела в Парижі, повідомляє, що в тій нараді окрім президентів США та Франції братимуть участь також керівники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Польщі та Румунії і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та керівники Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн та Шальм Мішель.

Переговори відбуваються на тлі оголошення українського президента Володимира Зеленського, що Росія почала новий великий наступ на південному сході України - «битву за Донбас».

Активізація російських дій супроводжується потужними артилерійським обстрілами позицій української армії, а також бомбардуваннями і ракетними обстрілами об’єктів у багатьох містах зокрема у Харкові та Львові.

Москва заявила, що в ніч з 18 на 19 квітня завдала ударів по більш ніж тисячі цілей в Україні.

Франція хоче ембарго ЄС на російську нафту

У США і в Європі заявляють, що окрім надання військової та іншої підтримки Україні готують нове коло економічних санкцій щодо Росії.

«Ви будете бачити, як ми розширюватимемо кількість цілей для санкцій, а також надалі вдаватимемося до кроків, щоб посилити санкції та не допускати ухилення від них і накладатимемо додаткові санкції», - сказала журналістам 18 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.

Вони додала, що запроваджені раніше санкції вже впливають на «реальні сектори» російської економіки, і що Білий дім оголосить додаткові санкцій в наступні дні.

Тим часом міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер підтвердив, що країни Європейського Союзу також працюють над новими санкціями щодо Росії і що йдеться зокрема про намагання припинити імпорт російської нафти.

Мені не треба їхати до Києва, щоб виявляти підтримку... Але, якщо я поїду до Києва, то це для того, щоб щось змінити.

«Я вважаю, що в наступні тижні ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти», - цитує агентство Reuters слова міністра в інтерв’ю радіостанції Europe 1.

Напередодні французький президент Еммануель Макрон, який змагається за другий термін на посаді, заявив, що його діалог з президентом Росії Володимиром Путіним припинився, коли в Україні були виявлені вбивства цивільних російськими військовими.

«Коли була виявлена різанина в Бучі та в інших містах, війна показала себе з іншого боку, і відтоді я з ним напряму не розмовляв», - сказав Макрон в інтерв’ю телеканалу France 5, але водночас він додав, - «Я не виключаю цього у майбутньому».

Макрон, який сподівається перемогти , також заявив, що прийняв запрошення українського президента Володимира Зеленського приїхати до Бучі.



Але він дав зрозуміти, що для цього йому треба спочатку перемогти в другому турі президентських виборів 24 квітня.

«Я поїду до Києва. Я поїду до Києва знову. Але я поїду з чимось корисним, а не лише, щоб показувати підтримку, бо вона очевидна. Мені не треба їхати до Києва, щоб виявляти підтримку. Від початку конфлікту я розмовляв з Зеленським 20 чи 40 разів. Я знову мав з ним розмову минулого тижня. Ця підтримка забезпечена. Вона зафіксована. Вона постійна. Але, якщо я поїду до Києва, то це для того, щоб щось змінити», - сказав Макрон, коментуючи зауваження журналістів, що українську столицю нещодавно відвідали кілька інших європейських лідерів.

Суперницею Макрона у вирішальному турі голосування на французьких виборах стала Марін Ле Пен, яка раніше виявляла прихильність до президента Путіна і зокрема виправдовувала захоплення Росією українського півострова Крим.

Тепер Ле Пен стверджує, що Путін, розпочавши повномасштабний наступ на Україну, показав себе з невідомого їй раніше боку, і вона засудила російську війну.

Проте Марін Ле Пен, яка часто критикує Європейський Союз і НАТО нещодавно також заявила про можливість партнерства з Росією у майбутньому.