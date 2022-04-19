США планують обмежити пересування яхти Amadea, яку пов'язують з російським олігархом

США прагнуть обмежити пересування суперяхти, яку пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим, повідомляє Reuters. Вартість яхти - майже 325 мільйонів доларів, зазначає видання Insider.

Про такі плани США йдеться в судовому запиті прокурора Фіджі, де зараз перебуває яхта.

В запиті, текст якого наводить Reuters, йдеться про те, що "моторній яхті Amadea має бути обмежено вихід з вод Фіджі до остаточного вирішення заявки та реєстрацію ордера про обмеження власності та реєстрації ордера США та арешт яхти Amadea".

Керімов перебуває під санкціями у США та ЄС, запровадженими через дії Росії в Сирії та Україні, вказує видання.

Минулого місяця суперяхти пов'язані з російськими олігархами заарештовували в ЄС. Мегаяхту, яка належить мільярдеру Алішеру Усманову, забрала влада Німеччини, повідомляє Forbes. ЄС запровадив санкції проти Усманова в рамках санкцій проти найближчого оточення російського президента Путіна.

Влада Франції заявила, що забрала яхту, пов'язану з російським олігархом Ігорем Сечіним. "Завдяки французьким митникам, які забезпечують виконання санкцій Європейського Союзу проти наближених до російського уряду", - написав у Twitter міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер в березні.

В березні генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої, Міністерство юстиції країни докладатиме максимальних зусиль, для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційних режим.

В статті використано матеріали Reuters.