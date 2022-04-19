Актуально
США планують обмежити пересування яхти Amadea, яку пов'язують з російським олігархом
США прагнуть обмежити пересування суперяхти, яку пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим, повідомляє Reuters. Вартість яхти - майже 325 мільйонів доларів, зазначає видання Insider.
Про такі плани США йдеться в судовому запиті прокурора Фіджі, де зараз перебуває яхта.
В запиті, текст якого наводить Reuters, йдеться про те, що "моторній яхті Amadea має бути обмежено вихід з вод Фіджі до остаточного вирішення заявки та реєстрацію ордера про обмеження власності та реєстрації ордера США та арешт яхти Amadea".
Керімов перебуває під санкціями у США та ЄС, запровадженими через дії Росії в Сирії та Україні, вказує видання.
Минулого місяця суперяхти пов'язані з російськими олігархами заарештовували в ЄС. Мегаяхту, яка належить мільярдеру Алішеру Усманову, забрала влада Німеччини, повідомляє Forbes. ЄС запровадив санкції проти Усманова в рамках санкцій проти найближчого оточення російського президента Путіна.
Влада Франції заявила, що забрала яхту, пов'язану з російським олігархом Ігорем Сечіним. "Завдяки французьким митникам, які забезпечують виконання санкцій Європейського Союзу проти наближених до російського уряду", - написав у Twitter міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер в березні.
В березні генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої, Міністерство юстиції країни докладатиме максимальних зусиль, для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційних режим.
В статті використано матеріали Reuters.
Всі новини дня
Нові санкції США стосуватимуться військово-промислового комплексу Росії - Мінфін
Російський військово-промисловий комплекс - наступна мета для санкцій США, заявив заступник міністра фінансів США Адевалє Адеємо.
«Наступний етап нашої роботи буде у тому, щоб розірвати зв'язки з воєнною машиною. Крок за кроком порушувати роботу військово-промислового комплексу і ланцюжок поставок", - сказав він і додав, що США мають намір домогтися приєднання всіх країн до цих антиросійських санкцій.
За словами Адеємо, США мають намір не допустити отримання Росією матеріалів та технологій для ключових галузей промисловості "на зразок аерокосмічної, електроніки та інших, пов'язаних із оборонним сектором". Зокрема, йдеться про напівпровідники, основні світові виробники яких - Південна Корея, Тайвань, США, Японія та Нідерланди.
Тим часом, міністерка фінансів Джанет Єллен повідомила, що планує зустрітися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час зустрічей світових економічних лідерів цього тижня у Вашингтоні, й при цьому вона намагатиметься уникати більшості контактів з російськими чиновниками, які планують відвідати деякі частини заходу віртуально.
Раніше "Голос Америки" розповідав про щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. В українському уряді озвучили сподівання стосовно міжнародної економічної підтримки, зокрема, президент України звернувся до країн "Групи Семи" та МВФ із проханням забезпечити допомогу Україні обсягом 50 мільярдів доларів.
Також напередодні представник Держдепартаменту США Нед Прайс підтвердив, що США мають намір збільшити для Росії "ціну" її вторгнення в Україну. "Ми продовжимо нарощувати фінансові санкції та інші економічні заходи проти Російської Федерації, доки Москва не припинить кампанію проти України. Ми цього ще не побачили і продовжимо піднімати ціну", - сказав він.
Тим часом, у ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти. Досі ЄС, запроваджуючи санкції проти Москви, не торкався російського «Сбербанка», який – разом із «Газпромбанком» – вважається одним із основних каналів оплати за російські нафту та газ. Євросоюз поки що продовжує купувати російські енергоносії, попри вторгнення в Україну.
У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн". Свою війну у Кремлі називають «спецоперацією» і попри звинувачення світової спільноти у вчиненні російськими військовиками воєнних злочинів в Україні там заперечують, що атакують мирних жителів.
У статті використано матеріали англомовної та російськомовної служб "Голосу Америки"
Половину території Україні потрібно розміновувати - USAID
Половина території України, потребує розмінування, заявила очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер .
В своєму твіті вона зауважилва, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодня знешкоджує 2-6 тис. мін, щоб захистити мирне населення та забезпечити доступ до невідкладної допомоги
Процес розмінування є витратним і забирає багато часу. Розмістити міну коштує 2 долари, а усунути кожну міну - 1 000, зауважує британський військовий експерт Г'ю Мартін в колонці для видання National Interest. Він вказує, що розміщення Росією таких вибухівок при виході з околиць Києва є найбільш нещодавнім прикладом закладення мін у світі. "Ми бачимо порушення міжнародного гуманітарного права і загрозу для стійкого розвитку", - зауважує він.
Наприкінці березня міжнародна правозихисна організація Human Rights Watch звинуватила Росію у використанні протипіхотних мін на сході Харкова і закликала міжнародну спільноту засудити такі дії. "Протипіхотні міни було виявлено українськими спеціалістами зі знищення боєприпасів 28 березня 2022 року, - заявили в HRW. - Відомо, що Росія має такі міни, які без розбору вбивають та скалічують людей в радіусі близько 16 метрів. Україна не має таких мін, або систем закладення".
Байден і союзники обговорять підтримку України на тлі нового наступу Росії
США повідомили, що президент Джо Байден у вівторок 19 квітня проведе відеонараду з союзниками для подальшого узгодження дій на тлі нової активізації російської війни проти України.
«Президент проведе з союзниками та партнерами нараду з допомогою захищеного відеозв’язку, щоб в межах нашої тісної координації обговорити продовження підтримки України і намагання накласти на Росію відповідальність », - сказано у заяві Білого дому, яку цитує агентство Reuters.
Я вважаю, що в наступні тижні ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти.Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції
Французький телеканал BFMTV, посилаючись на джерела в Парижі, повідомляє, що в тій нараді окрім президентів США та Франції братимуть участь також керівники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Польщі та Румунії і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та керівники Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн та Шальм Мішель.
Переговори відбуваються на тлі оголошення українського президента Володимира Зеленського, що Росія почала новий великий наступ на південному сході України - «битву за Донбас».
Активізація російських дій супроводжується потужними артилерійським обстрілами позицій української армії, а також бомбардуваннями і ракетними обстрілами об’єктів у багатьох містах зокрема у Харкові та Львові.
Москва заявила, що в ніч з 18 на 19 квітня завдала ударів по більш ніж тисячі цілей в Україні.
Франція хоче ембарго ЄС на російську нафту
У США і в Європі заявляють, що окрім надання військової та іншої підтримки Україні готують нове коло економічних санкцій щодо Росії.
«Ви будете бачити, як ми розширюватимемо кількість цілей для санкцій, а також надалі вдаватимемося до кроків, щоб посилити санкції та не допускати ухилення від них і накладатимемо додаткові санкції», - сказала журналістам 18 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.
Вони додала, що запроваджені раніше санкції вже впливають на «реальні сектори» російської економіки, і що Білий дім оголосить додаткові санкцій в наступні дні.
Тим часом міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер підтвердив, що країни Європейського Союзу також працюють над новими санкціями щодо Росії і що йдеться зокрема про намагання припинити імпорт російської нафти.
Мені не треба їхати до Києва, щоб виявляти підтримку... Але, якщо я поїду до Києва, то це для того, щоб щось змінити.Еммануель Макрон
«Я вважаю, що в наступні тижні ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти», - цитує агентство Reuters слова міністра в інтерв’ю радіостанції Europe 1.
Напередодні французький президент Еммануель Макрон, який змагається за другий термін на посаді, заявив, що його діалог з президентом Росії Володимиром Путіним припинився, коли в Україні були виявлені вбивства цивільних російськими військовими.
«Коли була виявлена різанина в Бучі та в інших містах, війна показала себе з іншого боку, і відтоді я з ним напряму не розмовляв», - сказав Макрон в інтерв’ю телеканалу France 5, але водночас він додав, - «Я не виключаю цього у майбутньому».
Макрон, який сподівається перемогти , також заявив, що прийняв запрошення українського президента Володимира Зеленського приїхати до Бучі.
Але він дав зрозуміти, що для цього йому треба спочатку перемогти в другому турі президентських виборів 24 квітня.
«Я поїду до Києва. Я поїду до Києва знову. Але я поїду з чимось корисним, а не лише, щоб показувати підтримку, бо вона очевидна. Мені не треба їхати до Києва, щоб виявляти підтримку. Від початку конфлікту я розмовляв з Зеленським 20 чи 40 разів. Я знову мав з ним розмову минулого тижня. Ця підтримка забезпечена. Вона зафіксована. Вона постійна. Але, якщо я поїду до Києва, то це для того, щоб щось змінити», - сказав Макрон, коментуючи зауваження журналістів, що українську столицю нещодавно відвідали кілька інших європейських лідерів.
Суперницею Макрона у вирішальному турі голосування на французьких виборах стала Марін Ле Пен, яка раніше виявляла прихильність до президента Путіна і зокрема виправдовувала захоплення Росією українського півострова Крим.
Тепер Ле Пен стверджує, що Путін, розпочавши повномасштабний наступ на Україну, показав себе з невідомого їй раніше боку, і вона засудила російську війну.
Проте Марін Ле Пен, яка часто критикує Європейський Союз і НАТО нещодавно також заявила про можливість партнерства з Росією у майбутньому.
Моторошні моменти війни: могили у дворах в Ірпені. Відео
Понад 900 мирних жителів Київщини загинули внаслідок звірств російської армії - такі дані місцева поліція повідомляла станом на 15 квітня. Після відходу із області окупаційних військ, правоохоронці виявляли сотні тіл загиблих.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum