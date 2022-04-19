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Шольца критикують після розмови західних лідерів з Байденом
Президент США Джо Байден провів розмову з союзниками щодо допомоги Україні.
В розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністрр Японії Фуміо Кішида, генсек НАТО Єнс Столтенберґ, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Іоганніс та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Лідери висловили підтримку Україні а також обговорили зусилля з того, щоб "завдати значних економічних витрат Росії, щоб притягнути її до відповідальності", йдеться в повідомленні Білого дому, виданому за результатами розмови, повідомляють ЗМІ.
В ході розмови Фуміо Кішида повідомив інших учасників, що Японія планує надати Україні позики на 300 мільйонів доларів Україні, що втричі перевищує попередню пропозицію, пише Reuters.
На прес-конференції після розмови, Олаф Шольц наголосив, що Німеччина продовжуатиме постачати озброєння Україні, зокрема те, яке оборонна промисловість країни може швидко забезпечити, включаючи протитанкову та оборонну зброю.
Опозиція в Німеччині розкритикувала Шольца за відмову надати важку зброю Україні.
Німецьке новинне агентство DPA наводить слова голови опозційного парламентського союзу Йоганна Вадфул: "Ми хочемо підтримати уряд в українській кризі, - йдеться у твіті. - Однак, якщо Шольц не діятиме, він "може розраховувати, що ХДС та ХСС наступного тижня проти нього". "Олаф Шольц має діяти і приносити результат, бо він частково відповідальний за нездатність України себе захистити", - додав він.
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Канада ввела санкції проти дочок Путіна
У вівторок канадська влада повідомила про введення санкцій проти 14 представників російської влади, включаючи двох дорослих доньок президента Росії Володимира Путіна - Катерину Тіхонову і Марію Воронцову, які, як вважається, можуть брати участь у приховуванні реальних доходів російського лідера, повідомляє Reuters.
Крім них, серед внесених до "чорного списку" людей - голова російського ЦБ Ельвіра Набіулліна, бізнесмени Петро Авен, Михайло Фрідман, Михайло Гуцерієв, Герман Хан, Олег Бойко, Ігор Макаров, Олександр Пономаренко. Також під обмеження потрапили політик Олександр Торшин, віолончеліст Сергій Ролдугін, дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова, пише "Радіо Свобода".
На початку квітня "Голос Америки" повідомляв, що Білий дім, а також Лондон, ввели новий пакет санкцій проти Кремля, куди, окрім доньок Путіна й дружини та доньки Лаврова, зокрема, потрапив і колишній президент Росії Дмитро Медведєв.
Тим часом, наступна мета для нових санкцій США, за словами заступника міністра фінансів США Адевалє Адеємо, - російський військово-промисловий комплекс, а у ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти.
Напередодні Путін заявив, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн".
При цьому західні економісти оцінюють, що заходи обмеження призведуть до 15% падіння російської економіки у 2022 році, а рівень інфляції може перевищити рекордний за 11 років показник у понад 18%, зазначала раніше агенція Reuters.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
Експлейнер: Як можна притягнути до відповідальності росіян, яких звинувачують у воєнних злочинах в Україні? Відео
Воєнними злочинами називаються порушення міжнародного гуманітарного права. Умисні удари по цивільному населенню, використання малолітніх солдат і катування та зґвалтування є воєнними злочинами. Немає єдного документа, який би визначав усі воєнні злочини.
МВФ: санкції мають значний вплив на Росію
Вторгнення Росії до України значно погрішило перспективи світової економіки, вважають в МВФ. Фонд знизив оцінку світового зростання до 3,6 відсотків як в 2022, так і в 2023 роках.
"Це відображує прямий вплив війни проти України та санкцій щодо Росії, а обидві країни потерпатимуть від різкого падіння", - заявив у вівторок головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гарінчас. "Найбільш нагальним пріоритетом є зупинити війну", - написав Гарінчас у блозі.
Війна та запроваджені санкції стали основним фактором для зниження оцінок світового зростання з боку МВФ. Війна впливає на інші країни через зростання цін на сировинні товари, скорочення торгівлі, зокрема, торгівлю енергоресурсами з Європою, іміграційну кризу, а також перекази коштів між країнами, повідомили в МВФ.
Війна Росії проти України також позначається на курсах валют різних країн. Країни, які імпортують енергоресурси, нафту, продукти харчування, зіткнулись із падінням курсів своїх валют валют. Країни, розташовані ближче до епіцентру воєнних дій, такі як країни Східної Європи, також потерпають від падіння курсів валют, сказав Гарінчас під час спілкування з пресою.
Санкції мають великий вплив на Росію, вказав Гарінчас, відповідаючи на питання журналістів. МВФ на 11,5 в.п. погіршив оцінку падіння виробництва в Росії в 2022 року і оцінив його на рівні 8,5%.
"Цей вплив буде ще більшим, якщо санкції посиляться далі, - вказав Гарінчас. - Якщо санкції торкнуться торгівлі енергоресурсами і російського експорту, то виробництво впаде ще на 17% в 2023".
МВФ прогнозує падіння української економіки на 35%.
Як повідомляв Голос Америки, 18 квітня розпочались щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. В українському уряді озвучили амбітні сподівання стосовно міжнародної економічної підтримки. Президент України звернувся до країн "Групи Семи" та МВФ із проханням забезпечити допомогу Україні обсягом 50 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю "Єдиним новинам" оголосив радник президента Олег Устенко.
НАТО проводить масштабні оборонні кібернавчання - Україна бере участь
НАТО проводить масштабні багатоденні навчання із кібербезпеки під назвою Locked Shields за участі провідних експертів Альянсу та України, пише The Wall Street Journal.
Навчання проходять у столиці Естонії Таллінні. Згідно зі сценарієм, команди повинні швидко діяти, відбиваючи кібератаку.
Цьогорічні тренування кіберекспертів мають особливе значення для країн-учасниць з огляду на війну Росії в Україні, повідомила Анетт Нума, радниця Міністерства оборони Естонії. Вона сказала, що українські експерти будуть під час навчань разом із естонськими колегами.
Торік у схожих навчаннях взяли участь дві тисячі учасників. Серед головних завдань - налагодити співпрацю між представниками безпекового IT-сектору різних країн.
Як "Голос Америки" повідомляв у січні, у той час, поки Росія накопичувала війська біля кордонів України, українські урядові сайти зазнали значних кібератак. Відтоді у НАТО почали активно вестись дискусії про способи, якими Альянс може протистояти кіберзагрозам і також допомогти в цьому Україні.
У вівторок Національний центр із кібербезпеки Великої Британії закликав підприємства у країні "посилити їхню онлайн-безпеку у відповідь на атаку Росії проти України". Зокрема, для кіберзахисту там закликали використовувати спеціальну урядову програму, яка безкоштовна для британських бізнесів.
Російська влада відкинула звинувачення у причетності до кібератак в Україні, а воєнні дії в Україні від 24 лютого називає "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали The Wall Street Journal
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