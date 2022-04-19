Шольца критикують після розмови західних лідерів з Байденом 

Президент США Джо Байден провів розмову з союзниками щодо допомоги Україні.

В розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністрр Японії Фуміо Кішида, генсек НАТО Єнс Столтенберґ, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Іоганніс та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Лідери висловили підтримку Україні а також обговорили зусилля з того, щоб "завдати значних економічних витрат Росії, щоб притягнути її до відповідальності", йдеться в повідомленні Білого дому, виданому за результатами розмови, повідомляють ЗМІ.

В ході розмови Фуміо Кішида повідомив інших учасників, що Японія планує надати Україні позики на 300 мільйонів доларів Україні, що втричі перевищує попередню пропозицію, пише Reuters.

На прес-конференції після розмови, Олаф Шольц наголосив, що Німеччина продовжуатиме постачати озброєння Україні, зокрема те, яке оборонна промисловість країни може швидко забезпечити, включаючи протитанкову та оборонну зброю.

Опозиція в Німеччині розкритикувала Шольца за відмову надати важку зброю Україні.

Німецьке новинне агентство DPA наводить слова голови опозційного парламентського союзу Йоганна Вадфул: "Ми хочемо підтримати уряд в українській кризі, - йдеться у твіті. - Однак, якщо Шольц не діятиме, він "може розраховувати, що ХДС та ХСС наступного тижня проти нього". "Олаф Шольц має діяти і приносити результат, бо він частково відповідальний за нездатність України себе захистити", - додав він.