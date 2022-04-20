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Делегації США, України полишили засідання G-20 під час виступу Росії - ЗМІ
Міністр фінансів США Дженнет Єллен, українська делегація та делегації інших країн вийшли з засідання міністрів фінансів "Великої 20-ки", повідомляють ЗМІ з посиланням на осіб присутніх на зустрічі. Першим про це повідомило видання Washington Post. Деякі учасники зустрічі, що відбувалась у віртуальному режимі, вимкнули свої камери під час виступу РФ, додає Bloomberg. Засідання відбувалось в закритому для преси режимі.
Таким чином країни висловились проти участі в G-20 російської делегації, яку очолює міністр фінансів країни Антон Сілуанов. Проти Сілуанова діють санкції США.
Раніше цього місяця Єллен заявила, що вона повідомила Індонезію, яка цього року є організатором засідання, що США не будуть "брати участь в низці засідань групи, якщо там будуть росіяни", наводить The Hill слова Єллен на слуханнях в Конгресі. Президент США Байден раніше заявляв про необхідність виключити Росію з G-20.
Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер напередодні закликав Сілуанова не брати участі в засіданні, пише Reuters. "Ми вимагаємо, щоб Росія негайно зупинила військові дії і закликаємо Росію утриматись від участі в зустрічах G-20. Війна не поєднується з міжнародною співпрацею", - наводить слова Ле Мер агенція Reuters.
В статті використані матеріали Washington Post, Bloomberg, The Hill, Reuters
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- Голос Америки
Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман висловила занепокоєння відносно підтримки Китаєм російської агресії
Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман обговорила тісну співпрацю країн-членів НАТО, щоб забезпечити потужний механізм протидії та оборони та поділилась пріоритетами США відносно наступної концепції стратегії, яка чітко продемонструє – НАТО сильніше та більш обєднане, ніж будь-коли, йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
«Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку», - повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.
В середу міністр оборони США Ллойд Отсін у розмові зі своїм китайським колегою також висловив занепокоєння американської адміністрації стосовно можливості надання Китаєм військової допомоги Росії, повідомляє агентство АП.
Пентагон не дає деталей телефонного дзвінку, крім того, що сторони обговорили американо-китайські відносини в галузі оборони, питання регіональної безпеки та «неспровокованого вторгнення Росії в Україну».
Китайське оборонне відомство у своїй заяві зазначило, що «Китай вимагає, щоб США припинили свої військові провокації на морі та не використовували українське питання, щоб дискредитувати, підставляти, погрожувати чи здійснювати тиск на Китай».
В матеріалі використані джерела Держдепартаменту США та агентства АП
Трюдо: Канада відправить в Україну важку артилерію. Відео
«Канада відправить в Україну важку артилерію», - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Голос Америки
Російські та білоруські тенісисти не будуть допущені до участі у Вімблдоні
«Від імені Всеанглійського клубу та Комітету менеджменту чемпіонатів, ми хочемо висловити нашу триваючу підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні у ці шокуючі та важкі часи», - йдеться в офіційній заяві організаторів змагань.
Вони зазначили, що розділяють світовий осуд незаконних дій Росії та прийняли це рішення в контексті обовя’зків перед гравцями, громадами та спортом.
«Це наш обов’язок зробити свій внесок у широкомасштабні зусилля уряду, індустрії, спортивних та культурних інституцій обмежити світовий вплив Росії найжорсткішими засобами», - ідеться у заяві.
Вони зазначили, що за умов невиправданої та безпрецедентної військової агресії, було б неприйнятним, щоб уряд Росії зміг скористатися з участі російських та білоруських гравців у чемпіонаті.
«Ми розуміємо, що це матиме тяжкий вплив на осіб, яких стосується це рішення, і шкодуємо, що вони страждатимуть через дії російського режиму», - сказав голова Всеанглійського клубу Іан Г'юітт.
Він також зазначив, що рішення зумовлено міркуванням безпеки громади, гравців та їх родин.
У першу десятку чоловічого світового рейтингу входять росіяни Данило Медведєв (2 місце) та Андрій Рубльов (8 місце), у першу двадцятку жіночого – росіянка Анастасія Павлюченкова (15 місце), а також білоруски Арина Соболенко (4 місце) та Вікторія Азаренко (18 місце) ).
Вімблдонський турнір пройде з 27 червня по 10 липня у Лондоні.
В матеріалі використані джерела організатора змагань Вімблдон
МВФ: Україна може потребувати 5 млрд дол щомісяця
У наступні три місяці Україна може потребувати до 5 млрд доларів щомісяця для покриття дефіциту бюджету. Такі оцінки українського уряду відповідають потребам, припускає Міжнародний валютний фонд.
МВФ працює з партнерами над мобілізацією цієї допомоги, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час брифінгу для преси у середу, присвяченому щорічним весняним зборам МВФ та Світового банку, що відбуваються цього тижня у Вашингтоні.
"Ми тісно спілкуємося з Міністерством фінансів [України] щодо їхніх оцінок щодо того, що буде необхідно зробити, щоб утримати функціонування економіки протягом наступних трьох місяців і вони отримали цифру в 5 мільярдів доларів щомісяця. Стосовно цієї цифри є невизначеність, але ми не думаємо, що вона не поза потребами країни", - заявила Георгієва, відповідаючи на питання журналістів щодо України.
Посадовиця додала, що МВФ працює з партнерами над "мобілізацією через різні канали такої підтримки".
"Перше завдання - переконатись, що є підтримка щодо закриття цієї фінансової прогалини у наступні три місяці. Хочу наголосити - 5 мільярдів потрібно, щоб економіка продовжувала працювати, а не для покриття потреб України з відбудови, які будуть величезними", - заявила Георгієва.
Вона високо оцінила роботу української економічної команди "зі збереження макроекономічної і фінансової стабільності".
Отримання цієї допомоги - надзвичайно важливе для України, вважають експерти, опитані "Голосом Америки" перед засіданням МВФ та Світового банку у Вашингтоні.
"Дуже важливо щоб Світовий банк і МВФ допомогли найближчими місяцями щоб ми могли фінансувати війну продовжити боротися. Це найголовніше, що може відбутися у найближчі тиждень – два", - говорить професор Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городниченко.
За урядовими оцінками, щоб закрити дефіцит, український бюджет потребує 5-7 мільярдів доларів щомісяця. З оцінками щодо дефіциту бюджету загалом погоджується заступниця головногор економіста вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Еліна Рібакова - її інститут оцінює потреби України від 4 до 10 мільярдів доларів на місяць. "І чим далі, тим прогалина більше", - додає вона. Якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, до країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, говорить експерт.
Георгієва вказала на значну шкоди для світової економіки від російського вторгнення до України. "Наше найбільше сподівання - це закінчення війни. Це стане єдиним найбільш позитивним фактором для світової економіки", - додала посадовиця.
Георгієва нагадала пресі, що МВФ надав 1,4 млрд дол. швидкої програми рефінансування для України а також відкрив рахунок для того, щоб інші країни могли перераховувати туди кошти для України. До цього фонду вже зробила внесок Канада. Оглядачі очікують, що інші країни, зокрема країни "Групи Семи" зможуть перевести туди кошти, отримані ними від Фонду минлого року для боротьби з пандемією.
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