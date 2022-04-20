Делегації США, України полишили засідання G-20 під час виступу Росії - ЗМІ

Міністр фінансів США Дженнет Єллен, українська делегація та делегації інших країн вийшли з засідання міністрів фінансів "Великої 20-ки", повідомляють ЗМІ з посиланням на осіб присутніх на зустрічі. Першим про це повідомило видання Washington Post. Деякі учасники зустрічі, що відбувалась у віртуальному режимі, вимкнули свої камери під час виступу РФ, додає Bloomberg. Засідання відбувалось в закритому для преси режимі.

Таким чином країни висловились проти участі в G-20 російської делегації, яку очолює міністр фінансів країни Антон Сілуанов. Проти Сілуанова діють санкції США.

Раніше цього місяця Єллен заявила, що вона повідомила Індонезію, яка цього року є організатором засідання, що США не будуть "брати участь в низці засідань групи, якщо там будуть росіяни", наводить The Hill слова Єллен на слуханнях в Конгресі. Президент США Байден раніше заявляв про необхідність виключити Росію з G-20.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер напередодні закликав Сілуанова не брати участі в засіданні, пише Reuters. "Ми вимагаємо, щоб Росія негайно зупинила військові дії і закликаємо Росію утриматись від участі в зустрічах G-20. Війна не поєднується з міжнародною співпрацею", - наводить слова Ле Мер агенція Reuters.

В статті використані матеріали Washington Post, Bloomberg, The Hill, Reuters