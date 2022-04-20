США ввели нові санкції проти Росії, в переліку - російський банк, компанія з майнінгу криптовалюти

Міністерство фінансів США оголосило в середу про запровадження нових санкцій проти осіб та організацій, які допомагають обходити санкційний режим. Зокрема до переліку потрапив російський банк "Транскапітал" і більш ніж 40 осіб та установ, пов'язаних з олігархом Костянтином Малофєєвим, який перебуває у санкційному переліку США з 2014 року.

Також санкції запроваджено проти російської індустрії майнінгу криптовалюти, яка вважається третьою за обсягами в світі, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. Вперше Мінфін США вніс до санкційного переліку компанію, що займається майнінгом криптовалюти.

"Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб забезпечити, що санкції, введені нами в тісній співпраці з міжнародними партнерами, послаблюють здатність Кремля виявляти силу і фінансувати вторгнення", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

До санкційного переліку включено компанію майнінгу криптовалюти Bitriver, яка має деклька офісів в Росії, йдеться в повідомленні. "Через управління фермами серверів, які продають можливості майнінгу криптовалюти за кордон, ці компанії допомагають Росії монетизувати природні ресурси. Росія має відносну перевагу в майнінгу криптовалюти, через наявність енергоресурсів та холодний клімат. Однак, майнінгові компаній залежать від імпортного комп'ютерного устаткування, фіатних платежів, що робить їх вразливими для санкцій".

В повідомленні також оголошується, що Державний департамент ввів візові обмеження проти 635 росіян, причетних до "утисків опозиції всередині Росії та за кордоном, порушення територіальної цілісності України, порушення прав людини в неофицийних центрах утримання на контрольованих Росією територіях українського регіону Донбас".

В матеріалі використано джерело Мінфіну США