“Війна об'єднала миколаївців у роботі, у нас нема часу горювати” - мер Миколаєва О.Сєнкевич  

Неспокійна ситуація у місті Миколаїв, обстріли міста стали більш інтенсивними. Станом на вівторок, 19 квітня, в Миколаєві від початку війни внаслідок російських обстрілів загинуло 86 мирних мешканців, 388 осіб поранено, зокрема трьох дітей, - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Напередодні росіяни обстріляли дитячий садочок в Миколаєві. Через часті обстріли місто вже кілька днів лишається без води. Міська влада почала буріння додаткових свердловин, аби відновити водопостачання. Людям роздають хліб, а питну воду привозять із сусідніх міст. “Особисту історію війни міста Миколаїв” Голосу Америки розповів мер Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва розповідає, що у місті наразі лишається близько 200 тисяч людей, щодня автобуси вивозять бажаючих евакуюватися. "Ми не закликаємо людей залишати місто, але рекомендуємо їм. Кожен сьогодні для себе має ухвалити рішення", - розповідає в інтерв'ю Голосу Америки Сєнкевич.

Він також запевнив, що тероборона Миколаєва "надмотивована", щоб захищати кожен своє місто і свою державу.

"Сьогодні в тероборону в нас людей записують, але не беруть. Мається на увазі, що є кількість людей, яка хоче захищати своє місто, свою країну, але, скажемо так, місць немає. Тому сьогодні бійці територіальної оборони проходять бойову підготовку, в нас є сили трьох головних напрямків - це армія ЗСУ, Національна гвардія і ТРО. Вони готуються, Вони отримують зброю. І ми ще будуємо додаткові лінії оборони міста, вони також готуються до виконання бойових завдань", - розповів мер Миколаєва.

"Коли мене питають, чи безпечно знаходитись в місті, я кажу: що от позавчора чи в понеділок стільки-то людей загинуло під час обстрілу, стільки-то поранено, якщо ви вважаєте, що це безпечно знаходитись в місті, ви можете залишатись. А взагалі я рекомендую всім покидати місто, допоки ворог не буде відтиснутий туди до Херсона, на схід до Криму". Далі - мер Олександр Сєнкевич: