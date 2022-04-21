Байден назвав битву за Київ "історичною перемогою України" і оголосив нову допомогу українським ЗСУ, програму для біженців

В своєму зверненні з Білого дому в четвер президент США Джо Байден оголосив про нову оборонну, економічну та гуманітарну допомогу Україні, прокоментував хід війни і висловив підтримку українському народові.

Щодо ходу війни, Байден наголосив на важливій "історичній" перемозі українців в битві за Київ, що відбулась, як підкреслив американський президент, за допомоги союзників та партнерів. "Путіну не вдалось реалізувати величезні амбіції на полі бою. Після тижнів обстрілів, Київ тримається, президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишається при владі, а українські збройні сили, спільно з багатьма українськими цивільними, не дозволили Росії завоювати їхню країну", - наголосив Байден.

Він заявив про те, що у наступному етапі війни, Кремль прагне сфокусуватись на сході України, на Донбасі. Він закликав прискорити допомогу Україні, щоб допомогти в підготовці до наступного російського наступу. Після виступу, відповідаючи на питання журналістів, Байден висловив сумнів в тому, що Росія вже отримала контроль над Маріуполем.

Байден оголосив про нову допомогу обсягом 800 мільйонів доларів. Новий військовий пакет включає необхідну важку артилерію, 144 тис. боєприпасів і безпілотники для українських сил на Донбасі. Пакет базується на приблизно 2,6 мільярда доларів військової допомоги, яку Байден раніше схвалив.

Жоден корабель під російським прапором ... не отримає дозволу на швартовку у порту США, або доступ до наших берегів

Він також заявив про надання 500 млн дол економічної допомоги Україні і введення нових обмежень щодо РФ, включаючи повну заборону для російських кораблів заходити в порти США.

"Це означає, що жоден корабель, жоден корабель під російським прапором, або у власності чи керуванні російських діячів, не отримає дозволу на швартовку у порту США, або доступ до наших берегів. Жоден", - заявив Байден.

Війна принесла значні страждання українцям - дві третини українських дітей були змушені полишити свої помешкання, а більше п'яти мільйонів українців виїзали з країни, наголосив він. Байден підкреслив, що свідчення злочинів російських сил "стали очевидними для світу", після відходу військових РФ з Києва.

В рамках нової програми "гуманітарного дозволу", українці, які мають родичів в США, або переїзд яких підтримає неурядова організація, зможуть безпосередньо прибувати з Європи до США.

Для того, щоб полегшити можливість для українців потрапити до США, Байден оголосив програму "Об'єднуємось для України". В рамках цієї нової програми "гуманітарного дозволу", українці, які мають родичів в США, або переїзд яких підтримає неурядова організація, зможуть безпосередньо прибувати з Європи до США, вказав американський президент.

В Вашингтоні з візитом цього тижня перебуває делегація від уряду України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Шмигаль мав нагоду поспілкуватись з Байденом перед виступом американського президента в Білому домі. Також Шмигаль провів зустріч з керівництвом Конгресу США.