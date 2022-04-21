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- Голос Америки
Байден назвав битву за Київ "історичною перемогою України" і оголосив нову допомогу українським ЗСУ, програму для біженців
В своєму зверненні з Білого дому в четвер президент США Джо Байден оголосив про нову оборонну, економічну та гуманітарну допомогу Україні, прокоментував хід війни і висловив підтримку українському народові.
Щодо ходу війни, Байден наголосив на важливій "історичній" перемозі українців в битві за Київ, що відбулась, як підкреслив американський президент, за допомоги союзників та партнерів. "Путіну не вдалось реалізувати величезні амбіції на полі бою. Після тижнів обстрілів, Київ тримається, президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишається при владі, а українські збройні сили, спільно з багатьма українськими цивільними, не дозволили Росії завоювати їхню країну", - наголосив Байден.
Він заявив про те, що у наступному етапі війни, Кремль прагне сфокусуватись на сході України, на Донбасі. Він закликав прискорити допомогу Україні, щоб допомогти в підготовці до наступного російського наступу. Після виступу, відповідаючи на питання журналістів, Байден висловив сумнів в тому, що Росія вже отримала контроль над Маріуполем.
Байден оголосив про нову допомогу обсягом 800 мільйонів доларів. Новий військовий пакет включає необхідну важку артилерію, 144 тис. боєприпасів і безпілотники для українських сил на Донбасі. Пакет базується на приблизно 2,6 мільярда доларів військової допомоги, яку Байден раніше схвалив.
Жоден корабель під російським прапором ... не отримає дозволу на швартовку у порту США, або доступ до наших берегів
Він також заявив про надання 500 млн дол економічної допомоги Україні і введення нових обмежень щодо РФ, включаючи повну заборону для російських кораблів заходити в порти США.
"Це означає, що жоден корабель, жоден корабель під російським прапором, або у власності чи керуванні російських діячів, не отримає дозволу на швартовку у порту США, або доступ до наших берегів. Жоден", - заявив Байден.
Війна принесла значні страждання українцям - дві третини українських дітей були змушені полишити свої помешкання, а більше п'яти мільйонів українців виїзали з країни, наголосив він. Байден підкреслив, що свідчення злочинів російських сил "стали очевидними для світу", після відходу військових РФ з Києва.
В рамках нової програми "гуманітарного дозволу", українці, які мають родичів в США, або переїзд яких підтримає неурядова організація, зможуть безпосередньо прибувати з Європи до США.
Для того, щоб полегшити можливість для українців потрапити до США, Байден оголосив програму "Об'єднуємось для України". В рамках цієї нової програми "гуманітарного дозволу", українці, які мають родичів в США, або переїзд яких підтримає неурядова організація, зможуть безпосередньо прибувати з Європи до США, вказав американський президент.
В Вашингтоні з візитом цього тижня перебуває делегація від уряду України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Шмигаль мав нагоду поспілкуватись з Байденом перед виступом американського президента в Білому домі. Також Шмигаль провів зустріч з керівництвом Конгресу США.
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- Голос Америки
Пентагон надав деталі нового пакету безпекової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів
В рамках оголошеного президентом США Джо Байденом нового пакету безпекової допомоги, як уточнили в прес-службі Пентагону, Україна отримає
- 72 155 мм-их гаубиць та 144000 артилерійських снарядів
- 72 тактичних транспортних засоби для транспортування гаубиць
- Понад 121 тактичних дронів Phoenix Ghost
- Польове оснащення та запчастини
Це обладнання покликано задовольнити критичні потреби України у її боротьбі у той час, як російські сили поновили атаку на сході України, заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бааб.
Це вже восьма поставка допомоги Україні від Пентагону з серпня 2021 року.
Як повідомляє Бааб , дрони Phoenix Ghost, за словами речника оборонного відомства Джона Кірбі, були пришвидшено розроблені Військово-повітряними силами США у відповідь на специфічні вимоги України. «Вони надають можливості, схожі з можливостями апаратів Switchblade…»
Дрони Phoenix Ghost виготовляються компанією AEVEX Aerospace. «Вони надають такого ж роду тактичні можливості, як і апарати Switchblade. Switchblade – це дрон, який, як то кажуть, діє в одному напрямку та розроблений, щоб завдати удару», - кажуть в Пентагоні.
В оборонному відомстві США повідомляють, що нові поставки разом із попередньою партією з 18 гаубиць забезпечать артилерійські потреби 5 батальйонів. Сполучені Штати наразі виділили виділили більше 3,2 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Яка американська зброя та техніка прямує до України (фотогалерея)
На фото те, що США пообіцяли Україні в рамках пакету військової допомоги на 800 мільйонів доларів, про який Білий дім оголосив 13 квітня.
1. Одинадцять вертольотів Мі-17
Гелікоптери Mi-17 радянського виробництва використовуються переважно для транспортування. Вони можуть перевозити до 24-х військовослужбовців або чотири тонни вантажу. Деякі з них оснащені кулеметами та/або керованими ракетами
2. П'ятсот ракет Javelin і «тисячі інших протитанкових систем»
Американські ракети Javelin вже знайшли широке застосування проти російської бронетехніки у війні з Росією. Зброя дозволяє проводити атаки за принципом «вистрілив та забув» на відстані до 2,6 км. Під час цих атак ракета направляється до вибраної цілі, тобто бійці можуть запустити її, а потім негайно шукати собі укриття. Згідно з бюджетом Пентагону на 2021 рік одна пускова установка і ракета коштують 178 000 доларів.
3. Десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36
Цей «радар локації зброї» використовується для виявлення артилерії. Відстежується траекторія снаряда, що дозволяє обчислити, де саме розміщена артилерійська установка.
4. Двісті бронетранспортерів М113
Ці гусеничні транспортні засоби широко використовувалися під час війни у В’єтнамі, але зараз використовуються Сполученими Штатами в основному як допоміжні машини, як от машини швидкої допомоги на полі бою. M113 може перевозити до 15 пасажирів і використовує легку алюмінієву броню, яка захищає тільки від стрілецької зброї та уламків снарядів тощо.
5. Вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод»
Цю пластикову вибухівку можна формувати, як пластилін. Вона має вибухову силу, здатну прорізати сталь, наприклад, залізничні колії.
6. Триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade
Ці «дрони-смертники» важать всього 2,5 кілограма і можуть бути швидко підняті у повітря з мінометної труби. Switchblades використовують пряму відеотрансляцію для визначення місця розташування цілей і оснащені боєголовкою розміром із гранату, здатною вбивати ворога та пошкоджувати неброньовану техніку. Це набагато швидше та дешевше, ніж виклик авіапідтримки, Кожен такий дрон коштує приблизно 6 тисяч доларів. Збільшена версія Switchblade призначена для знищення бронетехніки.
7. Протипіхотні міни M18A1 Claymore
8. Два радари повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel
Ця радіолокаційна система призначена для виявлення літаків, безпілотників і крилатих ракет, які наближаються, на відстані до 40 кілометрів.
9. Сто броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин
Машини Humvee широко використовуються в американській армії. Машини з низькою підвіскою можуть бути оснащені озброєнням, включно з великокаліберними кулеметами або протитанковими ракетами.
10. Вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів
Поки невідомо, які саме 155-міліметрові гаубиці з арсеналу США поставлять в Україну. Модель M198, яку можна побачити на цьому зображенні, вперше надійшла на озброєння армії США в 1970-х роках, але мала кілька конструктивних недоліків і в даний час здебільшого замінена новішою версією. Гаубиця М198 має дальність дії понад 20 кілометрів.
11. Захисні костюми при хімічних, біологічних та ядерних загрозах
Пентагон також зобов’язався поставити Україні медичне обладнання, бронежилети та шоломи, оптичні прилади, лазерні далекоміри та невказані моделі «безпілотних суден берегової оборони».
Нагадаємо, що раніше міністри фінансів «Групи семи» заявили, що вже надали й обіцяють надалі разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму, що перевищує 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі.
У своїй заяві за підсумками засідання у Вашингтоні вони додали, що готові зробити більше за потреби.
Крім того, міністри заявили, що шкодують через участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.
- Голос Америки
США забороняють афілійованим з Росією суднам заходити в американські порти
США забороняють суднам, пов’язаним з Росією, заходити в американські порти. Про це президент США Джо Байден заявив в четвер. Відповідне рішення також опубліковане на сайті Білого дому.
«Це означає, що жоден корабель, який ходить під російським прапором або належить чи експлуатується російськими організаціями, не буде допущений до швартування в портах Сполучених Штатів та не отримає доступу до наших берегів. Жоден», - заявив президент Байден.
Відповідно до заяви на сайті Білого дому, винятки цієї заборони стосуватимуться лише суден, які використовуються для перевезення вихідного матеріалу, спеціального ядерного матеріалу та ядерного побічного матеріалу. Це буде можливим лише в ситуаціях коли із узгодженням з міністром енергетики США, держсекретарем та міністром торгівлі США буде визначено, що не існує альтернатив перевезенню цих матеріалів російськими суднами. Ще одним винятком є російські судна, які дають запит на швартування в портах Сполучених Штатів через форс-мажорні обставини.
Відповідно до інформації Reuters, в 2021 році російські судна відвідували американські порти лише 1800 разів, що є невеликим відсотком загального трафіку. Адміністрація президента Байдена провела ретельну перевірку, щоб переконатись у тому що нова заборона не вплине на ланцюги поставок у США.
Нагадаємо, що раніше Британія запровадила санкції проти 26 фізичних та юридичних осіб із Росії. До санкційного списку британська влада включила т.в.о.голови МНС Росії Олександра Чупріяна, командувача Силами спеціальних операцій РФ Валерія Флюстікова, першого заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ Миколи Богданського, колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова.
Міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад 24 млрд доларів
Міністри фінансів «Групи семи» заявили, що вже надали й обіцяють надалі разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму, що перевищує 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі.
У своїй заяві за підсумками засідання у Вашингтоні вони додали, що готові зробити більше за потреби.
Крім того, міністри заявили, що шкодують через участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.
«Міжнародні організації і багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайній манері», – заявили міністри.
У заяві також наголошується на важливості продовження тісної координації підтримки України і сусідніх із нею країн.
Раніше західні новинні агенції з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден 21 квітня виступить із заявою щодо ситуації навколо України й оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні.
Новий пакет, ймовірно, складатиме стільки ж, скільки й оголошена минулого тижня допомога у 800 мільйонів доларів, але деталі ще уточнюють. За даними агентства Reuters, Байден виступить із промовою близько 17:00 за київським часом.
Як очікують, у рамках нового пакету Україна має отримати значну кількість артилерійських установок і боєприпасів, призначених для відбиття наступу російської армії на сході України.
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