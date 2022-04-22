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США в ОБСЄ закликали країни невідкладно надати Україні зброю
"Україні нагально необхідна сучасна зброя та боєприпаси, щоб захистити себе в цій новій і смертоносній фазі війни". Із закликом до країн-учасниць засідання Постійної Ради ОБСЄ, звернутись до своїх урядів щодо негайного надання оборонної допомоги Україні, звернувся посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
Він наголосив, що зброя потрібна вже зараз: "не контракти, які є результатом тривалих перемовин, а негайне надання сучасних можливостей, щоб захистити цивільних від жахів війни".
Карпентер відзначив, що заяви Кремля про намір завоювати схід України а також розвиток подій на місцях "не лишають сумнівів, що ми бачимо початкок масштабного нападу російських сил на Донбасі. Все свідчить, що динаміка на полі бою скоро перейде від ближнього бою до обстрілів на відстані, де критично важливими є артилерія та пускові ракетні системи".
Замість того, щоб закінчити війну, Кремль "цього тижня розпочав новий наступ на сході України", зауважив посадовець. Він вказав, що Кремль продовжує "варварське руйнування Маріуполя і бомбування сотень цілей в Україні, включаючи у Львові". "Замість того, щоб притягнути відповідальність за воєнні злочини, президент Путін надав військові нагороди бригаді, відповідальній за вбивства в Бучі", - додав посадовець.
Напередодні президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу обсягом 800 мільйонів доларів для України. Новий пакет оборонної допомоги включає необхідну важку артилерію, 144 тис. боєприпасів і безпілотники для українських сил на Донбасі. Пакет базується на приблизно 2,6 мільярда доларів військової допомоги, яку Байден раніше схвалив.
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Французьких виборців просять 24 квітня пам'ятати про війну Путіна в Україні
Прем'єр-міністри Іспанії і Португалії, Педро Санчес та Антоніу Кошта разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом опублікували у провідних європейських газетах звернення до французів напередодні вирішального другого туру голосування 24 квітня на президентських виборах у Франції.
Це вибір між демократичним кандидатом... та крайньо-правим, який відверто стає на бік тих, хто нападає на нашу свободу і демократію...Олаф Шольц, Педро Санчес, Антоніу Кошта
Вони починають з твердження, що зараз «Європа опинилася на зламі епохи», оскільки російський правитель Путін, «намагаючись переписати історію, розпочав брутальний напад на Україну» і «порушив засадниче правило нашого європейського мирного порядку: не змінювати кордони силою, як це робили багато разів у нашому кривавому минулому».
«Війна Путіна спрямована проти цінностей, які захищає Франція та інші країни: демократії, суверенітету, свободи і верховенства закону», - підкреслюють вони.
Кошта, Санчес і Шольц, які очолюють соціал-демократичні партії, вказують, що «популісти й крайні праві» в їхніх країнах донедавна відверто виправдовували Путіна, а зараз намагаються дистанціюватися від «російського агресора».
«Саме тому другий тур французьких президентських виборів не може бути для нас звичайними виборами», - проголошують автори.
Ле Пен, яка вийшла в другий тур, від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого однозначно засудила війну Москви і на теледебатах цього тижня заявила про свою «солідарність з українським народом».
Але Макрон, який змагається за другий термін на президентській посаді, нагадав Марін Ле Пен під час дебатів, що вона впродовж років фактично підтримувала російську війну проти України, що почалася 2014 року з захоплення Росією Криму та частини українського Донбасу.
Іспанський, Німецький та Португальський лідери пишуть, що «вибір французів є вирішальним для Франції і для кожного з нас у Європі».
«Це вибір між демократичним кандидатом, який вірить у сильну Францію в потужному й самостійному Європейському Союзі та крайньо-правим кандидатом, який відверто стає на бік тих, хто нападає на нашу свободу і на нашу демократію, цінності засновані на французьких ідеях просвітительства», - кажуть вони, не називаючи імен Еммануеля Макрона і Марін Ле Пен.
У статті Францію названо «центральною країною європейського проекту» і стверджується, що збереження об’єднаної Європи «це єдиний спосіб як ми можемо домогтися, щоб наші країни могли процвітати і конкурувати з такими авторитарними потугами як Росія».
«Ось чому потрібно, щоб Франція була з нами… Та Франція, яка захищає справедливість проти таких антидемократичних керівників як Путін… Якою буде Франція після виборів 24 квітня? Це вибір громадян Французької республіки», - завершується звернення.
- Голос Америки
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- Голос Америки
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- Голос Америки
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