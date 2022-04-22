США в ОБСЄ закликали країни невідкладно надати Україні зброю

"Україні нагально необхідна сучасна зброя та боєприпаси, щоб захистити себе в цій новій і смертоносній фазі війни". Із закликом до країн-учасниць засідання Постійної Ради ОБСЄ, звернутись до своїх урядів щодо негайного надання оборонної допомоги Україні, звернувся посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Він наголосив, що зброя потрібна вже зараз: "не контракти, які є результатом тривалих перемовин, а негайне надання сучасних можливостей, щоб захистити цивільних від жахів війни".

Карпентер відзначив, що заяви Кремля про намір завоювати схід України а також розвиток подій на місцях "не лишають сумнівів, що ми бачимо початкок масштабного нападу російських сил на Донбасі. Все свідчить, що динаміка на полі бою скоро перейде від ближнього бою до обстрілів на відстані, де критично важливими є артилерія та пускові ракетні системи".

Замість того, щоб закінчити війну, Кремль "цього тижня розпочав новий наступ на сході України", зауважив посадовець. Він вказав, що Кремль продовжує "варварське руйнування Маріуполя і бомбування сотень цілей в Україні, включаючи у Львові". "Замість того, щоб притягнути відповідальність за воєнні злочини, президент Путін надав військові нагороди бригаді, відповідальній за вбивства в Бучі", - додав посадовець.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу обсягом 800 мільйонів доларів для України. Новий пакет оборонної допомоги включає необхідну важку артилерію, 144 тис. боєприпасів і безпілотники для українських сил на Донбасі. Пакет базується на приблизно 2,6 мільярда доларів військової допомоги, яку Байден раніше схвалив.