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Прокурор гаазького суду розслідуватиме воєнні злочини в Україні разом з ЄС
Прокуратура Гаазького Міжнародного кримінального суду долучиться до розслідування злочинів на території України, яке проводять Литва, Польща та Україна. Про це йдеться в заяві Європейської агенції з співпраці в сфері кримінальної юстиції (Eurojust).
Відповідну домовленість підписано в понеділок.
"Цією домовленістю сторони надсилають чіткий сигнал, що докладуть усіх зусиль, щоб зібрати свідчення із основоположних міжнародних злочинів, скоєних в Україні та притягнення винних до правосуддя", - йдеться в заяві Eurojust.
На запит декількох країн-учасниць суду, прокурор Гаазького суду Керім Хан минулого місяця відкрив розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних на території України.
Попередні розслідування дій Росії в Україні зосереджувались на смертях цивільних, таких як вбивство сотень мешканців у Бучі та інших перемістях Києва, пише англомовна служба Голосу Америки.
Хан відвідав Бучу два тижні тому і назвав побачене "місцем злочину". "Ми тут, бо маємо раціональні підстави вважати, що було скоєно злочини, які підпадають під юрисдикцію суду", - заявляв Хан під час візиту до Бучі.
В Організації Об’єднаних Націй стверджують, що дії Росії в Україні, зокрема розстріли мирних жителів, можуть вважатися воєнними злочинами, пише Радіо Свобода.
«Російські збройні сили без розбору обстрілювали та бомбардували населені райони, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи лікарні, школи та іншу цивільну інфраструктуру, дії, які можуть прирівнюватись до воєнних злочинів», – сказала Равіна Шамдасані, речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
За її словами, місія УВКБ ООН задокументувала, що у Бучі було вбито 50 мирних жителів, у тому числі шляхом розстрілу.
В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, пише видання.
В статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода, англомовної служби Голосу Америки.
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Блінкен: "З точки зору російських воєнних цілей, Росія вже зазнала поразки, а Україна вже досягнула успіху". Відео
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Гендиректор МАГАТЕ відвідає Чорнобиль
Гендиректор Міжнародної аґенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі планує відвідати Україну та побувати на Чорнобильській атомній станції.
Плановану поїздку Гроссі обговорив із заступницею Держсекретаря США з питань контролю за озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінз.
Як написав посадовець у своєму Твіттері, його майбутній візит на ЧАЕС обговорювався під час конференції з атомного законодавства у Відні.
«Вдячний за міцну підтримку зусиль МАГАТЕ для захисту атомних електростанцій в Україні», - зазначив Гроссі.
Своєю чергою, американська урядовиця повідомила, що її розмова з директором МАГАТЕ стосувалася «питань захищеності та безпеки на українських атомних станціях».
Делегація МАГАТЕ почне роботу на Чорнобильській атомній станції 26 квітня. Як зазначається на сайті аґенції, завдання місії – активізувати зусилля для запобігання небезпеці ядерної аварії в умовах війни, що триває в Україні.
Експерти Міжнародної аґенції з атомної енергії проведуть радіологічні та інші обстеження на ЧАЕС, яка упродовж 5 тижнів, аж до 31 березня, перебувала під контролем російських військ.
На посаду посла США в Україні Байден номінує Бріджит Брінк
Президент США Джо Байден планує номінувати досвідчену дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, повідомили в Білому домі. Ця посада залишалась вакантною з травня 2019 року, коли тогочасний президент США Дональд Трамп відкликав з Києва Марі Йованович.
Про намір Байдена призначити Брінк послом до України, напередодні повідомив президенту України Володимиру Зеленському держсекретар США Ентоні Блінкен. На зустрічі в Києві Блінкен запевнив, що у разі затвердження на посаду, Брінк "з відданістю та честю керуватиме нашою дипмісією в Україні". Він відзначив, що 25-річний дипломатичний досвід Брінкс "унікально підготував її до цього моменту в українській історії".
Брінкс, яка володіє російською і вивчала словацьку, сербську, грузинську та французьку мови, наразі є послом США у Словаччині. Раніше вона відповідала в Держдепі за питання Східної Європи та Кавказу.
Держсекретар Блінкен також повідомив Зеленському, що дипломати США повернуться до України наступного тижня. "Цей крок посилить відданість Державного департаменту зусиллям з розв'язання гуманітарної кризи і надання допомоги урядові України та посилення допомоги громадянам США", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.
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