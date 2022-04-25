Прокурор гаазького суду розслідуватиме воєнні злочини в Україні разом з ЄС

Прокуратура Гаазького Міжнародного кримінального суду долучиться до розслідування злочинів на території України, яке проводять Литва, Польща та Україна. Про це йдеться в заяві Європейської агенції з співпраці в сфері кримінальної юстиції (Eurojust).

Відповідну домовленість підписано в понеділок.

"Цією домовленістю сторони надсилають чіткий сигнал, що докладуть усіх зусиль, щоб зібрати свідчення із основоположних міжнародних злочинів, скоєних в Україні та притягнення винних до правосуддя", - йдеться в заяві Eurojust.

На запит декількох країн-учасниць суду, прокурор Гаазького суду Керім Хан минулого місяця відкрив розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних на території України.

Попередні розслідування дій Росії в Україні зосереджувались на смертях цивільних, таких як вбивство сотень мешканців у Бучі та інших перемістях Києва, пише англомовна служба Голосу Америки.

Хан відвідав Бучу два тижні тому і назвав побачене "місцем злочину". "Ми тут, бо маємо раціональні підстави вважати, що було скоєно злочини, які підпадають під юрисдикцію суду", - заявляв Хан під час візиту до Бучі.

В Організації Об’єднаних Націй стверджують, що дії Росії в Україні, зокрема розстріли мирних жителів, можуть вважатися воєнними злочинами, пише Радіо Свобода.

«Російські збройні сили без розбору обстрілювали та бомбардували населені райони, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи лікарні, школи та іншу цивільну інфраструктуру, дії, які можуть прирівнюватись до воєнних злочинів», – сказала Равіна Шамдасані, речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За її словами, місія УВКБ ООН задокументувала, що у Бучі було вбито 50 мирних жителів, у тому числі шляхом розстрілу.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, пише видання.

В статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода, англомовної служби Голосу Америки.