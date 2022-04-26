Законодавці США закликали ПА ОБСЄ визнати геноцидом дії сил РФ в Україні

Затвердити на рівні Парламентської асамблеї ОБСЄ резолюцію українського парламенту, яка визнає дії російських сил на території України геоцидом. З таким зверненням до головуючої в ПА ОБСЄ Маргарети Седерфельт звернулись американські законодавці, члени Гельсінської комісії США та делегати США в ПА ОБСЄ.

"Я розумію вагу цих слів, але очевидно, що путінський режим проводить дії геноциду проти українського народу", - заявив у соцмережевому дописі співголова Гельсінської комісії США та співавтор листа, конгресмен Стів Коен.

Крім Коена лист підписали сенатори Бен Кардін, голова Гельсінської Комісії США, Роджер Вікер, віце-президент ПА ОБСЄ, конгресмени Річард Гадсон, який також очолює Комітет з політики та безпеки ПА ОБСЄ та Джо Вілсон.

"Для нас очевидно, що російський диктатор Володимир Путін та його військовий режим проводять дії геноциду проти України та її народу і ми закликаємо ПА ОБСЄ підтримати декларацію Ради і видати відповідну заяву", - йдеться в листі.

Автори листа наголошують на тому, що важливо точно вживати терміни, "однак, з огляду на значні свідчення - починаючи від численних коментарів Путіна та його режиму, в яких заперечується існування української нації та умисні напади на цивільних до масованого руйнування Маріуполя, масових поховань, якими тепер позначені українські землі, повідомлень про навмисну депортацію українців, включаючи дітей, до Росії, де проводять їхню індокринацію в "таборах переосвіти", щоб зруйнувати українську ідентичність - ми не можемо мовчати".

Американські законодавці закликали ПА ОБСЄ чітко заявити про совю позицію. "Потрібно назвати жахливу війну, яку Росія за власним вибором веде в Україні та геноцид тим, чим це є", - мовиться в листі.