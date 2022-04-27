Україна утримує контроль над більшою частиною повітряного простору - Міноборони Британії 

Чехія - одна з країн Східної Європи, яка потужно підтримує Україну в час війни, з липня цього року перебирає президентство у Євросоюзі. Голос Америки розпитав у міністра закордонних справ Чеської республіки, як він бачить закінчення війни в Україні і на що Україна може розраховувати, коли відбудовуватиметься після військових дій.

ГА: Пане Ліпавський, як Чехія допомагає Україні в нинішній кризі?

Ян Ліпавський, глава МЗС Чехії: Ми зробили багато речей. Перш за все, ми прийняли триста тисяч біженців, надаємо їм притулок і забезпечуємо їхні основні потреби. Ми - 10-мільйонна країна, то ж 300 000 біженців для нас - це дуже значна цифра. Ми вважаємо себе державою на передовій української кризи, і ми також надсилаємо значні обсяги гуманітарної допомоги Україні, військову допомогу. І це не тільки дії уряду, це допомога, по суті, всього нашого народу.

Люди збирають і надсилають дійсно значні кошти, допомогу на зброю та гуманітарну підтримку. І ми також політично допомагаємо Україні. Ми виступаємо адвокатом України в Євросоюзі, в Європі. Ми хочемо допомогти українцям з їхніми європейськими амбіціями, допомогти Україні стати членом ЄС.

ГА: До речі, Чехія перебирає президентство в Євросоюзі 1 липня цього року.

ЯЛ: Так, це вірно.

Україна має право бути частиною європейського суспільства, Україна має право стати членом ЄС

ГА: Яким ви бачите статус прагнень України до членства в ЄС після завершення головування Чеської Республіки в ЄС?

ЯЛ: Дуже важко передбачити, але моє бачення нашого президентства – закарбувати, що Україна має право бути частиною європейського суспільства, що Україна має право стати членом ЄС. Я розумію, що є різні думки про це в ЄС, я ставлюся до цього дуже серйозно, я слухаю їх дуже серйозно. На мою думку, це точка, яку потрібно змінити та пояснити. І ми знаємо, як тільки війна закінчиться, ми заплатимо за повну відбудову України. Коли війна закінчиться, і Україна переможе в цій війні, я переконаний в цьому на 100%, ми будемо допомагати Україні відбудувати всю націю, відбудувати всю країну. Давайте зробимо це так, щоб Україна потім могла стати членом ЄС, ось у чому суть усієї справи».

ГА: Щодо допомоги на відбудову України, звідки ці гроші?

ЯЛ: Якщо чесно, це прийде з Європи, тому що Європа завжди платить за всі подібні речі, це очевидно. Під час нашого президентства ми хочемо провести конференцію пожертв. Звичайно, багато країн допомагають, ми отримали дарунок від Японії, ми отримали дарунок від Тайваню, США надають допомогу. То ж мова йде про те, щоб всі ці кошти об'єднати, але Україна все таки перебуває у сусідстві з ЄС. То ж Україна отримає найбільшу частку допомоги, звісно, від ЄС.

ГА: Ви переконані на 100%, що Україна виграє цю битву. Що таке українська перемога? Якою ви її бачите, як би ви її визначили чи описали?

ЯЛ: Не мені це визначати. Якусь угоду, напевне, мають укласти президент Зеленський і президент Путін. Але і я, і вся Чехія, стоїть на боці України та її права на самовизначення та збереження своєї країни у міжнародно визнаних кордонах.

ГА: Раніше розуміння, що таке бути європейцем, часто пов’язувалось із західноєвропейською ідентичністю. Зараз, коли люди в Україні так важко воюють, а такі нації, як Чехія, як інші країни Центральної та Східної Європи, країни Балтії привертають все більше уваги на міжнародному рівні. Розкажіть, як країнам Центральної та Східної Європи, Балтії вдається відігравати більшу роль у формуванні розуміння європейської ідентичності, ролі Європи у світовій спільноті?

ЯЛ: Я розумію, що Європу, як правило, пов’язують із найбільш традиційними та великими країнами, як то Німеччина, Франція, Велика Британія - яка також не є в Євросоюзі. І є цей регіон, який зараз реалізує своє прагнення бути частиною цього суспільства, і війна Росії проти України лише підкреслила страхи цієї частини Європи, що вони можуть втратити ці цінності, що ними знову може керувати Москва, щоб вони стали частиною російської імперіалістичної мрії.

Ми бачимо, що Фінляндія та Швеція думають про вступ до НАТО, довгий час вони вважали, що нейтрального статусу буде достатньо, щоб не провокувати "російського ведмедя". Але Україна була нейтральною, не була членом ЄС, не була членом НАТО, і все одно стала мішенню російської агресії. То ж ми повинні знову і знову доводити, ми хочемо бути частиною цього суспільства, заснованого на цінностях.

ГА: Як би ви пояснили своє розуміння європейських цінностей і глобальних загальнолюдських цінностей?

ЯЛ: Не думаю, що має бути якась велика різниця між глобальними та європейськими цінностями. Ми працюємо за Статутом ООН, за Хартією прав людини. Це основні документи, які були створені внаслідок жахів Другої світової війни. І це те, на чому базуються європейські суспільства, і решта світу їх прийняла. Тож це має бути основою нашого мислення».

ГА: Дехто каже, що ця війна – це війна Путіна, інші - що це війна Росії. Кажуть, російський народ також дуже залучений в цю війну. Чи бачите ви, як зміна часу і молоді покоління призводять до змін країнах, зокрема таких як Росія чи Китай? Вам самому лише за 30.

ЯЛ: Я бачу, що російським народом маніпулюють, щоб він повірив в цю жахливу пропаганду, що прикро бачити. Важко розрізнити державу, націю і пропаганду в такій оруеллівській системі, як у Росії чи Китай.