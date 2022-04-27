"Безпрецедентно". Європа скасує всі мита для України на один рік

Європейська Комісія планує на один рік скасувати всі імпортні мита на український експорт до ЄС а також тимчасово скасування всі антидемпінгові заходи проти української сталі. Про це йдеться в повідомленні виданому установою в середу. Захід стосуватиметься як промислових, так і сільськогосподарських товарів, додають в Департаменті торгівлі Єврокомісії.

ЄС також працює над шляхами щодо того, щоб полегшити Україні вивіз товарів за її межі, повідомив очільник Департаменту торгівлі Єврокомісії Руперт Шлегельмілх у соцмережах.

Мета заходу - підтримати українських виробників та експортерів перед лицем російської військової агресії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей крок зроблено у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського щодо підтримки української економіки. "Російська неспровокована і невиправдана агресія має значний вплив на українську економіку", - заявила посадовиця.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс наголосив на безпрецедентності таких заходів: "Ще ніколи ЄС не вводив такі заходи з лібералізації торгівлі, безпрецедентні за масштабом: надання Україні нульового тарифу, нульових вимог щодо квоти доступу до рику ЄС".

"Це посились впевненість в українській економіці і надішле потужний сигнал, що ЄС зробить все можливе, щоб допомогти Україні у час, коли це потрібно", - додав він.