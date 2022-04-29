Журналістка, продюсерка Радіо Свобода загинула в Києві внаслідок російського обстрілу

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила впевненість, що законопроект поданий президентом США Джо Байденом щодо додаткової допомоги Україні, матиме потужну підтримку від конгресменів обох партій.

"Потужний, заснований на цінностях запит на збільшення безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні відображує їхні потреби задля захисту не лише власної країни, але і власне демократії. Коли Палата представників розглядатиме цей запит, ми очікуємо на потужне голосування від обох партій", - заявила Пелосі.

"Наступний додатковий пакет надасть критично важливе фінансування, включаючи оборонні системи та зброю, підтримку для енергетики та інфраструктури з охорони здоров'я, продовольчу допомогу, щоб врегулювати світову проблему зростання голоду, що постає через цей конфлікт", - додала вона.

В четвер президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.

Хоча допомога Україні має значну підтримку в Конгресі, прийняття цього законопроекту може затриматись, пишуть американські ЗМІ.

Положення з подолання пандемії коронавірусу, включені до законопроекту, викликали критику деяких конгресменів-республіканців. Politico наводить слова координатора більшості в Сенаті демократа Діка Дурбіна про те, що питання України та COVID - обидва є високопріоритетними і мають так розглядатись в залі. А лідер меншості в Сенаті республіканець Джон Тун заявив, що представники його партії хотіли б, щоб ці питання розглядались окремо.

Сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен заявила, що очікує на голосування обох питань в пакеті нступного тижня, повідомляє видання Roll Call, а сенатор-республіканець Роб Портман закликав "не грати в політику з цим" і якнайшвидше затвердити допомогу.

Речниця Білого дому підтвердила Голосу Америки, що питання додаткової допомоги Україні обсягом 33 мільярди та запит на 22 мільярди доларів на подолання COVID не пов'язані між собою: "Ми вказуємо, що вони обидва нагальні і ми хотіли б просунутись в цьому напрямку".

Палата представників Конгресу США в четвер підтримала ініціативу "ленд-ліз", що дає можливість збільшити поставки зброї до України. Також Палата представників в четвер проголосувала за новий законопроект, що дозволяє спрямувати кошти підсанкційних російських олігархів на допомогу Україні.