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Журналістка, продюсерка Радіо Свобода загинула в Києві внаслідок російського обстрілу
Журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Обстріл стався 28 квітня. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.
Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.
Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.
Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, ще четверо шпиталізовані.
Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.
Міноборони Росії прокоментувало вчорашні ракетні удари по Києву, заявивши, що «високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем» у Києві.
Про «знищення виробничих корпусів» оборонного заводу «Артем» українська влада не повідомляла.
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Пелосі очікує, що Конгрес підтримає нову допомогу Україні. ЗМІ вказують на можливі затримки
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила впевненість, що законопроект поданий президентом США Джо Байденом щодо додаткової допомоги Україні, матиме потужну підтримку від конгресменів обох партій.
"Потужний, заснований на цінностях запит на збільшення безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні відображує їхні потреби задля захисту не лише власної країни, але і власне демократії. Коли Палата представників розглядатиме цей запит, ми очікуємо на потужне голосування від обох партій", - заявила Пелосі.
"Наступний додатковий пакет надасть критично важливе фінансування, включаючи оборонні системи та зброю, підтримку для енергетики та інфраструктури з охорони здоров'я, продовольчу допомогу, щоб врегулювати світову проблему зростання голоду, що постає через цей конфлікт", - додала вона.
В четвер президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
Хоча допомога Україні має значну підтримку в Конгресі, прийняття цього законопроекту може затриматись, пишуть американські ЗМІ.
Положення з подолання пандемії коронавірусу, включені до законопроекту, викликали критику деяких конгресменів-республіканців. Politico наводить слова координатора більшості в Сенаті демократа Діка Дурбіна про те, що питання України та COVID - обидва є високопріоритетними і мають так розглядатись в залі. А лідер меншості в Сенаті республіканець Джон Тун заявив, що представники його партії хотіли б, щоб ці питання розглядались окремо.
Сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен заявила, що очікує на голосування обох питань в пакеті нступного тижня, повідомляє видання Roll Call, а сенатор-республіканець Роб Портман закликав "не грати в політику з цим" і якнайшвидше затвердити допомогу.
Речниця Білого дому підтвердила Голосу Америки, що питання додаткової допомоги Україні обсягом 33 мільярди та запит на 22 мільярди доларів на подолання COVID не пов'язані між собою: "Ми вказуємо, що вони обидва нагальні і ми хотіли б просунутись в цьому напрямку".
Палата представників Конгресу США в четвер підтримала ініціативу "ленд-ліз", що дає можливість збільшити поставки зброї до України. Також Палата представників в четвер проголосувала за новий законопроект, що дозволяє спрямувати кошти підсанкційних російських олігархів на допомогу Україні.
НАТО: Російська війна в Україні «може затягнутися на роки»
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни організації готові до тривалої підтримки України в умовах російської агресії.
Представники альянсу постійно наголошують, що НАТО не воює з Росією і не відряджатиме в Україну війська, але Столтенберґ на так званому молодіжному саміті НАТО в Брюсселі 28 квітня ще раз підтвердив готовність надавати повну підтримку Україні включно з військовою.
НАТО готується до надання допомоги на тривалий час і також до того, щоб допомогти Україні перейти зі спорядження радянського зразка на новішу зброю та системи за стандартами НАТО.Єнс Столтенберґ
«Ми надалі чинитимемо максимальний тиск на президента Путіна, щоб покласти край цій війні, накладаючи санкції , надаючи Україні економічну, а також військову підтримку, і нам треба бути готовими на тривалу перспективу. Становище в Україні дуже непередбачуване і крихке. Але існує цілковита можливість, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки», - сказав генеральний секретар НАТО.
Єнс Столтенберґ вказав, що альянс до цього часу зосереджувався на тому, щоб якомога швидше передати українським військовим знайому їм техніку й амуніцію радянського зразка, щоб українці могли її застосовувати негайно і без додаткового навчання.
Але надалі, заявив він, зусилля будуть спрямовані також на оснащення новішими типами західних озброєнь.
«Союзниці - країни НАТО готуються до надання допомоги на тривалий час і також до того, щоб допомогти Україні перейти зі спорядження радянського зразка на новішу зброю та системи за стандартами НАТО, що вимагатиме більше навчання», - наголосив Столтенберґ.
США та деякі інші країни вже надали Україні наприклад, важкі гармати західного виробництва, а Німеччина оголосила, що передасть українцям самохідні бронемашини «Гепард» з системами протиповітряної оборони.
Українські офіційні представники підкреслюють, що для стримування великого російського наступу, зосередженому зараз на південному сході України, необхідна важка і саме наступальна зброя.
Міський голова Маріуполя вважає, що НАТО «долучиться»
Якщо наші союзники скоріше долучаться до цієї війни, тим скоріше ми зупинимо ворога.Вадим Бойченко
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю британському телеканалу SKY висловив думку, що західні партнери України повинні безпосередньо долучитися до бойових дій проти Росії.
Відповідаючи на питання про можливість участі НАТО в боях Україні, Бойченко сказав: «Рано чи пізно так станеться, що ми будемо разом бити ворога».
«Ця велика війна вже відбувається в Україні, і якщо наші союзники скоріше долучаться до цієї війни, тим скоріше ми зупинимо ворога, який сьогодні просувається, руйнує наші домівки, міста, вбиває місцеве населення», - сказав Вадим Бойчено, перебуваючи у Дніпрі.
Маріуполь став символом руйнівної російської війни та потужного опору українців.
Письменниця Тамара Горіха-Зерня: про те, як війна змінила життя і яких речей українцям доводиться вчитись заново. Відео
Письменниця Тамара Горіха-Зерня під обстрілами дізналась, що її нагородили найвищою українською нагородою в літературі - Шевченківською премією за книжку “Доця”.
Як США планує спрямовувати кошти, отримані від вилучених активів російських олігархів, на допомогу Україні? Відео
Джо Байден планує передати до Конгресу запит на збільшення допомоги Україні а також законопроект, який розширить можливості уряду США вилучати активи російських олігархів та спрямовувати кошти, отримані від таких активів, на допомогу Україні.
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