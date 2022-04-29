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Чим обернеться нова газова війна Кремля?
В середу російська компанія "Газпром" припинила поставки газу польській PGNiG та болгарській Bulgargaz за "відмову сплачувати в рублях". В Євросоюзі назвали такі дії Росії "невиправданими та неприйнятними", а також - "ще однією спробою використати газ як інструмент шантажу". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із потужною заявою, в якій засвідчила «єдність та солідарність з країнами-членами ЄС».
Президент США Джо Байден у своєму виступі в четвер також назвав дії Росії "шантажем", а у твіті в п’ятницю вказав, що погрозами Росія не доб’ється усунення санкцій. "Ми не дозволимо їм залякуванням чи шантажем вийти з санкцій, - йдеться у твіті. - Ми не дозволимо їм уникнути наслідків за агресію".
Такими кроками Путін прагне підтримати курс рубля і надіслати сигнал великим європейським споживачам російського газу – Німеччині та Австрії, вважає аналітик американського центру СЕРА та дослідник Гарвардського університету Бенджамін Шмітт.
Це сигнал країнам, які значно більше залежать від російського газу, ніж Польща та Болгарія... Насправді, це сигнал Німеччині та Австріїговорить Бенджамін Шмітт з американського аналітичного центру СЕРА
"Гадаю, були навмисно обрані Польща та Болгарія, - говорить Шмітт в коментарі Голосу Америки, - це сигнал країнам, які значно більше залежать від російського газу, ніж Польща та Болгарія. Ідея в тому, щоб більше країн сплачували в рублях і таким чином підтримати курс рубля. Насправді, це сигнал Німеччині та Австрії, щоб подивитись, чи їхні компанії підуть на це. Сподіваюсь – ні".
Також, відзначає експерт, Кремль намагається залякати Європу і змусити її не підтримувати Україну. "Вони намагаються погрожувати європейським політикам наступними відключеннями енергоресурсів, щоб ті двічі подумали, чи підтримувати Україну. Звичайно, це не може статись. ЄС і міжнародна спільнота мають продовжувати надавати Україні військову, фінансову, економічну та гуманітарну підтримку у боротьбі за незалежність проти злочинів путінського режиму".
Чи судитимуть "Газпром" за зрив поставок?
Після відключення газу Польщі та Болгарії, Угорщина, а також компанії Німеччини, Італії та Австрії вказали на готовність сплачувати в рублях, попри озвучену позицію ЄС, що такі виплати порушать санкційний режим. Це, говорить британська експертка центру ICIS Аура Сабадус, надсилає негативний сигнал про відсутність європейської єдності. Однак, Сабадус радить почекати на правову оцінку від Євросоюзу. За реакцією європейських посадовців активно слідкує і Росія, говорить аналітик.
Зупинка поставок при наявному контракті – це порушення. Покупці можуть подати до суду на ГазпромАура Сабадус, ICIS
"Я б сказала, що Росія хоче подивитись, чи буде потужна реакція Єврокомісії, чи подадуть на Росію до суду, бо зупинка поставок при наявному контракті – це порушення. Покупці можуть подати до суду на Газпром", - додає Сабадус в інтерв'ю Голосу Америки.
Шмітт погоджується – багато що залежатиме від реакції Євросоюзу. "Гадаю, Євросоюз має відреагувати потужно і швидко проти компаній, які порушують санкційну політику ЄС. В контрактах Газпрому з європейськими покупцями чітко йдеться, що розрахунки в рублях не проводяться і такі дії не лише можуть порушувати санкції, але і контракт з Газпромом".
Польща та Болгарія заявили про неприйнятність сплати в рублях за газ а також про те, що контракти з "Газпромом" не передбачають таку можливість, попри оголошений Путіним минулого місяця указ, що вимагає від "недружніх країн" платити за газ в рублях.
Чи можуть дії Росії викликати газову кризу в Європі?
На відміну від попередніх разів, цю газову війну Росія розпочала наприкінці опалювального сезону, коли потреба в енергоресурсах не така значна. ЄС виступив із запевненнями, що країни не залишаться сам на сам зі складнощами. Греція заявила, що допоможе Болгарії впоратись з газовою кризою. Байден сказав, що США ведуть перемовини з Японією, Катаром, Південною Кореєю, щоб не допустити газової кризи в Європі.
Все те, що робила Польща за останні 8-10 років справді окупилось, бо зупинка поставки газу не спричинила негайної кризи в країніБенджамін Шмітт
Також, відзначають оглядачі, Польща і Болгарія зробили багато для того, щоб не залежати від Росії в газовій сфері. Строк дії довгострокових контрактів з "Газпромом" в обох країнах закінчується наприкінці 2022 року і вони вже заявили, що не будуть його поновлювати.
"Все те, що робила Польща за останні 8-10 років справді окупилось, бо зупинка поставки газу не спричинила негайної кризи в країні, бо вони диверсифікували поставки у відповідності до стратегії ЄС, прийнятої в 2015 році", - говорить Шмітт.
"Польща планує відкрити новий трубопровід, який надаватиме 10 мільярдів кубометрів газу, рівно стільки, скільки вона отримує від Росії. Вона також має термінал зрідженого газу і планує його розширити, а до 2027 року – побудувати другий термінал… Щодо Болгарії, то вона отримує азербайджанський газ через Туреччину і може розширити поставки. Вона також може отримати зріджений газ з Греції", - вказує Сабадус.
На відміну від Польщі та Болгарії, Угорщина та Німеччина, в останні роки лише посилювали свою залежність від Росії, вказує Шмітт. Угорщина щойно підписала з Росією 15-річний контракт. Німеччина, хоча і робила кроки на підтримку "Північного потоку-2", за нового керівництва швидко рухається від Росії.
Все ж він переконаний - Європа може виграти в цьому протистоянні. "Гадаю, Європа в гарному становищі, але вона і не має альтернативи, - говорить Шмітт. - ЄС та країни Європи зобов’язаись значно зменшити залежність від російських вуглеводнів і вона позбувається імпорту якнайшвидше, щоб не надавати коштів Путіну для агресії проти України… однак, вона має рухатись із швидкістю воєнного часу, щоб побудувати інфраструктуру і розширити спроможності терміналів зрідженого газ. Щоб якнайшвидше доставити цей ресурс по ЄС до початку зимового сезону. Бо зима знову прийде і тому діяти треба вже зараз".
Шмітт також вказує на те, що потрібно зменшувати вплив Росії на європейські газосховища.
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Більше десяти літаків з оборонними поставками вилетять зі США за добу
Більше десяти літаків з оборонною допомогою, вилетять зі США за наступну добу, повідомив посадовець Пентагону в п'ятницю, передає кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін. За минулу добу, за даними Пентагону, в різні місця в регіоні було доставлено 20 партій оборонної допомоги з семи різних країн.
До України прямуватимуть артилерійські системи, міномети, дрони та інше, додав посадовець. Посадовець також заявив, що поки не ведуться обговорення стосовно американських протиповітряних систем далекого радіусу дії. Все ж США продовжують надавати Україні "Стінгери".
Посадовець Пенгатону, повідомляє Селдін, також відзначив, що напад російських сил на Донбасі відбувається значно повільніше, ніж хотіла б Росія. Він також зазначив, що Росія намагається зруйнувати здатність України утримувати і надавати постачання збройним силам. "Ми бачимо щонайменше спроби нападів на електромережі", - наводить Селдін слова посадовця.
Більше 1950 ракет було випущено Росією з початку агресії, згідно з даними посадовця США.
НАТО повідомило про перехоплення російських літаків в Балтійському та Чорноморському регіонах
Літаки країн НАТО протягом минулих чотирьох днів неодноразово перехоплювали російські літаки в Чорноморському та Балтійськоми регіонах, повідомляє командування ВПС НАТО у п'ятницю.
"Російські військові літаки часто не передають код транспондера, який би ідентифікував їхнє місце розташування та висоту, не подають льотний план і не спілкуються з диспетчерами, що становить можливий ризик для цивільних літаків", - йдеться в повідомленні Альянсу.
В НАТО також зауважили, що перехоплені російські літаки не входили до повітряного простору Альянсу а також про те, що перехоплення відбувались у безпечному режимі.
У наступні тижні НАТО планує провести низку навчань в Європі, спрямованих на стримування Росії. В рамках навчань, що почнуться цього тижня в Фінляндії, до країни вже прибули два кораблі НАТО. Навчання відбудуться на території Фінляндії, Польщі, Північної Македонії, Естонії та Латвії.
Пелосі очікує, що Конгрес підтримає нову допомогу Україні. ЗМІ вказують на можливі затримки
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила впевненість, що законопроект поданий президентом США Джо Байденом щодо додаткової допомоги Україні, матиме потужну підтримку від конгресменів обох партій.
"Потужний, заснований на цінностях запит на збільшення безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні відображує їхні потреби задля захисту не лише власної країни, але і власне демократії. Коли Палата представників розглядатиме цей запит, ми очікуємо на потужне голосування від обох партій", - заявила Пелосі.
"Наступний додатковий пакет надасть критично важливе фінансування, включаючи оборонні системи та зброю, підтримку для енергетики та інфраструктури з охорони здоров'я, продовольчу допомогу, щоб врегулювати світову проблему зростання голоду, що постає через цей конфлікт", - додала вона.
В четвер президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
Хоча допомога Україні має значну підтримку в Конгресі, прийняття цього законопроекту може затриматись, пишуть американські ЗМІ.
Положення з подолання пандемії коронавірусу, включені до законопроекту, викликали критику деяких конгресменів-республіканців. Politico наводить слова координатора більшості в Сенаті демократа Діка Дурбіна про те, що питання України та COVID - обидва є високопріоритетними і мають так розглядатись в залі. А лідер меншості в Сенаті республіканець Джон Тун заявив, що представники його партії хотіли б, щоб ці питання розглядались окремо.
Сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен заявила, що очікує на голосування обох питань в пакеті нступного тижня, повідомляє видання Roll Call, а сенатор-республіканець Роб Портман закликав "не грати в політику з цим" і якнайшвидше затвердити допомогу.
Речниця Білого дому підтвердила Голосу Америки, що питання додаткової допомоги Україні обсягом 33 мільярди та запит на 22 мільярди доларів на подолання COVID не пов'язані між собою: "Ми вказуємо, що вони обидва нагальні і ми хотіли б просунутись в цьому напрямку".
Палата представників Конгресу США в четвер підтримала ініціативу "ленд-ліз", що дає можливість збільшити поставки зброї до України. Також Палата представників в четвер проголосувала за новий законопроект, що дозволяє спрямувати кошти підсанкційних російських олігархів на допомогу Україні.
Журналістка, продюсерка Радіо Свобода загинула в Києві внаслідок російського обстрілу
Журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Обстріл стався 28 квітня. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.
Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.
Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.
Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, ще четверо шпиталізовані.
Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.
Міноборони Росії прокоментувало вчорашні ракетні удари по Києву, заявивши, що «високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем» у Києві.
Про «знищення виробничих корпусів» оборонного заводу «Артем» українська влада не повідомляла.
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