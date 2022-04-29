Чим обернеться нова газова війна Кремля?  

В середу російська компанія "Газпром" припинила поставки газу польській PGNiG та болгарській Bulgargaz за "відмову сплачувати в рублях". В Євросоюзі назвали такі дії Росії "невиправданими та неприйнятними", а також - "ще однією спробою використати газ як інструмент шантажу". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із потужною заявою, в якій засвідчила «єдність та солідарність з країнами-членами ЄС».

Президент США Джо Байден у своєму виступі в четвер також назвав дії Росії "шантажем", а у твіті в п’ятницю вказав, що погрозами Росія не доб’ється усунення санкцій. "Ми не дозволимо їм залякуванням чи шантажем вийти з санкцій, - йдеться у твіті. - Ми не дозволимо їм уникнути наслідків за агресію".

Такими кроками Путін прагне підтримати курс рубля і надіслати сигнал великим європейським споживачам російського газу – Німеччині та Австрії, вважає аналітик американського центру СЕРА та дослідник Гарвардського університету Бенджамін Шмітт.

Це сигнал країнам, які значно більше залежать від російського газу, ніж Польща та Болгарія... Насправді, це сигнал Німеччині та Австрії

"Гадаю, були навмисно обрані Польща та Болгарія, - говорить Шмітт в коментарі Голосу Америки, - це сигнал країнам, які значно більше залежать від російського газу, ніж Польща та Болгарія. Ідея в тому, щоб більше країн сплачували в рублях і таким чином підтримати курс рубля. Насправді, це сигнал Німеччині та Австрії, щоб подивитись, чи їхні компанії підуть на це. Сподіваюсь – ні".

Також, відзначає експерт, Кремль намагається залякати Європу і змусити її не підтримувати Україну. "Вони намагаються погрожувати європейським політикам наступними відключеннями енергоресурсів, щоб ті двічі подумали, чи підтримувати Україну. Звичайно, це не може статись. ЄС і міжнародна спільнота мають продовжувати надавати Україні військову, фінансову, економічну та гуманітарну підтримку у боротьбі за незалежність проти злочинів путінського режиму".

Чи судитимуть "Газпром" за зрив поставок?

Після відключення газу Польщі та Болгарії, Угорщина, а також компанії Німеччини, Італії та Австрії вказали на готовність сплачувати в рублях, попри озвучену позицію ЄС, що такі виплати порушать санкційний режим. Це, говорить британська експертка центру ICIS Аура Сабадус, надсилає негативний сигнал про відсутність європейської єдності. Однак, Сабадус радить почекати на правову оцінку від Євросоюзу. За реакцією європейських посадовців активно слідкує і Росія, говорить аналітик.

Зупинка поставок при наявному контракті – це порушення. Покупці можуть подати до суду на Газпром

"Я б сказала, що Росія хоче подивитись, чи буде потужна реакція Єврокомісії, чи подадуть на Росію до суду, бо зупинка поставок при наявному контракті – це порушення. Покупці можуть подати до суду на Газпром", - додає Сабадус в інтерв'ю Голосу Америки.

Шмітт погоджується – багато що залежатиме від реакції Євросоюзу. "Гадаю, Євросоюз має відреагувати потужно і швидко проти компаній, які порушують санкційну політику ЄС. В контрактах Газпрому з європейськими покупцями чітко йдеться, що розрахунки в рублях не проводяться і такі дії не лише можуть порушувати санкції, але і контракт з Газпромом".

Польща та Болгарія заявили про неприйнятність сплати в рублях за газ а також про те, що контракти з "Газпромом" не передбачають таку можливість, попри оголошений Путіним минулого місяця указ, що вимагає від "недружніх країн" платити за газ в рублях.

Чи можуть дії Росії викликати газову кризу в Європі?

На відміну від попередніх разів, цю газову війну Росія розпочала наприкінці опалювального сезону, коли потреба в енергоресурсах не така значна. ЄС виступив із запевненнями, що країни не залишаться сам на сам зі складнощами. Греція заявила, що допоможе Болгарії впоратись з газовою кризою. Байден сказав, що США ведуть перемовини з Японією, Катаром, Південною Кореєю, щоб не допустити газової кризи в Європі.

Все те, що робила Польща за останні 8-10 років справді окупилось, бо зупинка поставки газу не спричинила негайної кризи в країні

Також, відзначають оглядачі, Польща і Болгарія зробили багато для того, щоб не залежати від Росії в газовій сфері. Строк дії довгострокових контрактів з "Газпромом" в обох країнах закінчується наприкінці 2022 року і вони вже заявили, що не будуть його поновлювати.

"Все те, що робила Польща за останні 8-10 років справді окупилось, бо зупинка поставки газу не спричинила негайної кризи в країні, бо вони диверсифікували поставки у відповідності до стратегії ЄС, прийнятої в 2015 році", - говорить Шмітт.

"Польща планує відкрити новий трубопровід, який надаватиме 10 мільярдів кубометрів газу, рівно стільки, скільки вона отримує від Росії. Вона також має термінал зрідженого газу і планує його розширити, а до 2027 року – побудувати другий термінал… Щодо Болгарії, то вона отримує азербайджанський газ через Туреччину і може розширити поставки. Вона також може отримати зріджений газ з Греції", - вказує Сабадус.

На відміну від Польщі та Болгарії, Угорщина та Німеччина, в останні роки лише посилювали свою залежність від Росії, вказує Шмітт. Угорщина щойно підписала з Росією 15-річний контракт. Німеччина, хоча і робила кроки на підтримку "Північного потоку-2", за нового керівництва швидко рухається від Росії.

Все ж він переконаний - Європа може виграти в цьому протистоянні. "Гадаю, Європа в гарному становищі, але вона і не має альтернативи, - говорить Шмітт. - ЄС та країни Європи зобов’язаись значно зменшити залежність від російських вуглеводнів і вона позбувається імпорту якнайшвидше, щоб не надавати коштів Путіну для агресії проти України… однак, вона має рухатись із швидкістю воєнного часу, щоб побудувати інфраструктуру і розширити спроможності терміналів зрідженого газ. Щоб якнайшвидше доставити цей ресурс по ЄС до початку зимового сезону. Бо зима знову прийде і тому діяти треба вже зараз".

Шмітт також вказує на те, що потрібно зменшувати вплив Росії на європейські газосховища.

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