Актуально
В портах України заблоковано мільйони тонн зерна, говорять в ООН. Німеччина готова допомагати налагодити перевезення залізницею
Майже 4,5 млн тон зерна заблоковано в Україні, через блокування портів. Це загрожує негативними наслідками для світу, заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік, пише новинне агентство DPA. "Голод не повинен бути зброєю", - додав він.
Про намагання Росії збільшити тиск на світ, шляхом посилення проблеми голоду заявив в понеділок міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір. Він закликав розвивати альтернативні шляхи транспортування зерна з України і заявив про готовність Німеччині допомагати Україні в цій сфері. "Ми мусимо віднайти альтернативні методи транспортування. Залізничний транспорт може стати шляхом для збільшення експорту зерна, хоча це і потребуватиме значних зусиль і матиме обмежені спроможності".
Ездемір вказав, що Росія атакує зернову інфраструктуру Україні, включаючи елеватори. Посадовець відзначив, що таким чином Росія може намагатись зменшити конкуренцію на ринку, пише Reuters.
В Україні Росію звинувачують в крадіжках зерна. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький звинуватив Росію у викраденні декілька сот тисяч тонн зернових з України.
«На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", - сказав Висоцький в ефірі національного марафону.
В ООН неодноразово заявляли, що війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних.
В статті використано матеріали Reuters, AP.
Всі новини дня
Ізраїль обурений словами Лаврова про Зеленського і Гітлера
В Ізраїлі обурено відреагували на коментарі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, в яких московський посадовець намагався звинувачувати Україну в нацизмі та зневажливо говорив про єврейське походження українського президента Володимира Зеленського.
Особливо негативну реакцію викликали слова Лаврова в інтерв’ю італійському телебаченню 1 травня, що лідер німецького нацизму Адольф Гітлер, як сказав московський посадовець, міг мати «єврейську кров» і про те, що «найзапеклішими антисемітами», як він висловився, були «як правило» євреї.
«(Лавров) зробив жертв злочинцями, проштовхуючи повністю фальшиве твердження, що Гітлер має єврейське походження.Дані Даян
Ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід назвав заяву Лаврова «непростимою і скандальною» та повідомив про виклик російського посла в тій країні на «жорстку розмову».
«Євреї не вбивали самі себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв», - сказав Яір Лапід, якого цитує зокрема газета The Times of Israel.
Сергій Лавров, який опинився під міжнародними санкціями за причетність до розв'язування російської війни проти України, в інтерв'ю телеканалу Rete 4 намагався виправдати те, що Москва називає «денацифікацію» однією з цілей нового вторгнення, яке вона почала 24 лютого.
На зауваження італійського тележурналіста про сумнівність російських звинувачень у нацизмі щодо влади в Україні, де зокрема президент Зеленський має єврейське походження, Лавров заявив: «Вони висувають аргумент, яка у них може бути нацифікація, якщо він (президент України Володимир Зеленський) єврей».
Далі російський міністр сказав: «Можу помилятися, але й в Гітлера також була єврейська кров. Це зовсім нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї».
Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців.
Радник українського президента Михайло Подоляк назвав заяви Сергія Лаврова «відверто антисемітськими» спробами перекласти на євреїв відповідальність за Другу Світову війну і за Голокост.
«Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців», - написав Подоляк у Twitter.
Ізраїльський часопис Haarez подає слова Дані Даяна, керівника музею Голокосту Яд Вашем про те, що Лавров зробив «жертв злочинцями, проштовхуючи повністю фальшиве твердження, що Гітлер має єврейське походження».
Колишній шведський дипломат і урядовець Карл Більдт написав у Twitter, що російський міністр закордонних справ «досягнув успіху, показавши, що він повністю з'їхав з глузду».
ООН підтверджує евакуацію частини цивільних з "Азовсталі", Київ каже, що на заводі лишається кількасот людей, зокрема, 20 дітей
Організація Об’єднаних Націй підтвердила евакуацію цивільних українців із металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Операцію координували за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста разом із російськими та українськими урядовцями.
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у Telegram поширив відео евакуції із заводу.
"Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на «Азовсталі». Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - повідомив президент України Володимир Зеленський.
Раніше в неділю ООН повідомляла про операцію, яка може допомогти евакуювати із комбінату до тисячі цивільних. Тим часом російська влада заявила про евакуацію 80 людей.
Після завершення вивезення частини цивільних російська армія знову почала обстрілювати "Азовсталь", розповів командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега, який перебуває на території заводу. До цього росіяни два дні дотримувалися режиму припинення вогню.
За словами Шлеги, у бункерах комбінату залишається кількасот цивільних жителів, зокрема, близько 20 дітей.
Тим часом, евакуація мирного населення з інших районів Маріуполя була перенесена на понеділок 2 травня, повідомила Маріупольська міська рада.
За даними ООН, близько 1000 мирних жителів протягом двох місяців жили в укриттях під металургійним заводом.
Напередодні заступник командира полку "Азов", який бере участь в обороні Маріуполя, Святослав Паламар повідомив, що для евакуації із заводу "Азовсталь" передали 20 жінок і дітей. При цьому на території заводу залишаються поранені внаслідок обвалу військового польового шпиталю.
Крім того, за даними української влади, близько 100 тисяч інших мирних мешканців далі можуть і досі перебувати у Маріуполі.
Загалом, повідомив у неділю Зеленський, із зони бойових дій вдалося евакуювати 350 тисяч українців.
Переговори про евакуацію з Маріуполя та "Азовсталі" тривали кілька тижнів. Кремль стверджує, що відкривав гуманітарні коридори, яківедуть на контрольовану Росією територію. Україна наполягала, щоб жителі мали змогу потрапити на територію, підконтрольну українській владі.
Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу 21 квітня заявив про взяття Маріуполя, окрім території "Азовсталі". Президент Росії Володимир Путін тоді заявив, що штурм заводу не потрібен і наказав його заблокувати. Натомість українська сторона повідомляла, що обстріли й авіаудари по заводу не припинялись.
У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свободи та англомовної служби Голосу Америки
Наслідки війни Росії в Україні можна порівняти із наслідками світової війни - голова USAID
Голова Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що наслідки війни Росії в Україні, яка триває дев'ятий тиждень, можна порівняти із наслідками світової війни.
В інтерв'ю американському телеканалу ABC Пауер сказала, що вплив від війни відчутний в усьому світі, зокрема, через зростання цін на продовольство у низці країн.
"Росія намагається використати ситуацію на свою користь і говорити, що це санкції (країн Заходу проти Кремля - ред.) спричиняють високі ціни на продовольство. Це зовсім не так. Це викликано безпричинним вторгненням Росії в Україні і її небажанням зараз сісти за стіл переговорів і залишити Україну", – наводить її слова видання The Hill.
Пауер повідомила, що USAID просить про "суттєве збільшення гуманітарної допомоги" і підкреслила необхідність фінансової підтримки з боку Конгресу.
Тим часом, у неділю президент США Джо Байден у Twitter наголосив, що Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності, пише Радіо Свобода.
"Так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг ухвалити рішення припинити його. Росія є агресором, світ повинен і буде притягувати Росію до відповідальності", – написав американський глава.
Раніше Голос Америки повідомляв про візит до Києва конгресової делегації на чолі зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, що президент України Володимир Зеленський назвав "сигналом потужної підтримки" Києва з боку Вашингтона.
Повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Росія називає "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали The Hill, Радіо Свобода, російської служби Голосу Америки
"Тиск продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться", - конгресмен Мікс після візиту до Києва
Захід не зупинить санкції проти Росії за її війну в Україні через заяви з боку РФ про використання ядерної зброї у війні в Україні. Про це у відповідь на запитання Голосу Америки представники американської конгресової делегації на чолі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі заявили під час прес-конференції у Польщі за підсумками візиту до Києва 1 травня.
Демократ Адам Шифф, який очолює Комітет Палати представників Конгресу з розвідки, прокоментував для Голосу Америки заяви російських посадовців щодо загрози використання ядерної зброї: "Думаю, з боку російського міністра закордонних справ говорити так, як він це робить, - глибоко безвідповідально, і ми не будемо залякані їхніми погрозами, ми продовжимо допомагати Україні захищати себе".
Наприкінці квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" й "вельми суттєві". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не погрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває у стані війни із НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".
"Чого Путін не очікував, це нашої єдності. [...] Він думав, що він зможе нас розділити, але йому не вдалось цього зробити", - сказав конгресмен-демократ Грегорі Мікс, і зауважив, що якщо президент Росії Володимир Путін вдасться до використання зброї масового ураження (unconventional weapon - ред.), як-то хімічної чи ядерної зброї, він зіткнеться із відповідними наслідками.
Тому, додав Мікс, про послаблення санкцій США та союзників проти Кремля не йдеться: "Все лише зростатиме: тиск ззовні, тиск зсередини, йому буде нікуди дітись, ми продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться".
"Не давайте хуліганам себе залякати. Якщо вони погрожують, ви не можете відступити", - сказала Пелосі у відповідь на запитання Голосу Америки під час прес-конференції. Вона додала, що невдовзі в Україну надійде додаткова американська допомога.
"Америка підтримує Україну. Ми підтримуватимемо Україну аж до перемоги. Наша делегація вчора мала важливу нагоду і велику честь зустрітися з президентом України. Наші дискусії були зосереджені на таких темах як безпека, гуманітарна допомога, економічна допомога і, врешті, відновлення після перемоги", - розповіла Пелосі.
За її словами, президент Джо Байден невдовзі підпише прийнятий законопроект про ленд-ліз Україні, а тим часом у Конгресі зараз працюють над трансформацією значного фінансового запиту президента Байдена у пакет законів: "Ми дуже горді, що це відбувається на додачу до того, що ми вже зробили, включаючи санкції, припинення купівлі російської нафти, зупинення нормальних торгових відносин із Росією".
"Путін [...] перейшов межу багато разів. Він вчинив воєнні злочини, він атакував пологові будинки, за його керівництва були вчинені масові вбивства, і США та інші країни повинні будуть допомогти у збиранні доказів", - під час прес-конференції заявив конгресмен-демократ Джим Макговерн. - "Ми маємо спитати, чи світ змусить його відповісти за його воєнні злочини. Бо якщо ми цього не зробимо, вірогідність того, що він чи хтось інший вчинить це знову, зросте".
Макговерн додав: "Ми хочемо, щоб ця війна зупинилась, щоб вбивства зупинились. А наслідки цієї війни можуть стосуватись не лише народу України, а й усього світу. Він (Путін - ред.) загострює проблему голоду у світі, тож ми маємо притягти його до відповідальності. [...] Це війна Путіна, і ми протистоїмо хулігану".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Пелосі стала найвищою американською посадовицею, що відвідала Київ від початку російської війни.
28 квітня президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 млрд на підтримку України: більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum