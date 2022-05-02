В портах України заблоковано мільйони тонн зерна, говорять в ООН. Німеччина готова допомагати налагодити перевезення залізницею

Майже 4,5 млн тон зерна заблоковано в Україні, через блокування портів. Це загрожує негативними наслідками для світу, заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік, пише новинне агентство DPA. "Голод не повинен бути зброєю", - додав він.

Про намагання Росії збільшити тиск на світ, шляхом посилення проблеми голоду заявив в понеділок міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір. Він закликав розвивати альтернативні шляхи транспортування зерна з України і заявив про готовність Німеччині допомагати Україні в цій сфері. "Ми мусимо віднайти альтернативні методи транспортування. Залізничний транспорт може стати шляхом для збільшення експорту зерна, хоча це і потребуватиме значних зусиль і матиме обмежені спроможності".

Ездемір вказав, що Росія атакує зернову інфраструктуру Україні, включаючи елеватори. Посадовець відзначив, що таким чином Росія може намагатись зменшити конкуренцію на ринку, пише Reuters.

В Україні Росію звинувачують в крадіжках зерна. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький звинуватив Росію у викраденні декілька сот тисяч тонн зернових з України.

«На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", - сказав Висоцький в ефірі національного марафону.

В ООН неодноразово заявляли, що війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних.

В статті використано матеріали Reuters, AP.