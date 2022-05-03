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"Нова епоха поляризації". Опубліковано Світовий індекс свободи преси
Зростання поляризації ЗМІ, якому сприяє інформаційний хаос, збільшує як розділення всередині країн, так і між країнами. Такий висновок зробила міжнародна організація Репортери без кордонів в Світовому індексі свободи преси 2022, опублікованому у вівторок.
В звіті наголошується на руйнівних наслідках, які війна Росії проти України спричинила не лише в плані людських страждань, але і для свободи преси. "П'ять журналістів і працівників ЗМІ загинуло в результаті стрільби в перший місяць російського наступу, що почався 24 лютого 2022 року", - йдеться у звіті.
Україна опинилась на 106 місці з 180 країн. В звіті підкреслюється, що ситуація в Україні значно змінилась і є складною, що ускладнює порівняння з рейтингами у минулі роки.
Укладачі рейтингу відзначили "дуже серйозну" безпекову ситуацію в Україні. В країні було вбито 7 журналістів.
Економічна ситуація в Україні також є "складною", а от правовий та соціокультурний контекст вважаються "задовільними".
Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними Національної Спілки Журналістів України, з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, в Україні загинули щонайменше 23 представники медіа.
Серед загиблих і українські, і іноземні медійники. Деякі із журналістів і медійників загинули із зброєю в руках, інші – як цивільне населення під час російських артилерійських обстрілів, але, відповідно до даних Комітету Захисту журналістів, - щонайменше семеро представників медіа були вбиті, до останнього виконуючи свої професійні обов’язки.
Історії журналістів, які загинули під час війни в Україні, наводить Голос Америки в спецпроекті "Ціна свободи слова".
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Британія «пишається бути серед друзів» України, каже Джонсон Верховній Раді
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна пишається бути серед друзів України у вирішальний історичний час, коли українці героїчно чинять опір російській агресії.
Джонсон 3 травня виступив з перед українським парламентарями через відеозв’язок і зокрема оголосив новий пакет військової допомоги Україні на £300 мільйонів ($370 млн.)
Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним.Борис Джонсон
Нещодавно Лондон оголосив, що зокрема готується надати Україні самонавідні ракети Брімстоун (Brimstone), а також бронемашини Стормер (Stormer) оснащені протиповітряними ракетами.
Британський прем’єр-міністр, який також є депутатом парламенту, нагадав українським колегам:«Коли моя країна була перед загрозою вторгнення в часи Другої Світової війни, наш парламент, як і ваш, продовжував засідання впродовж конфлікту, а британський народ виявляв таку єдність і рішучість, що ми згадуємо той час найбільшої загрози, як нашу найкращу годину».
«Це найкраща година України, епохальний розділ вашої національної історії, про яку згадуватимуть незчисленні наступні покоління… Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним», - сказав Борис Джонсон, який 9 квітня особисто відвідував Київ.
Вислів «найкраща година» (finest hour) відомий з промови Вінстона Черчилля у Палаті Громад 18 червня 1940 року, в якій він проголосив, що Британія воюватиме проти нацистської Німеччини, незважаючи на тодішні успіхи гітлерівців у Європі.
Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні до британського парламенту 8 березня також згадував так звану «Битву за Британію» в часи Другої Світової війни і посилався на висловлювання Вінстона Черчилля.
«Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра! І ми не здамося!», - сказав Зеленський британським парламентарям, перефразовуючи речення з промови Черчилля 4 червня 1940 року у Палаті Громад.
Велика Британія, як і США, опинилася серед перших країн, що розпочали регулярне постачання зброї для України, щоб допомагати боронитися від нового вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.
Тепер британська військова розвідка, оцінюючи перебіг російської війни в Україні, стверджує, що внаслідок вторгнення і боїв на українській території армія Росії «зараз значно слабша і матеріально, і концептуально».
«Відновлення (російської армії) буде ускладнене санкціями. Це матиме тривалі наслідки для здатності Росії застосовувати звичайну військову силу», - сказано у повідомленні 3 травня.
Москва прагне приховати "огидний факт" війни в Україні - законодавці США про закриття СММ ОБСЄ
Ще одним порушенням правового міжнародного порядку назвала Гельсінська комісія США заборону Росії на роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
В заяві керівників комісії, сенаторів США Бена Кардіна та Роджера Вікера а також конгресменів США Стіва Коена та Джо Вілсона, від 2 травня, йдеться: "Рішення Москви закрити СММ ОБСЄ в Україні - лише нещодавній напад на правовий міжнародний порядок. Хоробрі спостерігачі, які служили в місії з 2014 року, виконували свою роботу ... інформуючи міжнародну спільноту про брутальну реальність російської війни проти України".
Автори заяви звинуватили Москву в бажанні приховати "огидний факт" російської агресії.
Вони також закликали Росію негайно звільнити членів місії, затриманих на окупованих територіях України і висловили жаль через загибель Марини Феніної, яка працювала з СММ і яку було вбито під час обстрілів в Харкові 1 березня.
В заяві також згадується загибель в 2017 році американського парамедика Джозефа Стоуна, вбитого під час служби на підтримку місії, коли його машина зіткнулась із міною на контрольованій Росією території східної України.
28 квітня ОБСЄ заявило про зупинку роботи спостережної місії в Україні, після вето РФ на діяльність такої місії 1 квітня.
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