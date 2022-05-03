"Нова епоха поляризації". Опубліковано Світовий індекс свободи преси

Зростання поляризації ЗМІ, якому сприяє інформаційний хаос, збільшує як розділення всередині країн, так і між країнами. Такий висновок зробила міжнародна організація Репортери без кордонів в Світовому індексі свободи преси 2022, опублікованому у вівторок.

В звіті наголошується на руйнівних наслідках, які війна Росії проти України спричинила не лише в плані людських страждань, але і для свободи преси. "П'ять журналістів і працівників ЗМІ загинуло в результаті стрільби в перший місяць російського наступу, що почався 24 лютого 2022 року", - йдеться у звіті.

Україна опинилась на 106 місці з 180 країн. В звіті підкреслюється, що ситуація в Україні значно змінилась і є складною, що ускладнює порівняння з рейтингами у минулі роки.

Укладачі рейтингу відзначили "дуже серйозну" безпекову ситуацію в Україні. В країні було вбито 7 журналістів.

Економічна ситуація в Україні також є "складною", а от правовий та соціокультурний контекст вважаються "задовільними".

Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними Національної Спілки Журналістів України, з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, в Україні загинули щонайменше 23 представники медіа.

Серед загиблих і українські, і іноземні медійники. Деякі із журналістів і медійників загинули із зброєю в руках, інші – як цивільне населення під час російських артилерійських обстрілів, але, відповідно до даних Комітету Захисту журналістів, - щонайменше семеро представників медіа були вбиті, до останнього виконуючи свої професійні обов’язки.

Історії журналістів, які загинули під час війни в Україні, наводить Голос Америки в спецпроекті "Ціна свободи слова".