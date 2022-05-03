Москва прагне приховати "огидний факт" війни в Україні - законодавці США про закриття СММ ОБСЄ

Ще одним порушенням правового міжнародного порядку назвала Гельсінська комісія США заборону Росії на роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

В заяві керівників комісії, сенаторів США Бена Кардіна та Роджера Вікера а також конгресменів США Стіва Коена та Джо Вілсона, від 2 травня, йдеться: "Рішення Москви закрити СММ ОБСЄ в Україні - лише нещодавній напад на правовий міжнародний порядок. Хоробрі спостерігачі, які служили в місії з 2014 року, виконували свою роботу ... інформуючи міжнародну спільноту про брутальну реальність російської війни проти України".

Автори заяви звинуватили Москву в бажанні приховати "огидний факт" російської агресії.

Вони також закликали Росію негайно звільнити членів місії, затриманих на окупованих територіях України і висловили жаль через загибель Марини Феніної, яка працювала з СММ і яку було вбито під час обстрілів в Харкові 1 березня.

В заяві також згадується загибель в 2017 році американського парамедика Джозефа Стоуна, вбитого під час служби на підтримку місії, коли його машина зіткнулась із міною на контрольованій Росією території східної України.

28 квітня ОБСЄ заявило про зупинку роботи спостережної місії в Україні, після вето РФ на діяльність такої місії 1 квітня.