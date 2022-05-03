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В НАТО розпочались наймасштабніші навчання спецпризначенців
Найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО розпочались в понеділок в Європі, повідомило командування сил спецпризначення США в Європі.
В навчаннях візьмуть участь більше 3 300 учасників з 30 країн. Розмір навчань - вдвічі більший порівняно з попередніми роками.
Навчання відбудуться на південному заході Європи, в Балтійському та Чорноморському регіонах на територіях Польщі, Словаччини, Словенії, Румунії Болгарії, Хорватії, Естонії, Литви, Латвії, Німеччини, Греції, Угорщини, Чорногорії, Північної Македонії, вказали у відомстві.
"Елементи сил спецпризначень додають спроможності, технології та міць звичайним збройним силам по всій Європі", - вказав ген-майор США Девід Тейбор, командувач сил спецпризначень США в Європі.
"Trojan Footprint 22 посилює військову боєготовність, розвиває довіру і тривалі стосунки, які просувають мир та стабільність в Європі", - йдеться в заяві командування.
Ці навчання "продовжують демонструвати трансатлантичну соліданість і відданість безпеці країн-учасниць з оборони східного флангу НАТО", мовиться в заяві.
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Сучасні умови, дикість російських солдатів, справжня війна. Іноземні журналісти поділилися враженнями від роботи в Україні
Чимало журналістів зі всього світу охоче їдуть висвітлювати війну в Україні. Крім досвідчених воєнних кореспондентів, які пройшли гарячі точки, в Україні працює й чимало тих, хто робить це вперше.
«Цей конфлікт проходить дуже близько до серця Європи, тому це відкриває можливості для багатьох молодих журналістів, які можуть репортажами з України створити собі ім’я в професії».
Про це під час організованого Українською службою “Голосу Америки” круглого столу “Журналіста на війні: висвітлені України в світі” сказав легендарний британський фотограф Пол Конрой. За його словами, умови роботи іноземних журналістів в Україні є досить комфортними, щонайменше порівняно із війною у Сирії.
«У Сирії, наприклад, ситуація була протилежною. Будь-що, що ми робили, було небезпечним. Наприклад, проїхати 50 метрів. Ми з Марі (журналістка газети «Sunday Times» Марі Колвін – ГА) таємно прокрадалися вночі через мінне поле. А тут є всі сучасні приміщення та засоби, все здається досить простим».
Дивіться програму:
Конрой - член ради опікунів лондонського «Фронтлайн Клуб» та один із засновників відділення організації у Львові, де він тренує українських журналістів, продюсерів та іноземних фрілансерів, які не мають підтримки великих організації, навичкам безпеки, у тому числі наданню першої медичної допомоги, у фронтових умовах. У 2012 році в Сирії, важко поранений, Конрой пережив напад, у результаті якого загинула його колега, легендарна військова кореспондентка Марі Колвін. За його мемуарами “Під дротом” про події в Сирії зняли голлівудський фільм «Приватна війна» та однойменний документальний фільм.
Втім, це почуття безпеки в Україні, каже він, - оманливе.
«Проте ви також стикаєтеся з іншим типом ворога. Це ситуація тотальної війни на фронтах, на передовій. Ви стикаєтеся з великою зброєю масового ураження на полі бою. У масштабах, що лише з часом наростають до масових, як-от у Сирії, люди звикають до цього. Тут обмежень не було з самого початку. Тому ви маєте хибне відчуття, у вас є багато нормальності в житті. Однак у місцях фронту це справжня війна», - наголошує Конрой.
Змінилися умови роботи журналістів і порівняно із тими, які вони були під час висвітлення Операції об'єднаних сил на Донбасі, розповів воєнний кореспондент телеканалу ICTV Олег Корнієнко, який також підключився до круглого столу. По-перше, сказав він, лінія фронту стала набагато ближчою до столиці, а, по-друге, стало важче розуміти, де саме вона проходить.
«Порівняно з війною на Донбасі, ти розумів, де ворог, де можна сховатися і можна було зрозуміти приблизно ситуацію лінію фронту. На початку повномасштабного вторгнення було важко зрозуміти. До того зараз, при повторному наступ на Україну, Росія уже відкрито задіяла свою живу силу і інше озброєння ніж у 14-му, 15-му і усі ці роки».
На відміну від багатьох попередніх конфліктів до послуг журналістів, які працюють в Україні, - інтернет, інші засоби зв'язку, соціальні мережі.
«Це добре для редакторів у Лондоні, тому що вони можуть мати цілий масив інформації перед собою. І це справді щось відносно нове. Я думаю, коли ми були в Лівії, такі можливості й комунікація тільки починалися. Це чудовий інструмент для фокусування своїх ресурсів. Коли я працював у газеті «Sunday Times» у редакції постійно думали, куди нас з Марі відправити. Тепер це не є проблемою, тому що загалом ви можете побачити, куди вислати журналістів», - говорить Конрой.
Але також, додав він, це може спрацювати проти журналістів, яких можна вирахувати за допомогою даних стільникового зв’язку, що й сталося з Полом та Марі у Сирії.
Інша небезпека - потрапляння в мережу та в ефір інформації, якою може скористатися ворог. Із початком війни в Україні, як журналісти, так й цивільні особи, навчилися відповідальніше ставитися до того, як і коли повідомляти інформацію про обстріли та воєнні тривоги, розповів Корнієнко. У перші дні війни ця інформація широко розходилася соцмережами, потрапляла на вебсайти та в прямий ефір телеканалів.
«Протягом цих двох місяців і цивільне населення, і журналісти зрозуміли, що так не потрібно робити. Нажаль, вже на другому місяці масштабної війни нарешті Мінкульт, Міноборони і Спілка журналістів України виробила цей механізм, що, наприклад, якщо ракета потрапляє в цивільний об'єкт, ми можемо їхати працювати на місце події, але в ефір про це говорити публічно можемо через 3 години. Якщо потрапляння у військовий об'єкт, то ми можемо говорити лише через 12 годин. У нас дуже часто повітряні тривоги і теж є таке правило, доки не завершиться повітряна тривога, ми не говоримо, куди був обстріл».
Третій учасник дискусії Майкл Вейс відзначив, наскільки уважно його колеги, з якими він працював під Києвом, дотримуються вимог уряду.
«Коли я був у Києві та Бородянці, дорогою як репортер я хотів фотографувати та знімати. І в ту хвилину, коли моя камера націлювалася на українське КПП, мій водій, мій фіксер, усі в машині говорили: «Не роби цього, тебе заарештують». Тому це нагадування, наскільки такі речі є чутливими», - сказав він.
Вейс - журналіст, директор News Line Magazine, який понад 10 років висвітлює міжнародні теми із фокусом на Близькому Сході та Росії, та є співавтором бестселера за версією газети «New York Times» «ІДІЛ: В середині Армії терору» та автором «Загроза нереальності: як Кремль використовує інформацію, культуру та гроші».
Висвітлення війни в України становить певний виклик для іноземної преси й у дотриманні стандартів журналістки, який вимагає повідомляти обидві точки зору.
«Як вам скаже будь-хто, хто працює у західних ЗМІ, складність полягає в зобов’язанні бути об’єктивним або здаватися об’єктивним. Я часто стикався з цим, висвітлюючи сирійську війну. Багато інформаційних організацій повторювали тези російського МЗС, включно з теоріями змови, без жодного сумніву та скепсису. Тоді як ці теорії можна було легко спростувати лише за допомогою мінімального розслідування», - сказав Вейс.
Втім, із часом, вважає він, ЗМІ покращили своє вміння працювати із офіційною позицією урядів, яка є відверто неправдивою.
«Я помітив різке перекалібрування багатьох відомих медіа-організацій у тому, як вони мають справу із заявами російського уряду щодо війни в Україні. Тобто зараз вони працюють із цим значно краще, ніж із заявами російського уряду щодо війни в Сирії».
«Неупередженість іноді може бути досить неприємною, коли вона переобтяжує. Не обов’язково існує інша, рівна їй протилежна та збалансована точка зору. Я думаю, що намагатися знайти цей баланс складно, але це не є неможливим. І я особисто сказав би комусь, хто бачив убивства: «Не вигадуйте приємнішу назву. Якщо вони вбивають немовлят, вони вбивають немовлят, і це вбивство», - зазначив Конрой.
Усі учасники погодилися, що робота журналістів в Україні має й додатковий аспект – зібрані свідоцтва стануть у нагоді під час розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.
«Коли почалися спроби окупувати Україну, зокрема захопити Київ, у нас у всіх була можливість виїхати зі столиці, але ми залишилися тут, бо прекрасно розуміли свою відповідальність, свою місію. Це - наша професії. Що стосується відео доказів, ми це все знімаємо і передаємо в офіс Генпрокуратури», - сказав Корнієнко.
«Наразі Україна співпрацює з міжнародними партнерами у проведенні розслідувань воєнних злочинів і злочинів проти людства. І я, безумовно, вважаю, що журналісти відіграють у цьому вирішальну роль, - сказав Вейс. - Не лише ті, хто, на місцях опитує свідків, фотографує та знімає відео. Це також розслідувачі відкритих джерел, як-от Bellingcat. Вони проробили неймовірну роботу не лише стосовно України, а й інших тем, просто перевіряючи інформацію, яка поширюється інтернетом. Тож так, я вважаю, що журналісти мають моральний обов’язок вести хроніку звірств».
У тої же час, зазначають журналісти, звичайні українці є відкритими до спілкування з іноземною пресою.
«Я робив інтерв’ю з декількома очевидцями подій у Бородянці, які охоче поділилися тим, що вони побачили за понад 40 днів російської окупації. Вони хочуть, аби про ці факти знали. Вони розуміють важливість того, щоб їхню історію почули у світі», - говорить Вейс.
Голоси мирних мешканців є важливі ще й тому говорить журналіст, що це не є звичайним зіткненням двох армій - це війна спрямована, у першу чергу, проти цивільного населення. Вейс поділився тим, що його вразило найбільше із побаченого у Бородянці, де були зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.
«Магазини, ресторани та квартирні будівлі зруйновані вщент. Коли я був там, екстрені служби витягували людей з-під завалів, піднімаючи тони бетону. Вцілілі будівлі були просто розграбовані російськими окупантами. Я заходив у багатоквартирні будинки, де були спустошені коробки з прикрасами, одяг витягнутий із гардеробу, фотоальбоми розірвані. Весільні фотографії однієї пари були розкидані по всій спальні як акт осквернення. Найгірше, що я бачив, це сліди дефекації російського солдата на підлозі кухні молодої пари, прямо на чоловічий халат. Тут немає нічого військового. Це просто акт дикості. Це акт чистої патологічної ненависті. І на заході це мають розуміти, що це не звичайна війна. Використовується дуже брудна і нелюдська тактика».
У тому числі завдяки чисельним голосам українців, які лунають в усьому світі, Росія програла інформаційну війну, погодилися учасники дискусії.
«У контексті цього конфлікту, я гадаю, вам буде важко знайти когось, хто просував би лінію Путіна. Тому що 20 років нас годували цим наративом, що Путін – майстер пропаганди, темного мистецтва. А на ділі це не так», - вважає Конрой.
Вейс зазначив, що навіть якщо українці вважають, що західна преса не завжди правильно добирає слова, описуючи події в Україні, на загал висвітлення є проукраїнським.
«Загальний моральний імператив, наратив, на Заході є дуже проукраїнським. Дуже важко знайти будь-яку велику новинну організацію, за винятком одного чи двох ведучих на Fox News - але репортажі на Fox News досить хороші – які були б справжніми апологетами Путіна. Мабуть, це вже сам по собі тріумф української нації та українського народу», - сказав Вейс.
Дивіться також: Американські школярі зібрали гроші для фонду "Голоси дітей", що допомагає українським дітям. Відео
"Нарешті побачили денне світло" - ООН про 101 врятованих з "Азовсталі". Надходять повідомлення про штурм заводу
ООН повідомляє, що із оточеного російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі у вівторок евакуйовано 101 людину. Більшість з них - прибули до Запоріжжя, де їм вже надають гуманітарну допомогу.
"Завдяки операції 101 людина - жінки, чоловіки, діти та літні - змогли нарешті виїхати з бункерів під металургійним комплексом "Азовсталь" і побачити денне світло після двох місяців", - повідомила журналістам координаторка гуманітарної місії ООН в Україні Оснат Лубрані, пише Reuters.
"Люди, з якими я їхала, розповіли мені історії пекла, через яке вони пройшли, що роздирають серце. Я думаю про людей, які залишаються у пастці. Ми зробимо все, щоб допомогти їм", - написала Лубрані у Twitter. - "Ми продовжимо залучасти сторони конфлікту й робити все, що можемо, щоб гарантувати безпечний виїзд цивільних із постраждалих від війни регіонів".
В опублікованому у вівторок о 17:15 за Києвом повідомленні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, Калина, заявив, що "станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу".
Центр стратегічних комунікацій при Раді національної безпеки і оборони також підтвердив, що "росіяни намагаються прорватися на територію "Азовсталі".
У коментарі "Українській правді", Паламар заявив: "Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".
У Москві твердять, що російська армія почала "знищувати вогневі позиції" "Азову" після того, як Збройні сили України нібито "порушили режим тиші". При цьому російські медіа поширили відео, де чутно обстріли та видно дим з металургійного комбінату, пише "Настоящее время".
Агенція Reuters пише, що не могла перевірити цю інформацію з незалежних джерел, але у понеділок журналісти агенції зафіксували ракетні залпи з російських пускових установок у напрямку "Азовсталі".
Полк "Азов" також повідомив, що всю ніч по території заводу Росія проводила обстріли з корабельної і ствольної артилерії, а також скидались надважкі авіаційні бомби, внаслідок чого поранені близько десяти людей і загинули дві жінки.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Евакуація цивільних з бункерів заводу за підтримки ООН і Червоного хреста розпочалась 30 квітня. За три дні територію підприємства залишили кілька сотень людей.
При цьому мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що на "Азовсталі" зараз залишаються близько 200 мирних жителів, а в цілому у Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів, які також чекають на вивезення, пише Радіо Свобода.
"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей", - заявив у неділю президент України Володимир Зеленський. За його словами, "організація таких гуманітарних коридорів" для вивезення людей з Маріуполя та "Азовсталі" - "один з елементів переговорного процесу, який триває".
Київ твердить, що російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.
Раніше у Міноборони РФ заявляли, що на захоплення "Азовсталі" "потрібно 3-4 дні", у відповідь президент Росії Володимир Путін наказав скасувати "недоцільний" штурм й натомість - "заблокувати" її.
У статті використано матеріали Reuters, "Українська правда", "Настоящее время", Радіо Свобода
"У дітей високий сплеск прагнення, щоб «наші» виграли", - засновниця фонду "Голоси дітей"
Через війну Росії в Україні свої будинки були змушені залишити майже дві третини українських дітей, повідомляє ЮНІСЕФ. Тисячі дітей стали свідками обстрілів, смертей, переживали нестачу продуктів харчування чи перенесли виснажливу дорогу на захід України, чимало дітей були розлучені із батьками чи були змушені самостійно перетинати кордон до країн ЄС. Водночас, ті діти, які живуть із родинами у притулках у західних областях України потребують речей першої необхідності, а також емоційної підтримки.
Благодійна організація «Голоси дітей» надає психологічну і гуманітарну допомогу дітям з Донбасу із 2015 року, однак тепер – підтримує малюків з усієї країни. З 24 лютого фонду також вдалось потратити до топ-10 українських неурядових організацій, які зібрали найбільше пожертв, за даними Forbes. Засновниця фонду Лена Розвадовська розповіла Голосу Америки про те, чого українським дітям зараз бракує найбільше.
Голос Америки: Який основний фокус роботи фонду "Голоси дітей"?
Лена Розвадовська: Разом з колегами створили наш фонд, офіційно у 2019 році зареєстрували, але всі працюємо набагато раніше, з початку війни 2014 року. У нас фокус роботи – це травма війни у дітей, і яка допомога потрібна дітям в контексті переживання воєнних подій. І очевидно, що до повномасштабного вторгнення у нас був один обсяг роботи і вона була сконцентрована на сході України, в локаціях, де діти постійно проживали в умовах тривалого збройного конфлікту.
Зараз у нас маштаби збільшились у контексті того, що є повномасштабне вторгнення росіян і йде цілеспрямоване вбивство цивільних і знищення інфраструктури, в якій навчаються діти і проживають цивільні. І зараз ми більше сконцентровані на тому, щоби надавати психологічну підтримку у вигляді першої психологічної допомоги, у вигляді ресурсних, стабілізаційних зустрічей, групової роботи.
І також індивідуальної - з тими дітьми і батьками, які покинули гарячі точки, покинули гарячі міста, палаючі, і зараз проживають на заході України у шетлерах або місцях колективного проживання.
Також ми допомагаємо такою emergency response, допомогою з облаштуванням тих шелтерів, доставкою гуманітарної допомоги.
ГА: Скільки фонду вдалось зібрати пожертв?
ЛВ: На рахунках фонду в Україні порядку 68 мільйонів гривень, - конвертація євро, долар, - це така загальна сума, яка, звичайно, потім відображена у всіх звітах, і це те, що більша частина донатів надійшла саме з-за закордону. І як це вийшло я не знаю, якщо чесно, тому що ніхто не планував в принципі ніяких фандрейзингових кампаній
Я думаю, що це була така реакція світу, що, очевидно, це стало шоком не лише для українців, а й для світу. І як спочатку допомогти? Спочатку, звичайно, ти будеш шукати якусь local grassroot (що працює на місцях - ред.) організацію, які ручками тут працюють, і яким треба допомогти. І таким чином у нас зібралися ці кошти. Це дає нам можливість зараз стабільно, без страху за майбутнє, працювати щодня.
І хочеться сказати всім донорам, всім людям, величезне дякую. Ми тут просто посередник, який допомагають пожертвам людей знайти потребуючих дітей.
ГА: Як ви визначаєте головні потреби дітей?
ЛВ: Наш фонд називається «Голоси дітей», нашою цінністю є те, що кожна дитина має право бути почутою, право на голос, право бути представленою, побаченою. У нас у фонді є дитяча консультативна рада, яку ми збирали, і маємо цінність того, що не ми придумуємо, що потрібно дітям, а намагаємось почути, який є запит і на нього відповідати.
Найбільше, звичайно, потрібен мир і перемога. Перемога в тому контексті, що ми зараз чуємо від дітей дуже багато такої, коли йде момент активних боїв і дуже чітко світ ділиться на «наших» і «ворогів», у дітей, очевидно, теж є дуже такий високий сплеск прагнення того, щоб «наші» виграли.
Це прагнення до справедливості, до відновлення миру, відновлення правди і справедливості. І ми дуже багато від дітей чуємо, що діти вірять в перемогу, вболівають, підтримують ЗСУ, і вони дуже щирі в цьому своєму прагненні.
Тут дуже чітко все зрозуміло, що з’явився ворог, через якого вони зобов'язані зараз розлучитися з татом, якщо це випадок за кордон поїздки, або розлучитися зі своєю сім’єю, зі своїм оточенням, і ще гірше – бути свідками жорстоких сцен.
ГА: Про що зараз психологам найчастіше розповідають діти?
ЛВ: У дітей зараз теж розмови про смерть. Про смерть, яка зараз оточує нас з усіх сторін. Включаєш телевізор – там про чергові смерті, відкриваєш будь-яку соціальну мережу – там буде про чергові смерті.
Щодня десь хоронять солдатів, які загинули, і вони щодня гинуть. Це частина життя, правда життя, з якою доводиться миритись, сприймати, і оцієї теми смерті, не стільки страху, а в принципі її в житті, зараз у дітей дуже багато.
Нам здається, що війна – це тільки обов'язково страх вибухів, страх, де там люди з автоматами. Частіше за все переживання, пов'язані з війною, вони будуть пов'язані з тим, що дуже багато дітей втратили світ, який у них був до війни. І це туга цим своїм дитинством «до».
ГА: Чи можна говорити, що ціле покоління українських дітей зараз - травмовані війною?
ЛВ: На жаль, людство давно знає, що таке події воєн, геноцидів і таких дуже трагічних подій в історії людей, народів цілих. І багато психологія говорить про те, що після травми може прийти як посттравматичне зростання, так і погіршення ситуації.
І оце посттравматичне зростання – це те, над чим ми в цей час і працюємо. Тому що так, психіка дитини, людини – пластична, здатна переробляти, звикати, проходити. Ключовим елементом тут є система підтримки: фахівців, оточення дитини, вчасна допомога.
Надія є, бо людство інакше би не вижило, маючи стільки у своєму анамнезі травм і воєн. Точно виживемо. Просто треба свідомо розуміти, що цей час, який разом, свідомо, в єдності, і накачувати свої м’язи, щоб далі могти працювати.
Байден відвідає виробництво Javelin
Президент США Джо Байден у вівторок вирушить до міста Трой у штаті Алабама. Там він відвідає завод компанії Lockheed Martin, який виробляє системи озброєнь. Серед них - протитанкові ракети "Джавелін" (Javelin), які Україна використовує у війні з російською армією.
Завод, який огляне президент, випустив понад 50 тисяч ракет "Джавелін" за останні 20 років. На підприємстві працює близько 600 людей.
Президент розповість про допомогу у галузі безпеки, яку його адміністрація надає Україні, і наголосить на своєму проханні до Конгресу швидко виділити фінансування, щоб допомогти Україні й надалі протистояти російській агресії, повідомив Білий дім.
"Президент підкреслить ту роль, яку відіграють у боротьбі в Україні чоловіки та жінки, які працюють на заводі в Алабамі", – додав Білий дім.
США уже надали Україні близько 7 тисяч протитанкових ракет "Джавелін", що, за оцінками деяких експертів, становить третину від всього американського запасу цієї зброї.
Також Вашингтон поставив до Києва 1400 або чверть від усіх своїх переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger - "Стінгер". При цьому американський виробник цього озброєння Raytheon Technologies попередив, що не зможе наростити виробництво раніше, ніж наступного року. Виробники зброї у США зараз відчувають перебої із постачанням комплектуючих, зокрема, напівпровідників, а також нестачу робочої сили.
Натомість Lockheed Martin повідомив про плани збільшити виробництво озброєння. Пентагон також проводить переговори про збільшення виробництва із іншими провідними оборонними підприємствами у США, зокрема, Boeing, General Dynamics, BAE Systems і Northrop Grumman.
Голос Америки повідомляв, що минулого тижня Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 мільярдів на підтримку України. $20 мільярдів з цього пакету має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
У статті використано матеріали англомовної та російськомовної редакцій Голосу Америки
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