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На тлі поставок зброї до України, у США говорять про ризик нестачі запасів
Пентагон не допустить зменшення запасів зброї до мінімальних рівнів у США, запевнив американських законодавців очільник Пентагону США Ллойд Остін.
"Це не лише можливо, а ми це і зробимо", - відповів Остін на питання сенатора Роя Бланта щодо здатності США поповнити запаси протитанкової зброї у США. Запитання прозвучало під час слухань Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань.
"Ми завжди утримуватимемо наші спроможності захищати цю країну і підтримувати наші інтереси", - додав посадовець. Він також зауважив, що додатковий запит на фінансування, поданий урядом до Конгресу, дозволить частково замістити "Стінгери" та "Джавеліни", які інші країни надавали Україні на запит США одразу після початку нового вторгнення Росії.
США надали Україні більше 5 000 "Джавелінів" і 1 400 "Стінгерів", що становить біля третини запасів США, а щодо "Стінгерів" - це приблизно чверть запасів, заявив сенатор-республіканець Рой Блант.
Під час свого виступу на заводі Lockheed Martin у місті Трой у вівторок, президент США Джо Байден наголосив, що американська зброя дозволяє українцям захистити себе. Систему "Джавелін"спільно виробляють Lockheed Martin та Raytheon та збирають у місті Трой в штаті Алабама.
Байден виступив із промовю після того, як подивився виробничі потужності заводу в місті Трой, Алабама.
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"Путін продовжує справу Сталіна", - що перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич казав про війну Росії в Україні
4 травня помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. 87-річного політика наприкінці квітня було шпиталізовано в реанімацію після коронавірусу.
Шушкевич - за фахом учений-фізик - 1991 року був обраний головою Верховної ради Білорусської РСР (у день його обрання її перейменували на Республіку Білорусь).
За відсутності у Білорусі посади президента ця посада була найвищою в республіці. У грудні 1991 року саме він від імені Білорусі підписав із лідерами Росії та України Біловезьку угоду про розвал СРСР та створення Співдружності незалежних держав.
На президентських виборах 1994 року зазнав поразки. Був в опозиції до режиму Олександра Лукашенка, проте в політичному житті останніми роками не брав активної участі.
У багатьох інтерв'ю Станіслава Шушкевича найчастіше запитували про Біловезькі угоди. Він ніколи не шкодував про розпад СРСР і називав підписання історичних документів у Біловезькій пущі "славною справою".
Чи не єдиною критичною помилкою колишнього російського президента Бориса Єльцина Шушкевич вважав саме те, що той призначив своїм наступником Володимира Путіна.
"Я думаю, що це була помилка Єльцина – те, що він призначив Путіна. Але це було дуже добре підготовлено професіоналами з КДБ, які знають, як маніпулювати людьми. Путіна подали як людину, яка була у команді Собчака, як освіченого юриста, як людину, яка продемонструвала, що вона може добре керувати КДБ [...] Але ця організація швидко втратила свій професіоналізм як структура, що дбає про державну безпеку, і швидко набула корупційних властивостей як структура, яка дбає про благополуччя своїх керівників і опікується цими керівниками політиків".
Відповідаючи на запитання про те, як можна зупинити війну в Україні, яка на той момент тривала вже два роки, Шушкевич казав: війна триватиме довго, а зупинити її, доки при владі Путін, не можна.
"Путін потрапив у таке становище, що відступати йому зараз не можна. Вся його популярність заснована на тому, що він продовжує справу Сталіна, Петра Першого та Леніна. Це все імперці зрештою. А Росії подобається бути імперією, і багатьом російським інтелігентам подобається [...] Це абсолютна нісенітниця, що Крим істинно російський, завжди був російський, і вони його собі "повернули". Це говорить про дрімуче політичне невігластво російського населення. І це дрімуче політичне невігластво прагне зберігати сьогоднішня російська влада".
Тоді він також казав: "Я думаю, що відкритий військовий конфлікт з Україною просто неможливий. Україна це розуміє, і Росія це розуміє. Хоч би як опиралася Україна, скільки б вона не поклала своїх синів у цій боротьбі за справедливість, вона цю війну програє. Тому що порівняти військовий потенціал Росії та військовий потенціал України неможливо".
У статті використано матеріали Радіо Свобода
Блінкен: Війна Росії проти України погіршила проблеми в Америці
Російська війна проти України погіршує проблеми на Американському континенті. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у своїй промові на щорічній Вашингтонській конференції з питань Америк, яку організували Бюро Держдепу із питань Західної півкулі а також Рада Америк у Вашингтоні.
"Російська брутальна агресивна війна проти України погіршила багато з існуючих проблем, через зростання цін на важливі сировинні матеріали в Америках, від добрив до пшениці та бензину, перервала ключові експортні ринки для багатьох галузей в Америках і змусила домогосподарства регіону робити важкий вибір, через стрімкий ріст витрат на проживання", - наголосив головний американський дипломат.
Під час конференції обговорювалась підготовка до саміту Америк, який має відбутись в Лос-Анджелесі наступного місяця. Серед важливих тем в регіоні Блінкен відзначив економічні наслідки та питання охорони здоров'я, які поставила пандемія COVID-19, "брутальний та непровокований напад Росії на Україну а також зростання загроз для вільних і демократичних суспільств з боку Китаю та інших авторитарних урядів".
Споживчі ціни та витрати фермерів зростають по всьому світові через війну в Україні, заявила цього тижня адміністраторка USAID Саманта Пауер у інтерв'ю АВС. Ціни на продукти харчування в світі зросли на 34%, додала посадовиця. Вона відзначила значну роль війни в цьому. "Це ще один катастрофічний вплив непровокованого вторгнення до України", - наголосила Пауер.
В ООН неодноразово заявляли, що війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних.
ЄС «хоче, щоб Україна перемогла» і санкцій щодо російської нафти
Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Європейську Комісію, закликала заборонити імпорт нафти з Росії в межах шостого набору санкцій у відповідь на російську війну проти України.
Виступаючи у Європейському парламенті 4 травня, вона також оголосила санкції щодо російських військових командувачів причетних до злочинів в Україні, зокрема в Бучі та Маріуполі, і наміри позбавити три російські державні медіаорганізації можливостей поширювати інформацію у Європі.
Путін хотів стерти Україну з мапи і очевидно, що він не досягне цього. Навпаки, Україна піднялася сміливо і згуртовано. А саме його країна Росія тоне. Шановні депутати, ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні.Урсула фон дер Ляєн
У проекті також містяться пропозиції відрізати від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільший російський банк Сбербанк та два інших російських банки.
Пропозиція щодо нафти, яка пройшла тривалий і складний період обговорення серед 27 країн організації, передбачає впродовж наступних шести місяців припинили купувати російську сиру нафту, а до кінця року також відмовилися від нафтопродуктів з Росії.
У попередньому п’ятому наборі санкцій Євросоюз проголосив відмову від російського вугілля, але нафтові санкції можуть стати важчим ударом для російської економіки, яка значною мірою залежить від експорту нафти й газу.
США та Велика Британія ще у березні оголосили свої санкції щодо російських енергоносіїв зокрема про відмову від нафти.
Урсула фон дер Ляєн визнала, що енергетичні санкції будуть більш болісними для Європи зокрема для країн, які більше залежать від російської нафти.
Це зокрема стосується країн, яким можуть запропонувати триваліший перехідний період.
«Ми зробимо так, щоб відмова від російської нафти відбувалася поступово і впорядковано. Так, щоб ми і наші партнери змогли забезпечити інші маршрути постачанні, і щоб зменшити наслідки на світовому ринку», - сказала Урсула фон дер Ляєн депутатам Європейського парламенту.
Вона також зупинилася на планах європейської допомоги у повоєнній відбудові України.
Президент Байден - про безпекову допомогу Україні. Відео
Президент США Джо Байден: "Я закликаю Конгрес швидко ухвалити фінансування, щоб допомогти Україні продовжувати успішно протистояти російській агресії, так само, як вони зробили, перемігши у битві за Київ".
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