Байден планує зменшити дефіцит бюджету США, щоб подолати інфляцію, викликану війною

Президент США Джо Байден наголосив на планах уряду зменшити дефіцит бюджету США на 1,5 трлн дол докінця бюджетного року а також на тому, що Міністерство фінансів країни планує вперше за шість років зменшити боргове навантаження на країну.

У своєму виступі в середу щодо економічного зростання та створення робочих місць у США, Байден відзначив, що світ змінився, через війну Росії проти України, яка вплинула на світові ціни на продовольство та нафту. Він вказав на заходи із скорочення дефіциту бюджету США як шляху подолання інфляції.

"Чому це важливо? Бо зменшення дефіциту є одним із шляхів зниження інфляційного тиску в економіці, де [відчуваються] наслідки війни на бензин, продовольство, нафту", - вказав Байден у висупі в Білому домі.

Він розкритикував свого попередника Дональда Трампа за те, що бюджетний дефіцит США зростав за часи його президентства навіть до пандемії коронавірусу.

Очікується, що Федеральний резерв США в середу також оголосить антиінфляційні кроки. Вперше за 22 роки, за очікуваннями, Федеральний резерв підвищить відсоткову ставку на половину відосоткових пункта. Такий крок має стримати інфляцію.

Саме інфляцію називають серед причин падіння амерканського реального ВВП в першому кварталі 2022 року. В першому кварталі ВВП США скоротився на 0,4% (1.4% аннуалізованого скорочення), після зростання на 1.7% в останньому кварталі минулого року. Міністерство торгівлі США пов'язало скорочення із більшим поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", зменшенням соціальних виплат на підтримку в часи пандемії а також збоями в системі постачання товарів, низьким безробіттям та поширенням інфляції.