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Фінляндія використає біткоїни, щоб допомогти Україні - ЗМІ
Фінляндія планує продати конфісковані біткоїни і спрямувати на допомогу Україні десятки мільйонів євро. Про це, як повідомляють ЗМІ, заявила міністр фінансів країни Анніка Саарікко в середу.
"Уряд надасть десятки мільйонів на допомогу Україні завдяки виручці від продажу біткоїнів, конфіскованих фінською митницею", - написала міністр у Twitter, пише Euronews.
Митна служба Фінляндії, вказує видання CoinDesk з посиланням на фінську агенцію Helsingin Sanomat, має біткоїни на суму майже 75 мільйонів євро, конфіскованих в ході різних кримінальних розслідувань.
Раніше, йдеться в повідомленні, Фінляндія розглядала можливість передати Україні біткоїни напряму.
Після початку нового вторгнення Росії до України, зросла кількість програм, що збирають пожертви для України в криптовалюті. Згідно з дослідженням компанії TRM Investigators, опублікованому 30 березня, офіційні урядові установи, як Aid for Ukraine, Криптополіція, Міністерство охорони здоров'я, отримали більше 50 мільйонів дол. пожертв, з загального обсягу у 135,7 млн дол. Однак, вказують аналітики, серед 50 кампаній, які збирають пожертви для України в криптовалюті, десятки виявились шахрайськими схемами.
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Директорка «Арена Львів» - про історію війни головного футбольного стадіону Львова. Інтерв'ю
З перших днів війни стадіон “Арена Львів” став транзитним центром для сотень тисяч українських біженців, які втікають від війни у пошуках притулку. Місце, де кілька місяців тому грівся газон, а тисячі українців вболівали за свої улюблені команди, сьогодні перетворилось помешкання для тимчасового перебування та величезну кухню, яка готє сухпайки для солдатів. Ярина Матвійчук поговорила із директоркою "Арени Львів" Ольгою Манько про особисту історію війни для головного футбольного стадіону Львова.
Байден обговорить із лідерами країн "Групи семи" подальші санкції проти Росії
Президент США Джо Байден заявив у середу, що планує обговорити із лідерами країн семи найрозвинутіших економік світу подальші санкції проти Росії, через її війну в Україні.
"Щодо додаткових санкцій, ми завжди відкриті до нових санкцій. Я говоритиму про це із представниками "Групи семи" про те, що ми плануємо чи не плануємо робити", - сказав Байден.
Тим часом, у середу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала заборонити імпорт нафти з Росії в межах шостого набору санкцій у відповідь на російську війну проти України. США та Велика Британія ще у березні оголосили свої санкції щодо російських енергоносіїв, зокрема, про відмову від нафти.
У новому проекті санкцій ЄС також містяться пропозиції відрізати від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільший російський банк "Сбербанк" та два інших російських банки.
Раніше президент Росії Володимир Путін називав повномасштабну війну в Україні "спецоперацією" і сказав, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн".
Західні економісти оцінюють, що заходи обмеження призведуть до 15% падіння російської економіки у 2022 році, а рівень інфляції може перевищити рекордний за 11 років показник у понад 18%.
Раніше Голос Америки повідомлвяв, що вторгнення Росії до України погрішило перспективи й світової економіки: МВФ знизив оцінку світового зростання до 3,6% в 2022 і в 2023 роках.
МВФ прогнозує падіння української економіки на 35%, російської - на 8,5%, а в разі посилення західних санкцій, виробництво у РФ може впасти ще на 17% в 2023.
У статті використано матеріали Reuters.
Байден планує зменшити дефіцит бюджету США, щоб подолати інфляцію, викликану війною
Президент США Джо Байден наголосив на планах уряду зменшити дефіцит бюджету США на 1,5 трлн дол докінця бюджетного року а також на тому, що Міністерство фінансів країни планує вперше за шість років зменшити боргове навантаження на країну.
У своєму виступі в середу щодо економічного зростання та створення робочих місць у США, Байден відзначив, що світ змінився, через війну Росії проти України, яка вплинула на світові ціни на продовольство та нафту. Він вказав на заходи із скорочення дефіциту бюджету США як шляху подолання інфляції.
"Чому це важливо? Бо зменшення дефіциту є одним із шляхів зниження інфляційного тиску в економіці, де [відчуваються] наслідки війни на бензин, продовольство, нафту", - вказав Байден у висупі в Білому домі.
Він розкритикував свого попередника Дональда Трампа за те, що бюджетний дефіцит США зростав за часи його президентства навіть до пандемії коронавірусу.
Очікується, що Федеральний резерв США в середу також оголосить антиінфляційні кроки. Вперше за 22 роки, за очікуваннями, Федеральний резерв підвищить відсоткову ставку на половину відосоткових пункта. Такий крок має стримати інфляцію.
Саме інфляцію називають серед причин падіння амерканського реального ВВП в першому кварталі 2022 року. В першому кварталі ВВП США скоротився на 0,4% (1.4% аннуалізованого скорочення), після зростання на 1.7% в останньому кварталі минулого року. Міністерство торгівлі США пов'язало скорочення із більшим поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", зменшенням соціальних виплат на підтримку в часи пандемії а також збоями в системі постачання товарів, низьким безробіттям та поширенням інфляції.
Українські біженці розбили табір під Мехіко, чекаючи можливості в'їхати до США
Сотні українських шукачів притулку розбили табір під Мехіко, де вони чекають, коли уряд США дозволить їм в'їхати до країни. Табір був відкритий тиждень тому, і щодня до нього прибувають від 50 до 100 людей. Зараз, як пише AP, там перебуває близько півтисячі людей.
Деякі біженці вже побували на кордоні США в Тихуані, де їм заявили, що більше їх не прийматимуть. Інші прибули до табору як туристи через аеропорти Мехіко чи Канкуна. Загалом же до Тихуани прибуло близько 10 тисяч українців, які шукають притулку у США.
При цьому в американському уряді не радять українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США. З 25 квітня усім громадянам України, які не мають американської візи, і які намагатимуться потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою без попереднього дозволу на поїздку, буде відмовлено у в'їзді, повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки.
З 25 квітня вступила в дію програма Uniting for Ukraine для тих, хто втікає від війни в Україні.
Податись на програму можуть громадяни України, які жили в Україні станом на 11 лютого 2022 року і які мають спонсора в Сполучених Штатах. Спонсорами можуть бути громадяни чи постійні резиденти США та громадські організації.
Українці, схвалені після цього процесу, отримають дозвіл на прибуття до США, зможуть отримати право проживати в країні до двох років та дозвіл на роботу в Сполучених Штатах.
Також близько 60 тисяч громадян України, які перебували у США станом на 11 квітня, можуть податись на TPS - Temporary Protected Status (статус тимчасового захисту), що на 18 місяців дозвляє залишитись у США.
Раніше Голос Америки повідомляв, що опитування Gallup 1-19 квітня показало, що 78% американців схвалили "прийом до 100 тисяч" українських біженців у США — найвищий рівень підтримки американського суспільства прийому біженців, який Gallup виявив під час опитування щодо різних ситуацій біженців з 1939 року.
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