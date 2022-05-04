Фінляндія використає біткоїни, щоб допомогти Україні - ЗМІ

Фінляндія планує продати конфісковані біткоїни і спрямувати на допомогу Україні десятки мільйонів євро. Про це, як повідомляють ЗМІ, заявила міністр фінансів країни Анніка Саарікко в середу.

"Уряд надасть десятки мільйонів на допомогу Україні завдяки виручці від продажу біткоїнів, конфіскованих фінською митницею", - написала міністр у Twitter, пише Euronews.

Митна служба Фінляндії, вказує видання CoinDesk з посиланням на фінську агенцію Helsingin Sanomat, має біткоїни на суму майже 75 мільйонів євро, конфіскованих в ході різних кримінальних розслідувань.

Раніше, йдеться в повідомленні, Фінляндія розглядала можливість передати Україні біткоїни напряму.

Після початку нового вторгнення Росії до України, зросла кількість програм, що збирають пожертви для України в криптовалюті. Згідно з дослідженням компанії TRM Investigators, опублікованому 30 березня, офіційні урядові установи, як Aid for Ukraine, Криптополіція, Міністерство охорони здоров'я, отримали більше 50 мільйонів дол. пожертв, з загального обсягу у 135,7 млн дол. Однак, вказують аналітики, серед 50 кампаній, які збирають пожертви для України в криптовалюті, десятки виявились шахрайськими схемами.