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Росія збільшує так звані "фільтраційні табори" для українців. Посол США в ОБСЄ припустив, що йдеться про воєнний злочин
Якщо повідомлення про так звані "фільтраційні табори" для українців правдиві, то їхня діяльність становить воєнний злочин. Про це заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час слухань в Комітеті Палати представників США з питань міжнародних відносин.
Слухання на тему "Відповідальність та правосуддя за воєнні злочини, вчинені в Україні Російською Федерацією", відбулись в комітеті Конгресу в середу.
"Надходять повідомлення про те, що українців, особливо дітей, депортують до Росії і там утримують в полоні, можливо, з метою "перенавчання", - запитала у посла під час слухань конгресвумен США Енн Вагнер.
У відповідь Карпентер підтвердив, що такі повідомлення надходять, включаючи від місцевої влади і, якщо вони є правдиві, то йдеться про воєнний злочин.
"Так, ми маємо повідомлення, що так звані "фільтраційні табори" діють на сході і півдні України, - заявив посол, - українське населення цих регіонів примушують проходити через них, їх допитують, забирають мобільні телефони, змушують віддавати паспорти. Якщо ці повідомлення - правдиві, то це воєнні злочини".
Останнім часом Росія, як видається, інтенсифікує примусові переведення і депортацію місцевого населення з Маріуполя та інших регіонів України до Росії, або на контрольовані Росією території Добнасу, через так звані "фільтраційні табори", вказав Карпентер під час свідчень. Він назвав це "справді огидною практикою, яка відсилає до епохи, яку ми всі не сподівались побачити знову".
Згідно з даними представництва США в ОБСЄ, російські сили перевели щонайменше декілька тисяч українців у "фільтраційні табори" і евакуювали щонайменше десятки тисяч до Росії, або на контрольвані Росією території, інколи не повідомляючи евакуйованим про їхній кінцевий пункт призначення.
Для того, щоб документувати свідчення злочинів, Карпентер пропонує поновити дію Московського механізму ОБСЄ. Згідно з Московським механізмом, комісія ОБСЄ збирала факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів. Попередній звіт за Московським механізмом охоплював період до квітня і тому не містить повідомлень про свідчення нападів на цивільних в околицях Києва, нападів на низку медичних об'єктів, зауважив посадовець.
З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшивсяМайкл Карпентер
"З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшився, - вказав Карпентер. - Росія продовжує кампанію руйнувань в Маріуполі і проводить новий напад на сході та півдні України. Є побоювання, що десятки тисяч цивільних загинуло внаслідок варварської облоги Маріуполя. На звільнених регіонах поблизу Києва та Харкова виявлені свідчення масових вбивств та сексуального насильства, вчинених членами російських сил проти цивільних".
"З'являються нові повідомлення, що Росія викрадає, катує місцевих лідерів, журналістів і громадських активістів та релігійних лідерів на підконтрольній їй території", - додав він.
Щодо наступних планів Кремля, Карпентер вказує, що Росія, у наступні тижні чи місяці, за повідомленнями, прагне провести анексію Донецького та Луганського регіонів а також провести подібну операцію в Херсонській області.
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«Фінляндія повинна подати на членство в НАТО негайно», заявили керівники країни
Президент Фінляндії Саулі Нііністо разом з прем’єр-міністеркою Санною Марін оприлюднили 12 травня спільну заяву із закликом «негайно» подавати на членство країни в НАТО.
Повний текст офіційної заяви:
«Впродовж цієї весни відбулося важливе обговорення можливого членства Фінляндії в НАТО. Потрібен був час, щоб дати можливість парламенту і цілому суспільству визначити позицію у цій справі. Потрібен був час для тісних міжнародних контактів у НАТО і з країнами організації, а також зі Швецією. Ми прагнули створити необхідний простір для дискусії.
Тепер, коли наблизився час схвалювати рішення, ми заявляємо про наші однакові погляди, також інформуючи парламентські групи та партії. Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО Фінляндія посилить безпеку цілого оборонного альянсу. Фінляндія повинна подати заявку на членство в НАТО негайно. Ми сподіваємося, що міжнародні кроки, які потрібні для цього рішення, будуть здійснені швидко впродовж наступних кількох днів».
Раніше представники Швеції, котра також більшу частину сучасної історії дотримувалася принципу військового нейтралітету, також дали зрозуміти, що Стокгольм визначається з можливістю подати заявку на членство в Північноатлантичному альянсі.
Якщо ви запитаєте, як вони (в Росії) розглядають можливість вступу фінів (в НАТО), то моя відповідь була б, що ви це спричинили. Подивіться у дзеркало.Саулі Нііністо
Політичні лідери й коментатори вказують, що оборонну політику Гельсінкі й Стокгольма змінила агресивність Росії, яка під керівництвом Путіна вдалася до силових дій проти сусідніх країн, домагаючись перегляду системи безпеки у Європі, що забезпечувала мир на континенті впродовж останніх десятиліть.
Після нового російського вторгнення в Україну цієї весни рівень підтримки ідеї вступу в НАТО серед населення Фінляндії зріс до 76%, хоча у попередні роки цей показник тримався на рівні близько 25%.
Фінляндія стала членом ЄС 1995 року - після розвалу Радянського Союзу і посилила співпрацю з НАТО після того, як 2014 року Росія захопила український Кримський півострів.
Фінляндія має 1300 кілометрів кордону з Росією і в Москві неодноразово заявляли, що виступають дуже проти фінського членства в НАТО.
Фінські коментатори вказують, що армія Фінляндії була достатньо потужна й добре оснащена, щоб стримувати потенційний російський напад, але вони наголошують, що Москва стала значно агресивнішою, а російські представники почали частіше погрожувати навіть застосуванням атомної зброї.
НАТО включає в себе три держави (США, Велику Британію та Францію) з атомною зброєю, яку вважають одним зі стримувальних чинників проти Росії.
У неділю очікують, що урядова Соціал-демократична партія Швеції оголосить свою позицію щодо можливості членства країни в НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ нещодавно заявив, що альянс може інтегрувати Фінляндію та Швецію досить швидко, збільшивши кількість країн в організації до 32.
Інші балтійські країни Естонія, Латвія і Литва вступили до НАТО навесні 2004 року.
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