Росія збільшує так звані "фільтраційні табори" для українців. Посол США в ОБСЄ припустив, що йдеться про воєнний злочин

Якщо повідомлення про так звані "фільтраційні табори" для українців правдиві, то їхня діяльність становить воєнний злочин. Про це заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час слухань в Комітеті Палати представників США з питань міжнародних відносин.

Слухання на тему "Відповідальність та правосуддя за воєнні злочини, вчинені в Україні Російською Федерацією", відбулись в комітеті Конгресу в середу.

"Надходять повідомлення про те, що українців, особливо дітей, депортують до Росії і там утримують в полоні, можливо, з метою "перенавчання", - запитала у посла під час слухань конгресвумен США Енн Вагнер.

У відповідь Карпентер підтвердив, що такі повідомлення надходять, включаючи від місцевої влади і, якщо вони є правдиві, то йдеться про воєнний злочин.

"Так, ми маємо повідомлення, що так звані "фільтраційні табори" діють на сході і півдні України, - заявив посол, - українське населення цих регіонів примушують проходити через них, їх допитують, забирають мобільні телефони, змушують віддавати паспорти. Якщо ці повідомлення - правдиві, то це воєнні злочини".

Останнім часом Росія, як видається, інтенсифікує примусові переведення і депортацію місцевого населення з Маріуполя та інших регіонів України до Росії, або на контрольовані Росією території Добнасу, через так звані "фільтраційні табори", вказав Карпентер під час свідчень. Він назвав це "справді огидною практикою, яка відсилає до епохи, яку ми всі не сподівались побачити знову".

Згідно з даними представництва США в ОБСЄ, російські сили перевели щонайменше декілька тисяч українців у "фільтраційні табори" і евакуювали щонайменше десятки тисяч до Росії, або на контрольвані Росією території, інколи не повідомляючи евакуйованим про їхній кінцевий пункт призначення.

Для того, щоб документувати свідчення злочинів, Карпентер пропонує поновити дію Московського механізму ОБСЄ. Згідно з Московським механізмом, комісія ОБСЄ збирала факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів. Попередній звіт за Московським механізмом охоплював період до квітня і тому не містить повідомлень про свідчення нападів на цивільних в околицях Києва, нападів на низку медичних об'єктів, зауважив посадовець.

З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшився

"З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшився, - вказав Карпентер. - Росія продовжує кампанію руйнувань в Маріуполі і проводить новий напад на сході та півдні України. Є побоювання, що десятки тисяч цивільних загинуло внаслідок варварської облоги Маріуполя. На звільнених регіонах поблизу Києва та Харкова виявлені свідчення масових вбивств та сексуального насильства, вчинених членами російських сил проти цивільних".

"З'являються нові повідомлення, що Росія викрадає, катує місцевих лідерів, журналістів і громадських активістів та релігійних лідерів на підконтрольній їй території", - додав він.

Щодо наступних планів Кремля, Карпентер вказує, що Росія, у наступні тижні чи місяці, за повідомленнями, прагне провести анексію Донецького та Луганського регіонів а також провести подібну операцію в Херсонській області.