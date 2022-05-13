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"Іноді він надсилає просто "плюсик" і я знаю, він живий", - дружина командира морпіхів Сергія Волинського
Руслана Волинська не бачила чоловіка понад три місяці. Він поїхав на ротацію ще до війни і зараз тримає оборону "Азовсталі" у Маріуполі. За весь цей час це – її перше інтерв'ю. Про те, що вона знає про виживання на комбінаті, як часто чоловік виходить на зв'язок та спроби врятувати його з товаришами по службі, вона розповіла “Голосу Америки”.
Голос Америки: Руслано, ми говоримо, коли вже в Україні піздній вечір. Сьогодні Сергій виходив на зв'язок?
Руслана Волинська: Ні, не виходив. Поки що не виходив. Я завжди чекаю, коли він напише. Постійно маю бути в мережі, щоб хоч відстежувати його появу. Буває таке, що він по 3-4 дні не виходить на зв'язок. Важко описати, що відчуваю. Мої думки зараз тільки навколо новин з Маріуполя, про те, чи він живий-здоровий. Іноді він просто надсилає "плюсик" і все, без подробиць. І я видихаю на певний період до наступного повідомлення.
ГА: А поговорити є можливість?
РВ: Це може бути раз на два тижні, на кілька секунд. Він дзвонить, щоб почути мене, голос сина. І все.
ГА: Він багато про що розповідає?
РВ: Ні, практично все я дізнаюся із новин. Мене вже не раз журналісти запитували, чи я знаю якісь подробиці, що зараз відбувається на “Азовсталі”. Але ні, він каже просто: живий, здоровий, все гаразд. І лише з інших джерел я дізнаюся, що там все дуже складно, дуже важко. Багато поранених, багато тяжко поранених, загиблих. Проблеми з їжею та водою. Я зараз, чесно, не знаю, що вони їдять і скільки разів вони їдять. Один раз в день? Раз на два дні?
ГА: Ти підтримуєш зв'язок із іншими родичами морпіхів?
РВ: Так, але наше спілкування зводиться до питання- відповіді: “Твій виходив на зв'язок? А твій? Так, виходив. Слава Богу!" І так ми один через одного дізнаємось, що з іншими все теж гаразд. Один вийшов на зв'язок – питаємо про всіх.
ГА: Ви говорили про можливість повномасштабної війни до 24 лютого, чи Сергій готував тебе? Як почався твій ранок тоді?
РВ: Почався він, як у всіх, із вибухів. Прокинулися, почули, потім зателефонував Сергій зі словами: "Збирайся, війна почалася". Ми, в принципі, обговорювали, що до подібного треба готуватися. Документи упорядкувати, зібрати речі першої необхідності. Грубо кажучи, я 8 років живу у війні, бо кожне його відрядження – це переживання. І я думала, що морально буду готова до такої ситуації. Але масштаб виявився набагато більшим, ніж я передбачала.
ГА: Ти кажеш, він зателефонував – тобто 24-го він уже був на ротації?
РВ: Так, він виїхав за два тижні до цього. Я знала, куди він їде, і що напрямок не найкращий. І в принципі для мене це було звично, але ця вся обстановка на тлі новин, звичайно, переживань ставало більше, і я постійно питала його: щось буде? І він до останнього дня відповідав: не хвилюйся, все буде добре, у нас все під контролем. Він просто така людина, він ніколи не змусить мене переживати зайвий раз.
ГА: І про те, що він записуватиме відеозвернення із закликом врятувати захисників “Азовсталі”, він теж нічого не розповів?
РВ: Сказав, що я все побачу сама.
ГА: З кінця квітня командир Волинський постійно каже світовому загалу, що їм уже потрібна допомога .
РВ: Так, вони сподіваються на процедуру “екстракшн”, на те, що третя держава візьме на себе відповідальність евакуювати їх за умови, що вони будуть на території цієї країни до закінчення бойових дій.
ГА: На такий варіант має погодитися Росія, Сергій вірить у це?
РВ: Коли люди перебувають у ситуації, коли кожна година життя – це за рік життя, коли вони думають, чи будуть вони живі за годину чи ні, то вони сподіватимуться навіть на диво. Як, наприклад, допомога Ілона Маска, до якого нещодавно звернувся Сергій. Він як командир, насамперед відповідає за своїх бійців і переживає, щоб рішення знайшлося якнайшвидше. Тому що поранені з кожним днем стають загиблими.
ГА: Це звернення він записав майже місяць тому, і поки що рішення немає…
РВ: Тому я і звертаюся до президента США Джо Байдена, до президента Туреччини Реджепа Ердогана, до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, до лідерів Євросоюзу, до Папи римського, до Ілона Маска: врятуйте мого чоловіка, врятуйте хлопців з "Азовсталі". Рахунок йде на хвилини, і кожна хвилина вартує людського життя. Я також хотіла б звернутися до людей: якщо є можливість, виходьте, кричіть, поширюйте інформацію. Щоб ніхто не забував, що на планеті Земля є таке місце, де вижити практично неможливо. Але хлопці виживають та тримаються з останніх сил. Вони багато зробили, дуже багато зробили і вони ще багато зроблять. Для всіх нас, України. Треба лише витягнути їх звідти.
ГА: А що йому пишеш ти?
РВ: Я йому завжди повторюю, що я дочекаюся. І ми втілимо все, про що мріємо. Він щоразу перед від'їздом каже: “Я ненадовго, я швидко впораюсь і повернусь”. На цей раз затягнулося це "швидко". Ми чекаємо на нього дуже сильно, ми віримо, він повернеться живим і здоровим. Він обіцяв.
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Російські військові продовжують спроби захопити "Азовсталь". Військові батальйону "Азов" та морпіхи продовжують чинити потужний опір і витісняти російських солдатів із захоплених позицій на території заводу. Рідні військових, які майже не мають звязку зі своїми коханими, закликають втрутитися світову спільноту. Про одну з таких історій, Жанни та Олега, дивіться в сюжеті Анни Костюченко.
Відбудова України буде швидкою і стане поштовхом до зростання регіону – представник України в ЄБРР
Під час щорічної зустрічі та бізнес-форуму Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що відбулися 10-12 травня в Марракеші, Марокко, ЄБРР «отримав від донорів запевнення щодо виділення коштів обсягом майже 1 мільярд євро на підтримку програм, пов'язаних з подоланням наслідків війни проти України», повідомляє організація.
Ці кошти будуть використані на підтримку інфраструктури та допомогу компаніям в Україні та інших країнах, які постраждали від російського вторгнення.
«Ми бачимо колосальні зусилля зосереджені на обороні країни, як наприклад, саміт в Рамштайні (військовій базі США в Німеччині – ГА), але абсолютно критично, щоб ми мали вже такий собі фінансовий Рамштайн, як я його називаю, щоб ми бачили світову спільноту, яка об'єднуються навколо ідей і ініціатив щодо фінансової підтримки України», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» заступник директора Ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов.
Він пояснив, що у той час, коли важлива пряма підтримка бюджету від МВФ та країн-донорів, необхідно допомогти й приватним компаніям в Україні – роль, яку бере на себе ЄБРР.
«Ми мусимо забезпечити, щоб приватний сектор або державні компанії, які функціонують в економіці, залишалися не тільки не плаву, а лишалися активними учасниками всіх економічних процесів – наймали людей, платили їм зарплату, закуповували у своїх постачальників матеріали і врешті-решт платили податки».
Оскільки Україна перебуває у стані війни і банківські інструменти складно застосовувати, ЄБРР, пояснив він, покладається на гарантії та страхові покриття країн-ключових акціонерів банку.
Згідно із прес-релізом на сайті банку, ЄБРР Банк «має значний досвід у подоланні криз у своїх країнах і став першою міжнародною установою, яка оголосила пакет стійкості для України».
«У нас є чітка стратегія відповіді Україні, і вона вже реалізується. Я дуже вдячна за підтримку з боку наших акціонерів, а кошти донорів дозволять нам забезпечити вплив на Україну у 2022 році та далі», - зазначила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
"Через війну нас просять надати більше підтримки в таких сферах, як оборотний капітал та надзвичайне фінансування, і ми дуже швидко адаптуємось до мінливих потреб. Що стосується майбутньої реконструкції, ЄБРР відіграватиме дуже важливу роль найбільшого інституційного інвестора в країні. Ми будемо готові до цього, коли настане час," – цитує її банк.
Банк прогнозує, що через російське вторгнення українська економіка впаде цього року на 30%, але також прогнозує відновлення української економіки на 25% у 2023.
Коли б не закінчилася війна і не почалася відбудова України, вона буде швидкою та стане поштовхом до економічного зростання всього регіону, вважає Шевальов.
«Я особисто вважаю, що відновлення в Україні буде одним з основних драйверів економічної стабілізації відновлення в дуже широкому регіоні. Ми бачимо колосальні економічні проблеми в Туреччині. Ми бачимо дуже серйозне гальмування економіки не тільки в Центральній і Східній Європі, а в принципі і в Західній Європі. Ми бачимо той тиск, який здійснюють на глобальну економіку ціни на нафту, на газ, на більшість сировини.
В такій ситуації отримати, скажімо так, можливість проектів відновлення на 500 мільярдів, 700 мільярдів, трильйон доларів - а зрозуміло, що Україна не зможе це зробити навіть своїми фізичними силами, у нас немає стільки підрядників, немає стільки обладнання, у нас немає стільки сировини, для того, щоб підтримати такі масштаби. Тому ті інвестиції дозволять не тільки Україні дуже швидко оговтатися і піднятися, а й економікам союзних країн».
Під час Пленарної сесії Ради керуючих ЄБРР, більшість делегатів залишили залу на час виступів представників Росії та Білорусі. Про це на свої сторінці у Facebook написав Шевальов.
«Це те, що наші колеги з Сімки вже робили Вашингтоні під час засідання подібної групи в МВФ. Ми обговорили це з провідними країнами-партнерами ЄБРР і, коли було оголошено про виступ представника Росії, ми залишили залу засідань. Що мене абсолютно приємно вразило - що ми обговорили це з Сімкою, декількома іншими країнами Євросоюзу, і очікували, що вийде нас 10-15 делегацій, а як ми почали підводитися, просто весь зал встав і вийшов».
ЄБРР якомога швидше припинить свою участь в російських компаніях, заявила у вівторок президент кредитора Оділь Рено-Бассо, повідомляє USA Today. ЄБРР не вкладав нові гроші для роботи в Росії ще з 2014-го року, після анексії Криму, однак володіє частками в низці російських компаній. З 1 квітня, пояснив представник України в банку, Росія та Білорусь були відключені від доступу до ресурсів, що фактично означає усунення від майже всього, крім номінального членства в якості акціонерів банку.
У статті використано інформацію USA Today.
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- Голос Америки
Слідом за Сенатом, в Палаті представників внесено резолюцію про визнання Росії країною- спонсором тероризму
Цей матеріал є перекладом статті Російської служби «Голосу Америки».
Члени Комітету Палати представників із закордонних справ, конгресмен-республіканець Джо Вілсон та конгресмен-демократ Тед Лью, представили до нижньої палати Конгресу двопартійну резолюцію, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.
Як повідомили конгресмени в опублікованому 12 травня прес-релізі, Росія, під керівництвом президента Путіна «на додаток до численних жорстокостей, вчинених військами РФ в Україні, продовжує потурати актам міжнародного тероризму, спрямованим проти політичних опонентів та різних країн у всьому світі. Російська Федерація має бути покликана відповідати за її акти глобального тероризму».
«Весь світ з болем усвідомлює факт злочинного путінського військового вторгнення в Україну, так само як і криваву бійню, що почалася в результаті нього, яка вже призвела до загибелі українських мирних жителів і солдатів, кількість яких не встановлено, але вимірюється тисячами, – йдеться далі у заяві конгресмена Джо Вілсона. – Проте, участь Росії у міжнародному тероризмі протягом багатьох років набагато ширша і добре задокументована, незалежно від того, чи мали місце прямі атаки, чи вони були зрежисовані через приватні військові організації та скоєні найманцями. Цей розгул терору слід зупинити».
«Надавши Росії статус держави-спонсора тероризму, Сполучені Штати матимуть можливість заборонити експорт [в РФ товарів] подвійного призначення та вжити заходів економічного характеру проти інших країн, що ведуть бізнес із Росією. Більше того, Сполучені Штати зможуть розширити болючі заходи проти Росії, заморозивши її активи у США, такі як нерухомість. Це буде розумним способом надати Україні подальшу допомогу», – йдеться у прес-релізі.
Резолюція конгресменів Вілсона та Лью була представлена до Конгресу слідом за аналогічним двопартійним документом у Сенаті, авторами якого стали сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь.
«Путін – терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті, – заявив сенатор Грем. – Путінська Росія заслуговує на таку ухвалу. Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки що він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
До американського списку держав-спонсорів тероризму на сьогодні внесено Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію.
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