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Спрямовано проти опонентів війни РФ в Україні - США про можливе розширення смертної кари в Білорусі
США висловили занепокоєння через проголосовані парламентом Білорусі законодавчі ініціативи, які розширюють сферу застосування смертної кари.
"Ці закони безпосередньо спрямовані проти громадян, які активно виступають проти війни Росії в Україні". Так відреагували в Державному департаменті США на схвалення білоруським парламентом поправок, що запроваджеють смертну кару "за замах на теракт". Відповідний допис розмістив в соцмережах європейський департамент Держдепу.
"Зміни до закону можуть бути використані проти мирних активістів, які виступають за демократію і опонентів російської війни проти України, - заявив в четвер посол США в ОБСЄ Марк Карпентер. - Режим вже висовував політично вмотивовані звинувачення в "екстремізмі" та "тероризмі" проти багатьох з 1200 політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі і застосовував такі звинувачення, щоб затримати ще десятки тисяч осіб, включаючи опонентів російської воєнної агресії".
З осудом пропонованих змін до закону виступили в спільній заяві також Канада, Норвегія та Велика Британія. Уряди країн вважають, що зміни "будуть використані як інструмент політичних репресій".
"Ми приєднуємось до інших країн-учасниць в осуді російської воєнної агресії проти України, в якій Білорусь є співучасницею. Ми вітаємо відвагу білоруського народу в тому, що вони не підтримують цю війну і засуджуємо жорсткі репресії тих, хто виступає проти режиму Лукашенка", - йдеться в заяві розміщеній на сайті міністерства закордонних справ Великої Британії.
Білорусь - єдина країна в Європі, де смерту кару закріплено законодавчо. 4 травня поправки, які передбачають смерту кару за "замах на вчинення терористичного акту та вбивство політичних діячів" затвердила верхня палата білоруського парламенту. Раніше, 27 квітня, відповідне законодавство схвалила нижня палата.
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