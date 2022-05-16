"Путін брехав навіть гірше, ніж Лукашенко". На Заході реагують на зустріч союзників Кремля

В понеділок в Москві відбувся саміт "Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ), що об'єднує Росію, Білорусь, Вірменію, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Засідання, яке мало бути святковим, адже відбувалось у 300-річчя організації "швидко стало демонстрацією ізоляції Путіна навіть серед сусідів Росії", пише New York Times. Єдиним із союзників Путіна, який на саміті прямо підтримав війну Росії в Україні, став білоруський керівник Олександр Лукашенко, йдеться у статті. Він повторив свої звинувачення проти Заходу у продовженні війни в Україні, щоб послабити Росію.

Хоча Казахстан і Киргизстан можуть мати розбіжності з Росією щодо війни в Україні, обидві ці країни хочуть посилити ОДКБ, зауважує у Twitter аналітик Оксфордського університету Самуель Рамані. Казахстан виступив з більшу участь організації в миротворчих зусиллях ООН, а Киргизстан закликав до координації зусиль проти західних санкцій, відзначає експерт.

На невдоволений вигляд Путіна під час події звернув увагу дослідник Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. "Путін брехав більше, ніж Лукашенко", - зауважив Аслунд в соцмережевому дописі. Він перерахував озвучені тези російської пропаганди, що прозвучали під час засіданні, і які раніше спростовували в Україні та на Заході, зокрема щодо українських біолабораторій, буцімто знайдених Росією, та буцімто того, що Путін "воює з нацизмом в Україні".

Також під час саміту Путін заявив, що вступ Фінляндії те Швеції до НАТО не становить загрозу для Росії, на відміну від розміщення в тих країнах військової інфраструктури. Він також оголосив про проведення масштабних військових навчань організації восени 2022 року, повідомляють ЗМІ.