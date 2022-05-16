США та ЄС узгодили заходи в сфері торгівлі, щоб долати кризи, спричинені війною Росії проти України

Сполучені Штати та Європейський Союз домовились про тісну співпрацю з подолання економічних наслідків, до яких призвела війна Росії проти України. В заяві виданій в понеділок, за результатами перемовин посадовців США та ЄС, що відбулись в паризькому університеті Париж-Сакле, йдеться, зокрема про необхідність подолати збої в постачанні продовольства, які виникли через російську агресію в Україні.

Війна Росії проти України призвела до блокування поставок зерна та інших сільськогосподарських товарів, що спричинило різке зростання цін на аграрні товари в світі.

Головний представник ЄС з питань торгівлі Вадіс Домбровскіс заявив, що союзники також домовились використовувати такі міжнародні майданчики як заплановане на червні засідання Світової організації торгівлі, щоб протистояти таким обмеженням, пише Reuters.

Серед інших оголошених ініціатив - співпраця з налагодження роботи каналів постачання, експортних обмежень, безпеки нових технологій, цифрової інфраструктури, тощо, йдеться в заяві лідерів США та ЄС щодо засідання.