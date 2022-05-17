Як працює програма спонсорства для українців у США Uniting for Ukraine

Близько 6 тисяч українців отримали дозвіл від американського уряду приїхати до США за програмою для отримання гуманітарного паролю Uniting for Ukraine - «Єднання заради України» (чи «Єднаймося для України»), повідомили американські медіа з посиланням на Міністерство з внутрішньої безпеки США. Це частина оголошеної 21 квітня президентом Джо Байденом мети прийняти у Сполучених Штатах до 100 тисяч громадян України.

За умовами програми, учасники повинні були перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати спонсора в Сполучених Штатах, пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров’я, а також пройти необхідні біометричні, біографічні та безпекові перевірки.

Серед спонсорів для двох подружніх пар за програмою Uniting for Ukraine - українка Валентина Лемус та її чоловік із Сальвадору, які мають готель і ресторан Casa Lemus у місті Ратон, штат Нью-Мексико.

"Я опублікувала у Facebook у групі українців в Америці оголошення. Звернулось дуже, дуже багато людей, - розповіла Лемус в інтерв'ю Голосу Америки. - За перших два дні я вибрала дві пари, які були найбільш готові, бо це дуже складний процес. По-перше, ти несеш дуже велику відповідальність, коли ти подаєш форму, це декларація про спонсорство, ти вказуєш всі свої податки, що ти де платиш, скільки грошей в тебе на рахунку, де ти живеш, ти показуєш все".



Валентина каже: сподівається, що спонсоровані ними пари працюватимуть на їхній бізнес: ""Ти розумієш, що в Америці – це не дешево, тобі тут треба працювати. На перший час ми даємо їм безкоштовне житло за умов працевлаштування, тому що нам теж потрібні люди".

При цьому подружжя не вимагає знання англійської, додає Валентина: "Як для початку, коли ти ніколи не був а Америці й особливо не розмовляєш мовою, то можна комунікувати. Плюс моя мама сюди приїхала 8 місяців тому, ще одна українськомовна людина, зможемо якось комунікувати".

Інформаційну та координаційну підтримку для охочих стати спонсорами чи допомогти українцям іншим чином надає неурядова організація Welcome.us. Її керівниця Назанін Еш в інтерв'ю українській службі Голосу Америки розповіла, що ініціативу створили для координації зусиль уряду, неурядових організацій і приватного сектору США з підтримки афганських біженців, а тепер – й українців.

"Унікальність цієї програми, створеної для українців, полягає в тому, що шукати тут притулок можна лише за підтримки спонсора – це пряме запрошення, - пояснює Еш. - Це заклик діяти до американців, щоб допомогти зі спонсорством для українських родин, які потребують безпеки і шукають її тут, у США. З огляду на роботу, яку ми зробили для афганських союзників, щоб зробити це можливим, створити умови, надати інформацію, - для нас це був дуже природній поворот сказати: Америко, це твій час засяяти. Покажімо, який вигляд має американська гостинність".

Водночас, зараз програма Uniting for Ukraine не передбачає жодної фінансової допомоги для спонсорів-американців, тож експерти кажуть, що охочих поручитись за українців може виявитись не так багато.

Наталія Полухтін, імміграційна адвокатесса, розповідає: "Якщо ми подивимось на ситуацію з афганськими біженцями, що була не так давно, - її дуже критикували за те, що людей привозили сюди без жодної підтримки, жодних ресурсів, які можна надати цим людям. Я очікую, що станеться те саме і з українською громадою".

Поліна Фрішко разом з родиною знайшла спонсора у Південній Кароліні, однак за її словами, пошук був непростим: "Програма просто каже, що вся фінансова підтримка лежить на плечах людей, які тебе прийматимуть. І це, напевно, їх лякає. Бо це два роки, немає страхування, немає жодної підтримки".

Але попри це Назанін Еш переконує, що їхня організація побачила значну готовність американців допомогти українцям: "Ми побачили неймовірний відгук у перші дні від нашого запуску, на нашому вебсайті було понад 250 унікальних відвідувань за хвилину. Тисячі американців уже підписались на нас для отримання інформації про те, як вони можуть стати спонсором, і також ми бачимо у наших партнерських організаціях дзвінки та запити від американців, які почули про програму і хочуть дізнатись, як вони можуть допомогти".

Серед американців, які поручились за українців, - медсестра з Колорадо, яка попросила Голос Америки не називати її ім'я. Вона не має українського коріння, але вирішила стати спонсоркою для знайомої з України, а також для ще однієї родини, яка попросила про це у соцмережах.

"Вони написали, що шукають спонсора, тож я написала їм, це був достатньо простий процес, вони – дуже гарні люди, - розповідає спонсорка українців за програмою Uniting for Ukraine. - Я була вражена їхньою щедрістю, працелюбністю, вони дуже незалежні. Думаю, це одне із занепокоєнь, що ти береш на себе відповідальність. Але я думаю, що все вийде добре, це дороможе людям, які дуже потребують допомоги".

Програма Uniting for Ukraine передбачає можливість отримати дозвіл на роботу, а перебувати у США можна протягом двох років. Після того українцям доведеться покинути країну або змінити свій міграційний статус.

"«Єднання заради України» спирається на потужну гуманітарну допомогу, яку надає уряд США і яка доповнює щедрість країн усієї Європи, де приймають мільйони громадян України та інших переміщених осіб", - йдеться на порталі Міністерства з внутрішньої безпеки США.

При цьому, посольство України у США відзначає, що "з 25 квітня громадянам України, які мають намір перетнути сухопутний кордон з США без наявності дійсної візи або без попереднього дозволу на в'їзд до Сполучених Штатів через програму «Єднаймося для України», буде відмовлено у в’їзді та скеровано для подання заявки через цю програму".