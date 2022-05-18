Єврокомісія оголосила нову допомогу Україні

Єврокомісія пропонує нову макрофінансову допомогу Україні обсягом до 9 млрд євро в 2022 році. Про це у середу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, через цю війну і коли вони почнуть відбудову", - заявила посадовиця.

Фон дер Ляєн виступила з пропозицією щодо платформи з відбудови, якою керували б Україна та Єврокомісія і яка поєднувала б міжнародих донорів, фінансові інституції та інших партнерів, йдеться в соцмедійному дописі посадовиці.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас в своєму дописі у Twitter назвав оголошення "значним внеском ЄС у покриття бюджетних потреб України".

Британський експерт Тімоті Еш зауважив - якщо йдеться про гранти, це добре, "якщо ж це боргові кошти - це лише збереже проблеми на майбутнє".

Згідно з оцінками уряду України, українсьий бюджет потребує до 5 млрд дол щомісяця, щоб закрити потребу в фінансуванні. Експертка вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Еліна Рібакова в коментарі Голосу Америки сказала, що цей дефіцит бюджету ліше зростатиме. Якщо війна триватиме далі і якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, то країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, зазначила вона.

Як повідомляв Голос Америки, під час візиту до Європи цього тижня міністерка фінансів США Дженет Єллен закликала союзників посилити економічну підтримку України. За її словами, наразі Україні потрібне «бюджетне фінансування для оплати праці солдатів, службовців та пенсіонерів, а також для управління економікою, яка має задовольнити основні потреби громадян».

Міністри фінансів країн Групи семи хочуть підготувати пакет допомоги Україні на 15,8 мільярдів доларів на своїй зустрічі в Бонні, заявив у вівторок високопоставлений урядовець Німеччини, повідомляє Reuters. Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від позик, не потрібно повертати, сказав чиновник. США вже запропонували надати половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 мільярдів доларів, сказав чиновник, додавши, що міністри G7 хотіли б узгодити спільне комюніке на своїй зустрічі, яка розпочнеться в середу.

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