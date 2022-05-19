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Пентагон надсилає Україні нову партію гаубиць М777
Пентагон США повідомив про підготовку нової поставки гаубиць М777 для України.
"Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні", - йдеться в дописі Міністерства обороні США у соцмережах.
Командування Збройних сил України подякувало Пентагону. "ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США", - йдеться в соцмедійному дописі.
В Пентагоні відзначили ефективність цього виду зброї для України.
"Ми переконані, що гаубиці ... мають вплив, особливо в Харкові. Чи це єдина причина? Я б так далеко на заходив, але на наше переконання, ці системи, і не лише від США, але і від інших країн, однозначно допомагають їм отримати ініціативу і повернути частину території", - заявив посадовець Пентагону під час брифінгу для преси в понеділок.
Він відзначив, що українці проводять контрнаступи на Донбасі а також відсувають російські війська на схід і північ від Харкова.
Під час розмови цього тижня міністр оборони Україні Олексій Резніков заявив очільнику Пентагону Ллойду Остіну, що 74 артилерійські системи, які США надали Україні, використовуються для бойових дій на передовій, йдеться в повідомленні Пентагону.
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Треба змусити Росію "створити коридори" для експорту продовольства з України для боротьби з голодом у світі - Блінкен
Неспровокована війна Росії в Україні, за даними Світового банку, може довести додатково 40 мільйонів людей у світі до крайньої бідності й нестачі їжі вже цього року, й "кожна причина цієї кризи [...] лише загострюється через вибір президента Путіна вести цю війну".
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Нью-Йорку в межах Днів дії задля глобальної продовольчої безпеки в ООН, під час яких проходять зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.
"Уряди та міжнародні організації можуть об'єднатись, щоб змусити Російську Федерацію стоврити коридори, аби продовольство та інша життєво необхідна продукція могли безпечно вивозитись (експортуватись - ГА) з України по землі чи морем. На українських складах зараз зберігається, за оцінками, 22 мільйони тон зерна, їжа, яка може безпосередньо іти для тих, хто цього потребує, якщо його просто можна буде вивезти з країни".
Серед інших заходів для боротьби проти голоду у світі Блінкен заявив про додаткове негайне виділення 215 мільйонів доларів з боку США "на світові гуманітарні потреби через російське вторгнення до України". Він висловив сподівання, що Конгрес США затвердить додаткові 5,5 млрд дол фінансування - на додачу до вже оголошених 2,3 мільярда. Держсекретар також закликав інші країни брати активнішу участь у подоланні загострення голоду у світі.
Блінкен також заперечив закиди, що голод загострюють накладені проти Росії санкції, адже за словами високопосадовця заходи обмеження проти Кремля були створені таким чином, що вони передбачають винятки для сільського господарства. "Як і у випадку з їхнім рішенням розпочати цю невиправдану війну, відповідальність за переривання цих поставок і страждання, які вона спричиняє всьому світу, лежить виключно на російському уряді".
У середу також ООН закликали Росію розблокувати українські порти. Зокрема, голова продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявиви, що всесвітня продовольча програма охоплює близько 125 мільйонів людей, й 50% зерна закуповуються в Україні. Бізлі звернувся до президента Росії Володимира Путіна: "Якщо у вас взагалі є серце, будь ласка, відкрийте ці порти".
У відповідь у четвер заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко сказав, що для розблокування чорноморських портів України потрібно переглянути санкції, накладені проти Росії, повідомляє Reuters.
Дні дії задля глобальної продовольчої безпеки в ООН тривають 18-19 травня. Ініціативу очолюють Сполучені Штати, які у травні головують в Радбезі ООН.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Світовий банк, ЄБРР, азійський, африканський та американський банки розвитку, оголосили спільний план дій з підтримки продовольчої безпеки світу та подолання загрози голоду, спричиненої війною Росії проти України. В межах плану дій Світовий банк оголосив плани інвестувати до 30 млрд дол за наступні 15 місяців у проекти в сфері продовольства та забезпечення продуктами харчування.
У статті використано матеріали Reuters
Сенат США затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні
Сенат США одноголосно підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні. Голосування відбулось в середу після того, як її кандидатуру підтримав комітет Сенату США з міжнародних відносин.
Посада посла США в Україні була вакантною з 2019 року, коли тогочасний президент США Дональд Трамп відкликав з Києва Марі Йованович.
Брінкс, яка володіє російською і вивчала словацьку, сербську, грузинську та французьку мови, перед затвердженням на посаду посла в Україні служила послом США у Словаччині. Раніше вона відповідала в Держдепі за питання Східної Європи та Кавказу.
Як повідомляв Голос Америки, в той же день 18 травня, Посольство США в Україні офіційно відновило свою роботу у приміщенні в Києві, піднявши над комплексом американський прапор.
«Здійснюючи цей важливий крок, ми запровадили додаткові заходи для підвищення безпеки наших колег, які повертаються до Києва, і посилили наші заходи безпеки та протоколи. Ми прагнемо протистояти майбутнім викликам. Війна триває. Російські війська щодня завдають смерті та руйнувань на українській землі. Мільйони українців вимушені виїхати зі своїх домівок і сумують за втратою своїх близьких. Цілеспрямовано ми підтверджуємо нашу відданість народу та уряду України та з нетерпінням чекаємо виконання нашої місії від Посольства США в Києві», - йдеться в офіційній заяві від імені Держсекретаря США Ентоні Блінкена.
В статті використано інформацію AFP, Reuters
План відмови ЄС від російських енергоносіїв через війну і не лише
Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, оприлюднила подробиці плану, який має допомогти позбутися залежності від викопних джерел енергії, які європейці значною мірою досі купують в Росії.
План REPowerEU названий «відповіддю на труднощі і перебої на світовому енергетичному ринку, спричинені вторгненням Росії в Україну».
«Є дві нагальні причини для трансформації енергетичної системи Європи: припинення залежності ЄС від російського викопного палива, яке використовується у якості економічної і політичної зброї та коштує європейським платникам податків майже €100 мільярдів на рік, а також - подолання кліматичної кризи», - проголошує Єврокомісія.
Досі Росія забезпечує понад 40% газового імпорту у ЄС (залежність окремих країн сягає навіть 80%) і приблизно 27% нафти, а також значних обсягів вугілля.
Схвалений у квітні 5-тий пакет санкції ЄС передбачає ембарго на російське вугілля, що має почати діяти від середини серпня.
Ембарго на російське вугілля також запровадили США та Велика Британія.
Тим часом проголошені наміри ЄС відмовитися від російської нафти досі не затверджені через заперечення деяких країн, зокрема Угорщини, яка дуже залежить від нафти з Росії, що надходить трубопроводами.
Заклики до європейських санкцій щодо російського газу наразі залишаються недосяжними, бо рівень залежності Європи від газопостачань з Росії ще вищий, і найбільша країна ЄС - Німеччина залишається найбільшим споживачем російського газу.
Але до 2030 року ЄС планує відмовитися від енергії з Росії повністю.
План REPowerEU зосереджується на трьох головних напрямках:
1. Енергозбереження. Єврокомісія називає енергозбереження «найшвидшим і найдешевшим способом подолання енергетичної кризи та зменшення витрат на енергію».
Пропозиції зокрема передбачають, щоб уряди запровадили фіскальні заохочення енергозбереження «такі як зменшення рівнів ПДВ на енергоефективні системи опалення, на термоізоляцію будинків та пристроїв і устаткування».
2.Диверсифікація енергопостачань. ЄС пропонує такі кроки як колективна закупівля природного газу (зокрема імпорт зрідженого газу) водню тощо, а також підтримку сусідів ЄС.
«Ми далі працюватимемо разом з Україною, щоб гарантувати постачання та функціонування енергетичного сектору, водночас, прокладаючи шлях до майбутньої торгівлі електричним струмом та відновлювальним воднем, а також відбудовуватимемо енергетичну систему (України)», - сказано в роз’ясненнях плану.
3. Пришвидшений перехід на відновлювані джерела. Єврокомісія наполягає, що «пришвидшення і збільшення частки відновлюваної енергії в генеруванні, промисловості, будівництві й транспорті підштовхне зелену трансформацію і в майбутньому знизить ціни».
Планувальники сподіваються, до 2030 року досягти цілі - 40%-45% енергії з відновлюваних джерел.
У планах зокрема згадано використання сонячної і геотермальної енергії, а також «відновлюваного водню».
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