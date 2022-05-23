Байден заявив, що США готові захищати Тайвань військовим чином, порівняв ситуацію з Україною

Президент США Джо Байден ствердно відповів на питання преси стосовно того, чи готові будуть США захищати Тайвань у випадку нападу.

"Це наше зобов'язання, - вказав Байден під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в понеділок. - Ми погоджуємося з політикою "єдиного Китаю". Ми її підтвердили. Всі відповідні угоди базуються на цьому. Але ідеї, про те, що можна забирати силою, просто забирати силою. Це неприйнятно".

Він додав, що такі дії "змістять ситуацію в цілому регіоні і це буде ще однією подією, подібною до того, що відбувається в Україні". Президент США також вказав, що необхідно, щоб Путін сплатив "високу ціну за варварство в Україні", що стане сигналом для Китаю щодо ризиків нападу на Тайвань.

Кішіда ж не дав прямої відповіді на питання про Тайвань, однак заявив, що "односторонні спроби силою змінити статус-кво, як в Україні, не повинні бути сприйняті в Індо-Тихоокеанському регіоні", повідомляє англомовна служба Голосу Америки.

Тайвань подякував Байдену за таку позициію, а Китай висловив "різке невдоволення і чітку опозицію". " Ніхто не повинен недооцінюваті потужну рішучість, чітку волю і потужну здатність китайського народу захищати національний суверенітет та територіальну цілісність і не повинен виступати проти 1,4-мільярдного китайського народу", - заявило Міністерство закордонних справ Китаю.

Оглядачі вказують - заява Байдена поклала край американській політиці "стратегічної двозначності", за якою США уникали прямої відповіді на питання щодо захисту Тайваню.

Однак, в Білому домі заявили, що політика США залишається незмінною, і Байден "підтвердив нашу політику "єдиного Китаю" и нашу відданість миру та стабільності в Тайській протоці", вказав посадовець Білого дому в понеділок.

В статті використано матеріали АР, Reuters, англомовної служби Голосу Америки