Зеленський у Давосі закликав компанії й держави долучитися до відбудови України і нагадав про санкції

Президент України Володимир Зеленський дистанційно виступив зі зверненням до з’їзду Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він назвав переломним момент, який наразі переживає Україна і світ.

«Зараз такий момент, коли вирішується, чи панувати в світі груба сила. Якщо пануватиме, то наші думки їй нецікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися, бо для чого? Груба сила не шукає нічого, окрім підкорення тих, кого хоче підкорити», – сказав Зеленський.

Він також висловив думку, що російське вторгнення не почалося б, якби Захід запровадив проти Росії превентивні санкції, як закликав Київ торік на тлі концентрації російських військ на кордоні.

Президент закликав посилювати санкції зараз, не чекаючи застосування нових видів зброї.

«Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх порядок у світі», – заявив він.

Серед таких санкцій Зеленський назвав ембарго проти російської нафти, блокування російських банків та відмову від російського ІТ-сектору та російських товарів.

«Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру. Потрібно створити прецедент повного виходу всіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кривавих інтересах. Цінності повинні мати значення», – вважає Зеленський.

Він запропонував компаніям, які залишили російський ринок, продовжити працювати в Україні, а також закликав долучитися до післявоєнної відбудови.

«Обсяг робіт – колосальний, маємо більше ніж пів трильйона доларів збитків, десятки тисяч об’єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі, і ми пропонуємо спеціальну, історично вагому модель відбудови, коли в кожної з країн партнерів, або міст чи компаній-партнерів буде історична можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом, громадою або галуззю. Велика Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб’єкти вже обрали для себе обрали конкретний напрямок для шефства при відбудові», – розповів Зеленський.

Він висловив сподівання, що держави-партнери України та провідні компанії світу матимуть пропозиції для конференції з відновлення України в Лугано. Як заявив раніше президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, така конференція відбудеться в липні.